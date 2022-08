Quando ci si rivolge ad un legale e si chiede assistenza professionale non si deve di certo pensare che si pagherà solo la spesa dell’onorario.

La parcella di un avvocato è molto ricca di voci. Alcune di esse sono di facile comprensione e sono semplici da decifrare. Altre, invece, sembrano incomprensibili. Molto spesso si legge solo l’importo complessivo da versare che risulta essere sempre molto alto. Dobbiamo capire il perché.

Quali sono le spese generali? Cosa significa spese vive? Queste sono solo una parte delle voci che compongono la parcella dell’avvocato e che potrebbero già far capire il perché i costi sembrano così elevati.

In questo articolo andremo a parlare della parcella degli avvocati, spiegando come si compila la fattura e quali dati deve contenere, indicando quali sono tutte le voci presenti.

Com’è composta la parcella di un avvocato? Ecco tutte le voci presenti

La fattura di un avvocato è molto articolata e presenta altre voci rispetto alle fatture standard oppure rispetto a quelle emesse da altri professionisti.

Non bisogna pensare, come spesso e volentieri accade, che l’unica spesa e, di conseguenza, l’unica voce presente da pagare sia quella dell’onorario, ovvero il compenso professionale. Ci sono molte altre voci, alcune delle quali potrebbero sembrare difficili da capire.

Quali sono le voci che compongono la parcella di un avvocato? La parcella è composta dall’onorario, l’Iva, le spese generali (sottoforma di rimborso), il Contributo per la cassa previdenziale, le spese vive e la ritenuta d’acconto. Si tratta di spese che vanno, ovviamente, ad incidere sull’importo finale che deve essere corrisposto al professionista.

Leggere e comprendere la parcella, però, non è molto difficile se si conoscono le voci e si sanno a cosa e a quanto corrispondono. Spieghiamo una per una queste voci, dedicando uno spazio finale e più corposo alle spese generali.

Voci parcella avvocato: ecco quali sono

Tra le varie voci che compongono la parcella di un avvocato c’è l’onorario, ovvero il compenso per la prestazione lavorativa professionale svolta. L’onorario viene stabilito in relazione alla prestazione svolta, liberamente e in autonomia. Tuttavia, si devono sempre inserire importi rispettando i parametri forensi che si basano sulla complessità del caso sottoposto.

Una voce che può apparire insolita è quella delle spese vive. A cosa si riferiscono? Nelle spese vive rientrano tutti i costi anticipati, utili e indispensabili alla causa in corso, come le fotocopie, le marche da bollo, le raccomandate, le spese per il deposito dei documenti presso la cancelleria del tribunale e così via.

Naturalmente, le spese vive inserite nella parcella devono essere appositamente documentate. Si ricorda che si tratta di spese non imponibili e, pertanto, su di esse non si devono pagare imposte.

Parliamo, adesso, di Iva. Anche l’Imposta sul valore aggiunto farà la sua parte nella parcella. A quanto è pari? L’Iva è pari al 22% e si calcola sul totale degli importi dell’onorario, delle spese generali - di cui parleremo in seguito - e del contributo per la cassa previdenziale.

In riferimento al contributo per la cassa previdenziale, spieghiamo di cosa si tratta e a quanto ammonta. Si tratta di un importo pari al 4% che si calcola sulla somma derivante dal compenso e dalle spese generali.

Non dimentichiamo la ritenuta d’acconto! Si tratta di una voce che si deve inserire qualora l’assistito sia un titolare di Partita Iva. La ritenuta d’acconto è pari al 20% che si deve detrarre dall’imponibile dopo l’applicazione dell’Iva al 22%.

Come abbiamo appena detto, la ritenuta d’acconto deve essere applicata solo quando il cliente è un altro professionista, quindi, un titolare di Partita Iva. Quando la fattura viene emessa verso un privato cittadino, senza Partita Iva, la ritenuta d’acconto non deve essere inserita.

Non ci resta che parlare delle spese generali. Quali sono?

Quali sono le spese generali di un avvocato

Nella parcella di un avvocato, un’altra voce che potrebbe sembrare poco chiara è quella delle spese generali. Si tratta di una voce, in verità, molto importate. Di cosa si tratta?

Il rimborso delle spese generali viene anche chiamato rimborso spese forfettario. Si tratta di un rimborso del 15% calcolato sull’imponibile, che viene dovuto per tutte quelle spese che non sono documentabili. Si tratta, appunto, di quegli esborsi che il legale non può dimostrare, ma che sono stati effettivamente sostenuti.

Non si tratta solo delle spese sostenute non documentabili per la singola causa, ma tutti quei costi generali che il legale deve affrontare per la gestione dello studio come le utenze, le spese di cancelleria, per i dipendenti e così via.

Le spese generali devono anche essere pagate dalla controparte, qualora questi perda la causa e il giudice lo condanni a restituire i costi del giudizio.