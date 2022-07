A imprese e professionisti può succedere di non aver ricevuto il pagamento di una fattura ormai scaduta.

In questi casi, si rende necessaria la scrittura di un sollecito di pagamento, un documento formale tramite il quale è possibile richiedere al cliente, in manca di pagamento entro i termini stabiliti, la regolarizzazione della propria posizione contabile.

Non sempre c’è la necessità di rivolgersi a un avvocato, benché in questo caso ci sia una maggiore probabilità di “incutere timore” nel proprio debitore o, più in generale, di avere un maggiore effetto persuasivo. In questa prima fase, infatti, è sempre bene immaginare diverse situazioni che abbiano potuto portare al mancato pagamento, per esempio una semplice dimenticanza da parte del cliente o, anche, situazioni nelle quali il cliente ha effettive difficoltà a procedere al saldo del debito.

Ecco perché è importante anche saper sollecitare un pagamento in modo gentile, almeno quando si tratta della prima lettera e, solo qualora i successivi tentativi continuassero a non produrre effetti, rivolgersi a un avvocato e far presente al debitore che si ha intenzione di procedere per vie legali.

Cos’è un sollecito e in quali casi va scritto e inviato

Può succedere, a imprese o professionisti, di non ricevere il pagamento di una fattura nei tempi previsti. Una situazione scomoda che, però, richiede metodi per tutelarsi.

Ecco perché in questi casi si ricorre al sollecito di pagamento, un documento nel quale il creditore ricorda a un cliente di pagare un servizio (oppure un bene o una prestazione professionale) poiché i termini prestabiliti sono scaduti.

Si possono, inoltre, verificare situazioni nelle quali sarà necessario inviare più di una lettera nel caso in cui, per esempio, le prime non abbiano sortito alcun effetto (il debitore non ha risposto alla comunicazione e non ha saldato il suo debito). È per questo motivo che anche il tono di voce della lettera dovrebbe essere diverso se si tratta del primo, del secondo o del terzo tentativo.

Come si scrive e come inviare un sollecito di pagamento

Prima di mettersi all’opera, è importante ricordare che ci sono alcune informazioni che devono essere inserite in questo documento:

• i dati del creditore e del debitore

• l'importo da pagare

• la causa del debito (il bene, servizio o prestazione professionale che non è stato pagato)

• la data di scadenza dei termini per il pagamento

• l’eventuale modalità di pagamento

È bene, poi, tenere presente che il sollecito di pagamento può sortire effetti concreti solo qualora sia possibile dimostrare che la comunicazione sia effettivamente arrivata al debitore e che questi l’abbia ricevuta. Per questo motivo, la lettera va inviata o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite PEC (posta elettronica certificata).

Come sollecitare un pagamento in modo gentile ed esempi

Non sempre è necessario rivolgersi immediatamente a un avvocato per scrivere la prima lettera di sollecito. Benché, come già detto, questo possa garantire una maggiore efficacia, è possibile inviare una prima comunicazione in autonomia, ma bisogna far attenzione a utilizzare un tono appropriato.

Per la prima lettera di sollecito, infatti, è sempre bene rivolgersi al proprio creditore in maniera informale e pacata, non pretendendo con toni duri il pagamento, bensì mostrandosi collaborativi. Non sono rari i casi in cui, per esempio, il pagamento non è stato effettuato semplicemente perché il cliente ha dimenticato la scadenza, così come non mancano casi in cui ci sia un’effettiva difficoltà nel pagare il debito per la quale possono essere aperte altre soluzioni.

In linea generale, quindi, il consiglio è porsi in modo pacato, limitandosi a comunicare la data di scadenza, per esempio:

"Gentile cliente, da nostre informazioni risulta che la fattura n. … del … di euro … scaduta il … non risulta ancora da Lei pagata. La preghiamo pertanto di regolarizzare la sua posizione contabile, procedendo al pagamento che può essere effettuato mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate … Cordiali saluti."

Come richiedere il pagamento insoluto: esempi per la seconda e terza richiesta

Una volta inviata la comunicazione, non è detto che il debitore risponda né tanto meno provveda a saldare il suo debito.

In questi casi, sarà necessario inviare una seconda e, qualora necessario, terza lettera. Il tono di voce, in questi casi, dovrebbe diventare sempre più categorico.

Per esempio, nel caso di una seconda richiesta, il tono dovrebbe rimanere moderato, molto simile a quello utilizzando nella prima. È possibile, per esempio, aggiungere una frase come:

"Qualora si sia già proceduto al pagamento, preghiamo di fornire una documentazione di riscontro per aggiornare la nostra contabilità."

Nel caso in cui anche alla terza richiesta non dovesse sopraggiungere risposta, il terzo sollecito dovrebbe apparire più categorico. È in questa fase che sarà necessario comunicare l’intenzione di procedere per vie legali.

Cosa succede se non si paga un sollecito di pagamento

Nel caso di ultimo sollecito potrebbe essere necessario rivolgersi al proprio avvocato che si occuperà di scrivere la terza richiesta (costituzione in mora del creditore) che farà scaturire determinati effetti:

• il debitore dovrà risarcire i danni derivanti dal mancato pagamento

• decorrenza degli interessi moratori

• interruzione del termine di prescrizione

• passaggio in capo al debitore del rischio che la prestazione diventi impossibile.