Se hai questo comportamento ti ritrovi senza patente, quindi il miglior consiglio che si possa dare agli automobilisti, veterani e novelli, è quello di mantenersi sempre aggiornati. Il continuo mutamento della normativa stradale, infatti, pone i guidatori dinnanzi a nuove sanzioni. Il caso di cui stiamo parlando, alla luce delle ultime riforme, genera una nuova sanzione: oltre alla multa si rischia il ritiro della patente.

Così nel caso in cui si venga colti in flagranza di reato, c’è il ritiro della patente per un intero anno solare. Ciò che molti non immaginano è che si tratta di una condotta molto diffusa tra gli automobilisti. È un gesto che quasi tutti, almeno una volta nella vita, hanno compiuto senza sapere che è vietato dalla legge. Bisogna precisare che è sempre stato vietato, ma da un po’ di tempo a questa parte sono state introdotte sanzioni molto rigorose. Ci riferiamo ai limiti di velocità. Ecco tutte le novità.

Limiti di velocità, se hai questo comportamento rischi la patente

Benché sia un pensiero comune che superare il limite di velocità costituisca una vera e propria infrazione, molti tendono a dare per certo un comportamento di contenimento. Il problema è che spesso gli autisti sminuiscono l’importanza, oltre che il rigore, rappresentato dai segnali che vietano di superare il limite di velocità indicato in certi tratti stradali. Il rischio, corso da alcuni automobilisti, in alcuni casi può costare molto caro anche dal punto di vista economico. Quindi occhio al portafoglio.

Sarebbe opportuno prestare attenzione, sempre, ma in particolare in tutte quelle circostanze in cui la segnaletica stradale impone una riduzione repentina della velocità. Anche se il guidatore è restio, il più delle volte, dovrà adattarsi. Come ad esempio nel tragitto da percorrere sulle strade extraurbane secondarie. Si tratta di vie in cui spesso si passa da un limite di 70 a uno di 50 Km orari. Si noti che è proprio nei pressi di quelle aree che spesso si posizionano autovelox, preventivamente comunicati all’autista da apposita segnaletico, oppure una pattuglia della polizia stradale.

Qual è il meccanismo previsto dalle nuove sanzioni

Secondo l’articolo 142 N.C.d.S stabilisce in via generale i limiti da rispettare per ciascuna tipologia di articolazione stradale. Vi sono inoltre alcuni casi in cui, persino l’autonomia decisionale degli enti locali, può arrivare ad applicare dei limiti superiori (ma in tal caso è importante che la variazione venga inserita da un’apposita segnaletica). Quindi è chiaro che se hai questo comportamento ti ritrovi senza patente digitale.

Nel caso in cui si superi, rispetto al limite prescritto, di 10 km/h aggiuntivi, il Codice stradale avverte che la sanzione è di 173 euro. Se la velocità supera invece tra i 10 Km/h fino ai 40 km/h, la sanzione può raggiungere la soglia di 690 euro. Proseguendo, in caso di infrazioni tra i 40 e i 60 Km/h oltre il limite sancito, la sanzione sale fino a 2.170 euro, con un’elevata possibilità del ritiro della patente per ben tre mesi. Infine, e qui torniamo al caso preannunciato all’inizio, superando il limite consentito di 60 Km/h si raggiunge una sanzione pari a 3.382 euro, con il ritiro immediato della patente per un anno.