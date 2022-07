A volte si ha la necessità di uscire dal rapporto contrattuale, modificando il contratto di locazione. In questi casi si parla di cessione e di subentro. Ecco quando e come si può utilizzare il subentro.

Non di rado, per un’esigenza o per un’altra, può capitare di avere la necessità di modificare il contratto di locazione. Parliamo di quando una delle due parti ha la necessità di uscire dal rapporto contrattuale. In questi casi si parla di cessione o di subentro.

Cos’è il contratto di locazione? Si tratta di una particolare forma di contratto stipulata tra due parti, il locatore e il conduttore: il primo concede il diritto di godimento di un immobile di sua proprietà al secondo, il quale, a sua volta, versa un corrispettivo mensile, il canone di locazione.

A volte, però, una delle due parti ha la necessità di modificare questo rapporto contrattuale, facendosi sostituire nell’accordo. È questo il caso del subentro. Cos’è e come funziona? Ma abbiamo parlato anche di cessione: qual è la differenza?

Rispondiamo a queste domande, spiegando anche quali sono le eventuali differenze tra il subentro da parte del locatore e del conduttore, come si effettua e chi deve effettuarne comunicazione.

Cos’è e come si effettua il subentro in un contratto di locazione

Il contratto di locazione ha una durata stabilita dalla legge, variabile in base al tipo di contratto stipulato o alla natura della locazione. Si tratta di un accordo tra due parti: il locatore che si impegna a garantire il godimento di un immobile ad un altro soggetto, il locatario; quest'ultimo, da parte sua, si impegna a versare al locatore una somma mensile, precedentemente pattuita, ovvero il canone di locazione.

Prima della scadenza del contratto, però, possono verificarsi alcune condizioni personali particolari, tali da far richiedere una modifica del contratto, a causa di questi inconvenienti. Come fare in questi casi? Sia il locatore che il conduttore possono risolvere questo inconveniente utilizzando il subentro d’affitto.

Spieghiamo cos'è e come funziona. Si tratta di una procedura che consente la sostituzione di una delle parti, ovvero quando un altro soggetto può subentrare al posto del proprietario o dell’inquilino.

In ogni caso, l’utilizzo di questa operazione deve essere ammesso e previsto dall'accordo che regola l’affitto. Se ciò non è previsto, entrambe le parti, sia locatore che inquilino, non potranno ricorrere all’utilizzo di questa procedura.

Che differenza c'è tra subentro e cessione

Molto spesso capita di far confusione tra il subentro e la cessione. In realtà, sono termini e operazioni diametralmente opposte.

Il primo, come avremo modo di analizzare in seguito, avviene a causa di eventi che sono estranei alla volontà del locatore e del conduttore. Insomma, eventi straordinari non previsti.

Al contrario, la cessione avviene per un accordo preso volontariamente da entrambe le parti, quando il locatore oppure il conduttore vengono sostituiti nel contratto da un'altra persona.

Chi deve comunicare il subentro nel contratto di locazione

Esso può essere effettato da entrambe le parti, sia dal locatore che dal conduttore. Chi e come deve comunicare la variazione? Le parti devono comunicare, all’ufficio presso il quale è stato registrato il contratto di locazione, la variazione della posizione della parte interessata, quindi, del locatore oppure dell’inquilino.

Nel caso del subentro ex lege non si deve corrispondere nessuna imposta. Per le cessioni, però, si deve, in particolare, versare l’imposta di registro all’Agenzia delle entrate, il cui costo varia in base a:

se si deve versare un corrispettivo. In questo primo caso, si deve versare l’imposta di registro minima di 67 euro e pari al 2% del corrispettivo che è stato pattuito tra le parti;

se non è stato previsto nessun corrispettivo. In questo caso, si deve versare l’imposta di registro di 67 euro.

Quando si deve procedere al versamento dell’imposta di registro? Il versamento deve essere effettuato entro trenta giorni, utilizzando il Modello di pagamento F24 Elide, inserendo il codice tributo 1502 e il codice del contratto attribuito al momento della prima registrazione. In alternativa, per chi è abilitato, si può utilizzare l’applicazione RLI, disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Chi deve fare il subentro e in quali casi

Abbiamo già detto che il subentro può avvenire da entrambe le parti: inquilino e proprietario. Come abbiamo anche detto, deve essere previsto dal contratto di locazione ed è possibile solo con il consenso del contraente ceduto.

Il conduttore o il locatore, per esempio, possono utilizzarlo in diverse circostanze, ognuna delle quali, però, devono essere estranee alla volontà delle parti.

Il subentro può avvenire a causa di una separazione o divorzio, quando l’altro coniuge è subentrato nell’assegnazione della casa coniugale. Può avvenire anche in caso di decesso del conduttore o del locatore. Infine, può avvenire anche quando l’immobile in affitto viene venduto.