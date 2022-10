È stata scoperta, oggi 12 ottobre 2022, la truffa sui matrimoni combinati per l’ottenimento del permesso di soggiorno. La contrattualizzazione dei matrimoni è stata organizzata da Nord a Sud, per un affare pari a più di 200.000 euro.

Il caso dei matrimoni finti tra cittadini italiani e stranieri è una pratica sempre più diffusa. L’obiettivo è quello di consentire al coniuge straniero il rinnovo del proprio permesso di soggiorno, ma questa è un vero e proprio atto illecito. In questo modo, infatti, lo straniero potrà continuare a stare in Italia in modo regolare. Questo tipo di contratto però è del tutto illegale.

Il caso dei matrimoni finti scoperto dai carabinieri

Nel corso del mattino, secondo quanto riportato dai notiziari, è stata avviata una maxi operazione in molte province italiane contro una truffa sui matrimoni: Milano, Bergamo, Caserta e Napoli. I Carabinieri della Compagnia di Caserta sono stati impegnati nell’operazione avvalendosi, tra l’altro, del supporto delle autorità territorialmente competenti.

A quanto pare i militari, dopo essersi conclusa un'indagine seguita dalla Direzione Distrettuale Antimafia appartenente alla Procura della Repubblica della città di Napoli, hanno eseguito il provvedimento giurisdizionale che ordinava la custodia cautelare nei confronti di 18 persone fortemente indiziate, a vario titolo, per associazione a delinquere diretta a favorire sia l’ingresso proibito ai fini di legge e l’indebita permanenza all’interno del territorio italiano di stranieri clandestini.

Fino a 6.500 euro per contrattualizzare un matrimonio finto con un cittadino italiano

Tramite l’attività investigativa,riguardo la truffa sui matrimoni avviata nel corso di luglio 2019, è stato possibile individuare una consolidata congrega che aveva intenzione di favorire l’immigrazione clandestina in Italia, da nord a sud, mediante il modello del “matrimonio di comodo”. In pratica si organizzavano matrimoni civili tra cittadini italiani malleabili, che percepivano somme di denaro considerevoli in cambio della loro disponibilità, e cittadini extracomunitari. A questi ultimi veniva richiesto di pagare un importo variabile tra i 5.000 e 6.500 euro in contanti. Solo dopo aver pagato l’importo pattuito gli stranieri clandestini potevano sposarsi e quindi richiedere il tanto desiderato permesso di soggiorno. Altro che risparmiare sul matrimonio cercando di ottenere il bonus sposi 2022.

Un affare da circa 200.000 euro

Grazie all’attività tecnica intrapresa le autorità hanno potuto ricostruire e individuare i membri che partecipavano alla truffa sui matrimoni. Nello specifico sono stati individuati alcuni componenti nei seguenti comuni: Napoli, San Cipriano d’Aversa, Mondragone, Castel Volturno e Avezzano.

Durante l’indagine, inoltre, sono stati individuati oltre 40 matrimoni finti. Al momento è stato accertato un affare di circa 200.000 euro quale guadagno dell’attività illecita. Il provvedimento posto in essere al momento è solo una misura cautelare, disposta nel corso di indagini preliminari. Pertanto le 18 persone sottoposte alla misura cautelare, sebbene siano sottoposte a ulteriori indagini, sono da considerarsi presunti innocenti fino al giorno in cui il giudice emetterà una sentenza definitiva.