Vendere casa dopo il superbonus, si può? Ecco cosa cambia con la Manovra 2024

Dopo che si è usufruito del Superbonus 110 si può vendere casa? Sì, ma dipende dalle modalità in cui si è usufruito: ecco cosa cambierà dopo la Manovra 2024.

L'opportunità di ristrutturare la propria casa usufruendo del Superbonus 110% ha portato a una serie di domande sul futuro della vendita dell'immobile. Molti si chiedono se sia possibile vendere una casa soggetta a questo tipo di ristrutturazione agevolata.

Chi ha usufruito del Bonus 110 può vendere casa?

Attualmente, non esistono divieti che impediscono la vendita di un immobile oggetto di ristrutturazione con il Superbonus prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del rogito. Questo principio vale anche per i lavori di ristrutturazione agevolata. In altre parole, si può vendere una casa subito dopo aver beneficiato del Superbonus.

Tuttavia, va notato che se si tratta di una seconda casa e si decide di venderla prima dei cinque anni, si sarà soggetti al pagamento dell'imposta sulla plusvalenza, che ammonta al 26% del guadagno realizzato con la vendita.

Cambiamenti con la Nuova Legge di Bilancio 2024

A partire dal 2024, la situazione cambierà notevolmente per chi decide di vendere un immobile ristrutturato con il Superbonus prima del quinquennio previsto. Con l'entrata in vigore della nuova Legge di Bilancio, chi vende la casa ristrutturata prima del termine di cinque anni dalla conclusione dei lavori dovrà pagare le tasse sull'intero guadagno realizzato, se ha scelto di usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Quante tasse in più pagherà chi vende la casa

Per comprendere appieno la situazione, è importante avere chiara la definizione di plusvalenza e come viene tassata. La plusvalenza è il profitto ottenuto dalla vendita di un immobile precedentemente acquistato. La sua tassazione è basata sulla differenza tra il costo di acquisto, eventualmente incrementato da tutte le spese sostenute durante l'acquisto e il periodo di possesso (come spese notarili o di ristrutturazione), e il prezzo di vendita dell'immobile.

Questa impostazione fiscale serve a garantire che chi trae profitto dalla vendita di una proprietà contribuisca in base ai guadagni realizzati, rendendo il sistema fiscale più equo e sostenibile. La tassazione sulla plusvalenza è una componente importante da considerare quando si decide di vendere un immobile, soprattutto se è stato oggetto di ristrutturazione agevolata tramite il Superbonus 110%.

Cosa succede se si vende casa prima dei 5 anni

Come accennato, la nuova legge di Bilancio prevede un cambiamento significativo per i bonus sulle case. I cinque anni durante i quali si è esentati dal pagamento del 26% delle imposte non verranno più conteggiati a partire dalla data del rogito, ma a partire dalla data di conclusione dei lavori relativi al Superbonus. Questo significa che, se i lavori si sono protratti per diversi anni dopo il rogito, i proprietari dovranno aspettare ancora prima di poter vendere senza tassazione aggiuntiva.

Tuttavia, è importante notare che questa modifica non riguarderà i proprietari che hanno ottenuto un bonus fiscale attraverso il rimborso dell'IRPEF versata. In questo caso, la situazione rimarrà invariata e i cinque anni continueranno a essere calcolati a partire dalla data del rogito.

Se hai ristrutturato la tua casa usufruendo del Superbonus 110% e desideri venderla, è importante considerare gli aspetti fiscali e le nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio. La vendita prima dei cinque anni dalla conclusione dei lavori comporterà il pagamento delle tasse sulla plusvalenza.