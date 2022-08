Quali sono i casi in cui è possibile risparmiare sulle spese sanitarie? Quando è possibile avere l'esenzione totale dal loro pagamento? Ma soprattutto cosa è necessario fare per ottenere il tesserino? Ricordiamo che in Italia c'è il dovere a partecipare alle spese sanitarie erogate dallo Stato: l'esenzione totale vi è solo e soltanto in alcuni casi. Come funziona questo beneficio? Chi ne può usufruire?

Ricordiamo che l'obbligo a partecipare alle spese sanitarie è stato introdotto nel 1982. La quota a carico dell'utente deve essere versata nei seguenti casi:

per visite specialistiche e gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio;

per le eventuali prestazioni eseguite in pronto soccorso, nel caso in cui le stesse non rivestissero carattere di urgenza od emergenza;

per le cure termali.

Vi sono, invece, dei casi in cui vige una vera e propria esenzione dal pagamento delle spese sanitarie. Detto molto più semplicemente, significa che non è obbligatorio pagare il ticket. Scopriamo quando questo si prefigura.

Spese sanitarie: quando si deve pagare il ticket

In Italia è obbligatorio il pagamento delle spese sanitarie. In altre parole il paziente deve pagare il ticket: è necessario pagare questo obolo come forma di partecipazione al costo delle prestazioni mediche. Gli utenti non devono partecipare a questa spesa nel caso in cui:

gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio siano inseriti in eventuali programmi di diagnosi precoce e prevenzione collettiva, che sono organizzati o promossi dalla regione di residenza;

quando gli eventuali esami di diagnostica strumentale e di laboratorio siano necessari ed indispensabili per prevenire la tutela della salute pubblica;

le eventuali prestazioni del medico di medicina generale e del pediatra;

i ricoveri in ospedale;

gli alimenti destinati a categorie particolari, come possono essere i prodotti senza glutine riservati ai celiaci;

le protesi e gli ausili tecnologici riservati alle persone che hanno una disabilità;

la tutela della maternità;

la prevenzione della diffusione dell'Hiv;

le vaccinazioni inserite all'interno del Piano nazionale della prevenzione per le persone identificate come destinatarie;

le prestazioni in Pronto Soccorso, non riconosciute come codice bianco.

Quando c'è l'esenzione delle spese sanitarie

Escludendo i casi che abbiamo appena analizzato, gli utenti sono tenuti al pagamento delle spese sanitarie. In linea di principio i diretti interessati hanno diritto all'esenzione nei seguenti casi:

quando si hanno particolari situazioni di reddito associate all'età o alla condizione sociale;

nel caso in cui il paziente sia affetto da particolari patologie croniche o rare;

quando viene riconosciuto lo stato di invalidità;

in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’Hiv).

Partiamo dalla prima esenzione dalle spese sanitarie. Questa può esserci nel caso in cui l'utente si trovi in particolari condizioni sociali o personali. In questo caso può accedere gratuitamente a qualsiasi tipo di prestazione diagnostica strumentale o di laboratorio. Ma anche alle visite specialistiche ambulatoriali per garantire la propria salute. L'esenzione, però, non interviene sull'assistenza farmaceutica.

Possono essere suddivise in quattro fasce diverse quanti abbiano diritto a queste particolari esenzioni. Nel dettaglio sono:

codice E01: bambini fino a 6 anni o adulti di età superiore ai 65 anni che appartengono ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo fino a 36.151,98 euro;

bambini fino a 6 anni o adulti di età superiore ai 65 anni che appartengono ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo fino a 36.151,98 euro; codice E02: disoccupati e loro familiari a carico che appartengono ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo fino a 8.263,31 euro, oppure fino a 11.362,05 euro in presenza di un coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. ;

disoccupati e loro familiari a carico che appartengono ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo fino a 8.263,31 euro, oppure fino a 11.362,05 euro in presenza di un coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. ; codice E03: titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;

titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico; codice E04: titolari di pensioni minime con età superiore ai 65 anni e loro familiari a carico che appartengano ad un nucleo con reddito annuo complessivo fino a 8.263,31 euro, oppure fino a 11.362,05 euro in presenza di un coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Per ottenere il certificato che permette di ottenere l'esenzione, il diretto interessato deve compilare un'autocertificazione nella quale dichiara di essere in possesso dei requisiti per ottenere l'esenzione. Questa documentazione deve essere presentata all'Asl di competenza, allegando un documento d'identità e le tessere sanitarie di quanti abbiano diritto ad ottenere l'esenzione.

Ottenere l'esenzione per una patologia

Il secondo motivo per il quale è possibile richiedere l'esenzione dal pagamento delle spese mediche è quello relativo ad una patologia rara o cronica. In questo caso l'esenzione riguarda tutte le prestazioni mediche e sanitarie che servono per controllare la malattia. Entrando nel dettaglio, è possibile ottenere l'esenzione nei seguenti casi: