Ti sei mai chiesto quali sono i termini per ricorrere in Cassazione? Spieghiamo le tempistiche per ricorrere contro le sentenze delle cause civili e penali.

In questo articolo parleremo di quali sono i termini per ricorrere in Cassazione contro una sentenza civile e penale.

Si tratta di un argomento molto complesso, come tutto ciò che concerne il diritto. Tuttavia, anche se complesso è bene farsi un’idea a conoscere, innanzitutto, cos’è e quali sono le funzioni della Corte di Cassazione. Non preoccupatevi, cercheremo di spiegarlo nel modo più semplice possibile e, soprattutto, accessibile a tutti.

È opportuno anche conoscere quali sono i termini per ricorrere quando si ritiene che una sentenza sia ingiusta oppure errata e, ovviamente, quali sono i motivi per fare ricorso.

Ebbene, iniziamo a parlare della Corte di Cassazione e di quali sono le sue funzioni, per poi spostarci su quali sono i termini per ricorrere contro una sentenza civile e penale.

Qual è il ruolo della Corte di Cassazione

Si sente molto spesso parlare della Cassazione, ma quanti di voi sanno davvero cos’è e qual è la funzione di questo organo? Probabilemente, una buona parte di voi lo saprà, ma sicuramente, un'altra parte significativa ignora qual è il suo ruolo. Non ci resta che spiegarlo nel modo più semplice possibile.

La Corte di Cassazione è il supremo organo di giurisdizione italiana, oltre che giudice di ultima sentenza. Cosa vuol dire? Che una delle sue principali funzioni è quella di giudice dell’impugnazione di ultimo grado.

È bene sapere, infatti, che la giustizia italiana è molto articolata. Dopo che il giudice emette una sentenza, si ha la possibilità di ricorrere in Appello e, qualora non si fosse ancora d’accordo neppure con la sentenza in appello, si può ricorrere in Cassazione.

Leggi anche: Quali sono i gradi di giudizio nel processo civile, penale e amministrativo

Passando alla questione dei termini, essi si differenziano in base al tipo di sentenza impugnata, ovvero se decisa da una causa civile o da un processo penale.

Prima di parlare di termini, però, dobbiamo spiegare per quale motivo le sentenze civili e penali sono ricorribili.

Iniziamo dalle cause civili. Sono ricorribili per motivi attinenti alla giurisdizione o alle violazioni delle norme sulla competenza. Sono, altresì, ricorribili per nullità della sentenza o nullità del procedimento, per omesso esame su un fatto decisivo e, infine, per violazione oppure falsa applicazione delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro (CCNL).

Passiamo ad analizzare quali sono i motivi per i quali si può ricorrere contro le sentenze dei processi penali. Anche in questo caso, si annoverano i motivi di giurisdizione. Quali sono gli altri? Si può ricorrere per inosservanza della legge oppure per erronea applicazione della stessa, per mancata assunzione di una prova che poteva essere decisiva della quale si era avanzata richiesta e, infine, per mancanza o contraddittorietà della motivazione della sentenza.

Corte di Cassazione: termini per ricorrere contro una sentenza civile

Passiamo, finalmente, a parlare di termini per ricorrere in Cassazione contro una sentenza civile. Quali sono? Dobbiamo differenziare due diversi termini: il termine breve e il termine lungo.

I termini di ricorso sono di sessanta giorni e si parla di termine breve. Qualora non si rispetti il termine breve, allora decade il potere di impugnare la sentenza che diventerà definitiva.

Sottolineiamo che si tratta di un termine improrogabile.

Parliamo di tempistiche. Il termine breve decorre da quando viene notificata la sentenza. I termini processuali vengono sospesi nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno - il periodo feriale.

Oltre al termine breve, vi è anche il termine lungo, qualora la notifica sia inesistente oppure nulla. Infatti, indipendentemente dalla notificazione della sentenza, non si può ricorrere decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Pertanto, con il termine lungo, le parti possono impugnare la sentenza entro sei mesi. La decorrenza del termine lungo si ha da quando la sentenza è stata depositata in cancelleria.

Corte di Cassazione: termini per ricorrere contro una sentenza penale

Rispetto alle sentenze civili, i termini per ricorrere contro le sentenze penali sono diversi e variano in base alle tempistiche in cui viene redatta la motivazione.

Quali sono? Vi è il termine di 15 giorni, di 30 giorni e di 45 giorni. Spieghiamoli, uno per uno.

Il termine di 15 giorni è per i provvedimenti che sono stati emessi in seguito a procedimenti in camera di consiglio e quando la motivazione viene redatta dopo la stesura del dispositivo.

Il termine di 30 giorni, invece, per i provvedimenti la cui motivazione viene redatta dopo 15 giorni dalla pronuncia.

Infine, vi è il termine di 45 giorni per le motivazioni redatte dopo 15 giorni.

Quindi, da quale data decorrono i termini? Si devono considerare le date relative alla pubblicazione della notifica di deposito della sentenza presso la cancelleria e dalla data di lettura della sentenza se il giudice ha anche letto la motivazione.

Ricordiamo, infine, che anche in questo caso si deve considerare il termine di sospensione feriale.