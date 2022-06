Non sempre gli Italiani brillano in fatto di puntualità. Nemmeno quando è ora di pagare: figuriamoci quando tocca saldare lo stipendio.

Non sempre gli Italiani brillano in fatto di puntualità. Nemmeno quando è ora di pagare: figuriamoci quando tocca saldare lo stipendio. Purtroppo, spesso da un'ingenua violazione delle più semplici regole di buona educazione, si può passare a violare accordi presi nel momento in cui si stipulava un contratto.

Non essere puntuali nel pagamento di uno stipendio, può avere delle conseguenze difficilmente quantificabili. Può venire meno, da parte del lavoratore, l'interesse a continuare la propria prestazione. Il dipendente potrebbe chiedere la risoluzione del contratto, in modo da non essere più costretto a continuare a lavorare. Stiamo parlando solo di una parte delle conseguenze che potrebbero esserci. Ma a questo punto, dobbiamo chiederci che succede a livello legale, se il datore di lavoro non paga lo stipendio? Il dipendente ha facoltà di dimettersi? Quando può diffidarlo? Quanto tempo deve attendere, per poter avviare delle azioni legali? Non importa se nel frattempo sia arrivata una busta paga più trasparente: quando non si viene pagati per il proprio lavoro, diventa veramente pesante. Ma scopriamo insieme come è possibile muoversi.

Stipendio, entro quando deve essere pagato

Generalmente tempi e modi entro i quali lo stipendio debba essere pagato, lo stabilisce il contratto collettivo. In alternativa, è possibile trovare le indicazioni del caso nel contratto individuale aziendale. Nel momento in cui scade il termine, scatta la mora: ne consegue l'obbligo di versare l'emolumento dovuto, a cui si dovranno aggiungere gli interessi.

Nel caso in cui il contratto collettivo non dovesse indicare alcuna data entro la quale saldare lo stipendio, questo dovrà essere onorato alla scadenza di ogni mese, senza nemmeno un giorno di ritardo. A questo punto, però, si inserisce quella che è una vera e propria prassi commerciale: non siamo davanti ad una vera e propria legge, ma sicuramente ne condiziona l'interpretazione. La prassi commerciale ha determinato che la mensilità di gennaio venga pagata entro il 10 febbraio. Qui scatta quella che è una vera e propria necessità: le buste paga vengono realizzate all'interno degli studi dei consulenti del lavoro. Questi si ritrovano a gestire molte aziende ed hanno, quindi, la necessità di prendersi il tempo necessario per fare tutti i conteggi del caso. Che, per forza di cose, possono essere fatti solo nel momento in cui il mese si conclude.

Sostanzialmente questo significa che lo stipendio del mese di dicembre e la tredicesima mensilità dovranno essere pagati entro il 12 gennaio (dell'anno successivo, ovviamente), giorno in cui si conclude la competenza che riguarda le retribuzioni dell’anno precedente.

Giorni di ritardo da tollerare

Una domanda, che molti si pongono, è quando si possa diffidare il datore di lavoro, in caso di ritardo di un pagamento. La diffida può essere fatta anche il giorno successivo rispetto alla data nella quale lo stipendio doveva essere pagato. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, il dipendente potrà anche agire in giudizio contro il datore di lavoro, arrivando a chiedere un decreto ingiuntivo al giudice. Non potrà, invece, dimettersi per giusta causa immediatamente. La legge prevede che la risoluzione del contratto possa avvenire solo nel caso in cui ci sia un grave inadempimento. Questa particolare gravità, secondo la giurisprudenza, scatta solo e soltanto quando scade anche la mensilità successiva. In estrema sintesi, il dipendente potrà dimettersi per giusta causa nel momento in cui il datore di lavoro non dovesse pagare due stipendi consecutivi.

Questo diritto potrà essere esercitato anche se il datore di lavoro dovesse pagare puntualmente in ritardo tutti i mesi, saldando le competenze con 20 o 30 giorni di ritardo. Questo comportamento, anche se non configura un vero e proprio inadempimento - purché il salario venga pagato -, può far maturare il legittimo interessa, da parte del dipendente, a recedere immediatamente dal contratto di lavoro.

Stipendio pagato in ritardo: cosa succede al datore di lavoro

Ma cosa succede nel caso in cui il datore di lavoro non dovesse essere ligio ai suoi doveri? Abbiamo visto che, in questo caso, il dipendente avrà la possibilità di dimettersi per giusta a causa, come conseguenza del fatto che il proprio salario non è stato pagato.

Il dipendente, che si sarà dimesso per giusta causa, potrà rivolgersi immediatamente all'Inps e potrà ottenere l'assegno di disoccupazione. Ossia la famosa Naspi: questa viene riconosciuta solo e soltanto quando la risoluzione del rapporto di lavoro avviene per motivi, che non siano riconducibili direttamente alla volontà del dipendente. Tra i casi che danno diritto alla disoccupazione ci sono i licenziamenti - anche per giusta causa - e le dimissioni per giusta causa, ossia determinate da una violazione particolarmente grave degli obblighi contrattuali da parte del datore di lavoro.

Il dipendente, che si sia dimesso per giusta causa, avrà la facoltà di richiedere l'indennità sostitutiva del preavviso. Al lavoratore dimissionario spetta (come in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro), il Tfr maturato sino ad allora, con i ratei di tredicesima e quattordicesima, nonché la liquidazione delle ferie arretrate.