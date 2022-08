In Italia vige il principio dell'obbligatorietà della difesa tecnica in campo penale, ma negli altri ambiti ci sono casi in cui è possibile difendersi da soli senza dover pagare un avvocato. Vediamo cosa prevede la normativa italiana.

Quella dell’avvocato è una figura pressoché indispensabile in una società di diritto. Le sue conoscenze tecniche garantiscono la miglior difesa possibile dei diritti dei consociati.

L’influenza di massa derivante soprattutto da film e serie televisive "legal", ha spesso contribuito a creare confusione sul funzionamento dei processi in Italia e sul ruolo degli avvocati.

Cosa prevede la normativa italiana sulla difesa in tribunale? La presenza in aula di un avvocato è sempre necessaria o ci si può difendere anche da soli?

Quando è obbligatoria l’assistenza dell’avvocato

Nella maggior parte dei casi, per potersi presentare in giudizio e addurre le ragioni a propria difesa in corso di causa, è necessaria la presenza di un avvocato.

Esemplificativo di quest’obbligo, è il fatto che in caso un soggetto non disponga di un legale di fiducia, gliene verrà assegnato uno di ufficio per potersi legittimamente costituire nel processo.

I casi in cui la legge richiede la presenza obbligatoria di un legale sono:

cause civili di valore che eccede i 1.100 euro;

cause penali, a prescindere dal loro valore;

cause presso la Corte d’Appello, ovvero in secondo grado di giudizio;

cause presso la Corte di Cassazione, ovvero in terzo grado di giudizio.

Ricordiamo, inoltre, che nel processo penale neanche un avvocato può difendersi da solo, dovendo necessariamente affidarsi a un collega.

Quando ci si può difendere da soli

Al di fuori dei casi sopra elencati, ogni cittadino può trovarsi in alcune circostanze che non richiedono l’assistenza dell’avvocato, lasciando liberi i soggetti di optare per la difesa tecnica o la difesa personale in giudizio.

A seconda degli ambiti di riferimento le regole variano. Riassumendo, si può andare in giudizio da soli:

Nel processo civile:

per le controversie di competenza del giudice di pace, che non eccedano i 1.100 euro;

per le cause demandate al giudice di pace, anche eccedenti i 1.100 euro, ma in tal caso l'interessato dovrà espressamente richiedere un permesso che dovrà essergli accordato dal giudice;

nelle cause di sfratto per morosità;

nei ricorsi per amministratore di sostegno;

nelle cause di lavoro, previdenza e in materia di locazione, di comodato e di affitto di aziende, non eccedenti i 129,11 euro.

Nel processo amministrativo, quando la controversia è relativa a:

accesso e trasparenza amministrativa;

ambito elettorale;

diritto di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri per tutti i cittadini dell’Unione Europea e i loro familiari.

Nel processo tributario, per le controversie non eccedenti i 3.000 euro.

In caso di ricorso alla giustizia tributaria, però, il giudice, qualora ravvisi una certa complessità nel caso da trattare, può richiedere la presenza obbligatoria di un legale anche per le cause che non eccedono i 3.000 euro di valore.

Fare causa un avvocato

In molti preferiscono, quando è loro permesso, difendersi da soli in modo da non dover pagare gli onorari dei propri avvocati.

Questa, però, non sempre si rivela una scelta vincente. L’avvocato è sicuramente più preparato di un civile che non ha nulla a che vedere con il mondo del diritto, e sarà maggiormente in grado di curare gli interessi del suo assistito rispetto a quanto costui possa fare da solo.

Inoltre, non dotarsi dei servizi resi da un avvocato, non solleverà l’interessato dal sostenimento dei costi di giustizia: ciò significa che, anche se un soggetto si difende da solo in tribunale, dovrà pagare ogni spesa riguardante il processo, quali marca e contributo, copie estratte dalla cancelleria e notifiche a vario titolo.

Bisogna infine ricordare, che per la fascia dei meno abbienti è messo a disposizione l’istituto del gratuito patrocinio, con il quale lo Stato garantisce una difesa tecnica e specialistica a chi non può permettersela.