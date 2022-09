Stiamo vivendo un periodo molto difficile, tra rincari energetici e generi alimentari aumentati esponenzialmente. Famiglie e imprese sono messe in ginocchio dai continui aumenti e dal caro bollette.

L’espressione non riuscire ad arrivare alla fine del mese è più che azzeccata. Molto spesso, infatti, i soldi non bastano neppure a pagare le bollette, gli affitti e i generi di prima necessità. Anche i locatori si trovano, spesso, a dover affrontare situazioni complesse di inquilini morosi che non pagano le utenze. Ma anche nei condomini, situazioni di questo tipo sono all’ordine del giorno.

Ma come si deve fare in questi casi? Proprietari e amministratori di condominio possono staccare le utenze a inquilini o condomini morosi? Si può chiudere il riscaldamento quando un inquilino è in debito? Il tema dell’energia è molto attuale. Rispondiamo a queste domande, in quanto si tratta di casi che si verificano molto spesso.

Cosa fare se l'inquilino non paga il riscaldamento

Quando si è in possesso di un immobile che non si utilizza, il più delle volte, si decide di affittarlo. Trovare un inquilino ad hoc, però, non è mai scontato. Possono capitare problemi di varia natura e, sicuramente, uno dei più rognosi è la morosità di un inquilino.

Non sempre gli inquilini sono precisi nel pagamento del canone di affitto e ciò non dipende solo dalle difficoltà economiche - che possono essere momentanee o durature -, ma anche dalla poca affidabilità.

Un inquilino diventa moroso quando non paga il canone di locazione che è stato stabilito nel contratto, ma anche quando non provvede a versare altre spese come, per esempio, quelle relative alla manutenzione ordinaria.

In questi casi, l’unica soluzione concreta, e prevedibilmente più semplice, è quella dello sfratto. Ma non sempre le previsioni sono veritiere. Nei fatti, sfrattare una persona non è mai troppo semplice e veloce. In ogni caso, per capirci meglio e per completezza di informazioni, è bene spiegare quali sono le tipologie di sfratto.

Quando si può sfrattare una persona? Lo sfratto è possibile per morosità e serve per la risoluzione del contratto, quando l’inquilino risulta inadempiente. In questo caso, gli viene chiesto di regolarizzare i pagamenti oppure di lasciare l’immobile.

La seconda tipologia di sfratto è per finita locazione, quando il conduttore, al termine del contratto, continua ad occupare l’immobile.

Ricordiamo che un inquilino non può essere sfrattato se il contratto di locazione non è stato regolarmente registrato all'Agenzia delle entrate.

Ma come abbiamo detto, la procedura di sfratto non è semplice e, soprattutto, veloce come si immagina. Allora il locatore può pensare di staccare le utenze di luce, gas, acqua. Può farlo? Secondo la legge, il locatore non può staccare le utenze anche in questo caso, in quanto si tratta di una condotta illegale. Insomma, non può staccargli il riscaldamento per indurlo ad abbandonare l’immobile.

Nessuna azione di questo tipo è ammissibile, come anche cambiare la serratura della porta di ingresso o entrare nell’immobile locato senza permesso.

Cosa rischia il locatore che stacca il riscaldamento ad un inquilino moroso? Il locatore che agisce in questa maniera e stacca le utenze commette reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La soluzione migliore è quella di rivolgersi ad un tribunale e agire per legge.

Che succede se un condomino non paga il riscaldamento

Il caso di un condomino moroso è leggermente differente da quello dell’inquilino appena descritto. Secondo la legge, infatti, l’amministratore di condominio può staccare dalle utenze dei servizi comuni suscettibili di godimento separato il condomino moroso.

Quando può sospenderlo? L’amministratore di condominio può sospenderlo solo quando il mancato pagamento delle spese si è protratto per almeno sei mesi.

Pertanto, all’inquilino di un condominio non in regola con i pagamenti, l’amministratore può staccare le utenze.

D’altra parte, però, così come l’acqua, anche il riscaldamento rientrerebbe in quelli che sono chiamati servizi essenziali. Come deve comportarsi l’amministratore di condominio? In base alle recenti interpretazioni, l’amministratore può sospendere le utenze al condomino moroso se non paga le spese per almeno sei mesi.

Infatti, l’articolo 63 del Codice Civile prevede che:

"In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore puo' sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato".

L’amministratore può ricorrere in tribunale per chiedere l’autorizzazione alla sospensione dell’utenza in questione e le modalità operative per staccarla.

Ovviamente, si tratta di quei casi in cui l'impianto di riscaldamento è centralizzato. Solo in questo caso, eventualmente, spetta all'amministratore procedere verso un condomino moroso. Quando, invece, l'impianto di scaldamento è autonomo, non è compito dell'amministratore procedere al distacco, ma alla società fornitrice del combustibile.