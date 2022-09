Le telecamere sono un ottimo strumento di controllo, anche per quanto riguarda la sicurezza stradale. Scopriamo come funzionano quelle ai semafori e come capire se sono accese.

Sono molte le infrazioni che si possono commettere in strada, ad esempio l’eccesso di velocità, il sorpasso in presenza di linea continua, il mancato rispetto della distanza di sicurezza tra vetture e così via.

Una delle regole che vanno assolutamente rispettate per evitare un incidente, inoltre, è anche quella di non passare col rosso, anche se spesso non viene rispettata; per questo motivo in presenza di molti semafori sono state installate delle telecamere T-red.

Vediamo insieme come funzionano e alcuni trucchi per capire se le telecamere in questione sono in funzione oppure no.

Come funzionano le telecamere ai semafori?

Queste telecamere hanno una funzione ben precisa e cioè garantire maggiore sicurezza costringendo l’automobilista a prestare più attenzione ad un incrocio. Infatti non solo scattano una foto nel momento in cui si passa col rosso, ma anche quando si oltrepassa semplicemente la linea di stop.

Tutto ciò è possibile grazie alla presenza del T-red, un apparecchio elettronico che comprende una telecamera per carreggiata, in cui sono presenti un dispositivo a colori e uno ad infrarossi. Una rileva le targhe di veicoli, mentre l’altra li monitora nel momento in cui il semaforo è rosso, con una qualità che risulta ottimale anche di notte e con scarsa illuminazione.

Questi dispositivi si attivano nel momento in cui il semaforo diventa rosso, scattando 60 fotografie al secondo fino a quando la luce non torna verde. Successivamente un software apposito sceglie le sei foto che considera migliori inviandole, infine, alla Polizia tramite l’utilizzo delle fibre ottiche.

Come capire se le telecamere sui semafori sono accese

Ci sono alcuni trucchetti per capire le telecamere sono accese oppure no, a cominciare dalla segnaletica stessa. Infatti, secondo la legge, è necessario che i semafori con telecamere T-red siano segnalati come per quanto riguarda gli autovelox. Se ciò non accade è dunque possibile fare ricorso per mancata segnalazione nel caso in cui si voglia contestare la sanzione ricevuta.

Delle volte, invece, la mancanza di segnaletica potrebbe voler dire che le telecamere presso quel semaforo non sono attive, ma questo non è l’unico caso. Infatti anche quando il semaforo è giallo o lampeggiante il T-red non è attivo e pertanto non scatterà nessuna foto alle vetture presenti all’incrocio.

Sapere in quali casi queste telecamere sono attive è di fondamentale importanza poiché, come abbiamo detto prima, anche oltrepassare la linea dello stop viene considerata come infrazione, il che può portare a una multa che va dai 42 ai 173 euro.

