Tra pochi giorni dovremo tirare fuori dal consueto cassetto la tessera elettorale: purtroppo ci accorgiamo solo ora di averla persa. O che gli spazi a disposizione per la certificazione del voto sono finiti. Cosa dobbiamo fare, per ottenerne un duplicato? Quanto ci costa ottenere la nuova tessera elettorale, che ci permetterà di andare a votare.

Prima di rispondere a queste domande è necessario partire dall'inizio. Quando parliamo di tessera elettorale, ci riferiamo a quel documento che contiene tutti i dati anagrafici di un singolo elettore. Al suo interno è riportato il numero della sezione elettorale, l'indirizzo del luogo di votazione, che nella maggior parte dei casi corrisponde alla scuola più vicina, geograficamente parlando. La tessera elettorale, inoltre, contiene i numeri dei collegi elettorali ai quali appartiene l'elettore titolare della stessa. Al suo interno ci sono anche 18 spazi, che servono per ottenere la certificazione dell'espressione del voto.

Inutile negarlo, la tessera elettorale è un documento molto importante, che accompagnato dalla carta d'identità (o da un altro documento di riconoscimento valido) permette di esercitare il diritto al voto. La tessera elettorale ha sostituito il certificato elettorale, che ormai ricordano solo i cittadini con qualche anno sulle spalle. Grazie alla tessera elettorale è possibile ottenere alcune agevolazioni di viaggio, che in occasione delle votazioni vengono concesse agli elettori.

Tessera elettorale: quanto dura e come rinnovarla

È bene ricordare che la tessera elettorale non ha una durata temporale fissa, ma è valida fino a quando si esauriscono i 18 spazi disponibili per la certificazione del voto. Questo significa che, temporalmente parlando, la tessera elettorale può durare di più o di meno in base al numero di elezioni che ci possono essere. Ma non solo, la durata è condizionata all'effettivo esercizio del diritto del voto del singolo elettore: se ci sono le votazioni - non importa se per un referendum o per le amministrative - e l'elettore dovesse decidere di non esercitare il proprio diritto al voto non recandosi al seggio, lo spazio potrà essere utilizzato successivamente.

Nel momento in cui tutti i 18 spazi siano esauriti, l'elettore avrà la possibilità di richiedere una nuova tessera elettorale rivolgendosi all'ufficio elettorale o all'ufficio anagrafe del Comune di residenza. Il diretto interessato, per ottenere una nuova tessera elettorale, dovrà essere in possesso ed esibire un documento d'identità e la tessera elettorale con gli spazi completati. Quella nuova verrà rilasciata immediatamente.

Tessera elettorale: cambio di residenza

Ma cosa succede nel momento in cui si cambia la residenza? Spesso e volentieri, anche si rimane all'interno della stessa città, si cambia quartiere. Quindi, dovrà essere modificato anche il seggio nel quale andare a votare. In questo caso l'elettore riceverà direttamente a casa la nuova tessera elettorale, che generalmente arriverà tramite raccomandata postale. Nel caso in cui l'elettore sia assente, il postino depositerà nella cassetta delle lettere l'apposito avviso, per ritirare la raccomandata presso l'ufficio postale. Una volta che sia scaduto il periodo di giacenza, sarà necessario rivolgersi agli sportelli dell'ufficio elettorale di residenza per concordare una nuova consegna della tessera elettorale. Alcuni comuni, la inviano direttamente al domicilio dell'elettore con la posta ordinaria. Il suggerimento è quello di prestare la massima attenzione alla posta, subito essersi trasferiti.

Nel caso in cui dovessero essere rettificate delle generalità all'interno della tessera elettorale, anche in questo caso l'elettore ne riceverà una nuova direttamente al proprio domicilio, tramite raccomandata o posta ordinaria. Stesso discorso vale anche per i più giovani, che hanno appena compiuto i 18 anni ed hanno maturato il diritto al voto. Riceveranno la tessera elettorale direttamente a casa, con le modalità che abbiamo appena descritto.

Tessera elettorale: cosa fare nel caso in cui è stata persa

Purtroppo può capitare di aver smarrito la tessera elettorale. È una situazione nella quale si possono ritrovare molti elettori, che non si ricordano dove hanno dimenticato il documento. In questo caso è possibile chiedere un duplicato della tessera elettorale direttamente presso gli uffici competenti del comune di residenza. Sarà sufficiente un'autocertificazione, senza la necessità di presentare una denuncia all'autorità competente. Nel caso, invece, che la tessera elettorale sia deteriorata, il diretto interessato ne potrà richiedere un duplicato, riconsegnando quella vecchia. I duplicati possono essere richiesti direttamente all'ufficio elettorale o all'ufficio anagrafe del Comune di residenza. Il suggerimento, in questo caso, è quello di evitare di attendere proprio gli ultimi giorni prima della votazione per chiedere il duplicato della tessera elettorale, per evitare che si formino troppe code agli sportelli.

Gli elettori residenti all'estero possono ritirare la tessera presso l'ufficio elettorale del Comune di iscrizione.

Il rilascio della tessera elettorale è gratuito.