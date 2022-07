Il titolare di una partita Iva può essere assunto come lavoratore dipendente? Quando un libero professionista diventa un subordinato? Ma soprattutto il datore di lavoro è costretto a riconoscere i diritti di una persona regolarmente assunta ad un titolare di una partita Iva?

Quanti sono, in Italia, gli artigiani titolari di una ditta individuale che lavorano unicamente e prevalentemente per una sola impresa? Sicuramente sono in molti. La domanda successiva e se questi professionisti possano essere assunti come dipendente? Quello che ci preme toccare in questa sede sono principalmente gli aspetti formali e sostanziali dei profili lavorativi, non tanto quelli personali che intercorrono tra il datore di lavoro ed il lavoratore. Iniziamo ad affermale che in linea generale un contribuente che sia munito di partita Iva non potrà essere assunto, per il semplice fatto che, in linea generale, in capo alla stessa persona non può esserci contemporaneamente un rapporto di lavoro autonomo e subordinato. Al contrario, nel caso in cui si sia già un dipendente privato ed il contratto di lavoro non lo vieti, si potrà aprire una partita Iva per svolgere delle attività imprenditoriali o professionali. Questo deve avvenire, però, al di fuori dell'orario di lavoro e non si deve fare concorrenza all'azienda di appartenenza.

Andando un po' di più nel concreto, è possibile affermare che alcuni datori di lavoro sono alla ricerca di manodopera che sia già munita di partita Iva: questo è un modo per evitare di versare i contributi previdenziali, il Tfr e le eventuali indennità previste. Se questo trucco viene scoperto - come si evince dall'ordinanza n. 22846 del 21 luglio 2022 della Corte di Cassazione - le conseguenze potrebbero essere particolarmente pesanti. I lavoratori dotati di partita Iva, ma che in sostanza operano come un dipendente, hanno la facoltà di rivolgersi al giudice di lavoro e chiedere tutti i diritti che spettano al lavoratore subordinato.

Partita Iva e lavoro subordinato

A definire nel dettaglio cosa sia il lavoro subordinato ci ha pensato direttamente il Codice Civile, all'articolo 2094. Sostanzialmente il dipendente

si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Molte aziende, nel tentativo di risparmiare sui costi fiscali, evitano le assunzioni preferendo ricorrere ad altre forme di accordi, come i contratti di collaborazione esterna, che in realtà nascondono il lavoro subordinato. Nel tentativo di smascherare questi particolari fenomeni e riconoscere i diritti che spettano ai lavoratori, la giurisprudenza ritiene che sussista la presunzione di subordinazione, nel caso in cui siano presenti alcuni indici rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato.

Ma come si fa a presupporre che esista la subordinazione? A rispondere a questa domanda ci ha pensato la Corte di Cassazione, che proprio con ordinanza n. 22846 del 21 luglio 2022 ha sottolineato che il lavoro subordinato si ravvisa dal fatto che la prestazione lavorativa sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione. Oltre a questo deve emergere

l’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Dubbi e sospetti

Nel caso preso in considerazione dai giudici della Suprema Corte, era stato riscontrato che alcuni artigiani, che formalmente erano titolari di una partita Iva, non avevano nemmeno una minima organizzazione imprenditoriale, perché il cliente stesso che la forniva loro. Di volta in volta consegnava loro gli strumenti occorrenti. Ma soprattutto l'erogazione del compenso era stabilito su base oraria, invece che sulle prestazioni eseguite. Secondo la giurisprudenza è proprio l'obbligo orario uno dei presupposti sui quali si stabilisce la subordinazione del rapporto di lavoro.

Il fatto che il lavoro sia subordinato, indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia una partita Iva, è possibile dimostrarlo attraverso ogni mezzo: dalle testimonianze dei colleghi alle chat su Whatsapp con il capo ed i superiori. Da queste prove deve necessariamente emergere che ci sia una continuità della prestazione svolta e l'obbligo di essere presenti sul posto di lavoro.

Lavoro dipendente e partita Iva: ecco quando possono coesistere

Escludendo il caso della partita Iva fittizia o di comodo, che serve per nascondere quella che è la realtà dei fatti, ci sono dei casi in cui la partita Iva può coesistere con il lavoro dipendente subordinato. Questi sono i casi nei quali non vi è alcun illecito da parte del datore di lavoro e la situazione è perfettamente legittima.

Il lavoratore dipendente avrà la possibilità di aprire una partita Iva per svolgere una qualsiasi attività, che non deve essere in concorrenza con quella dell'azienda nella quale è assunto. Questa situazione, però, non deve essere vietata dal contratto di lavoro: ricordiamo che l'articolo 2105 del Codice Civile impone al dipendente l'obbligo di fedeltà. Altrimenti, in caso di concorrenza tra l’attività svolta come dipendente e quella con partita Iva, si può essere licenziati per giusta causa. Per i dipendenti pubblici vigono regole ancor più stringenti, che vietano in partenza lo svolgimento di determinate attività considerate incompatibili con la natura delle funzioni pubbliche esercitate ma le consentono in determinati casi, come quello dei docenti che possono esercitare anche la libera professione.