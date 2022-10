Il ministero della Salute ha comunicato la lista dei no vax over 50. Pronte 1 milione di multe, ma la nuova maggioranza potrebbe far saltare tutto. Ecco come

Ad inizio 2022 tramite decreto legge il governo Draghi istituì l'obbligo vaccinale per gli over 50. Come sanzione in caso di mancata vaccinazione fu stabilita la cifra di 100 euro. Ad oggi, nonostante l'obbligo sia ormai decaduto, arrivano i dati sul numero di multe in arrivo per chi ha deciso di non ottemperare all'obbligo di vaccinazione.

Ecco i dati e le relative sanzioni da pagare, a meno che il nuovo governo non blocchi tutto.

In arrivo 1 milione di multe ai no vax: chi dovrà pagare

L'obbligo vaccinale disposto il 7 gennaio 2022 nel DL 1/2022 prevedeva l'obbligatorietà della "vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2" per tutti le persone over 50. La data entro la quale adeguarsi all'imposizione era stata fissata al 15 giugno 2022. Dunque tutti i soggetti che, entro tale data, non hanno provveduto alla vaccinazione riceveranno una sanzione di 100 euro.

Dopo un avvio problematico, dovuto all'iniziale mancanza dell'approvazione del Garante del Privacy e al conseguente ritardo nella fornitura dei dati sulle vaccinazioni, e dopo la pioggia di ricorsi volti quantomeno a rallentare tutto il processo, sembra che ora si sia arrivati alla fase finale.

Entro il 30 novembre potrebbero essere recapitate ben 1 milione di multe per chi ha deciso di non rispettare l'obbligo vaccinale. Dal ministero della Salute è infatti stato trasmesso l'elenco, con nomi, cognomi e indirizzi, dei no vax over 50. Spetterà ora all'Ader (Agenzia delle Entrate e Riscossione) recapitare e riscuotere le sanzioni.

Dal Parlamento potrebbe però arrivare una sanatoria

Se sembra ormai tutto pronto per notificare e riscuotere le multe previste, c'è però anche l'ipotesi che tutto questo salti in extremis. In Parlamento la nuova maggioranza di centrodestra sarebbe infatti pronta a presentare un emendamento volto a ad annullare tutto.

Nonostante ci sia da attendere ancora un po' di tempo prima di avere il nuovo governo pienamente operativo, i gruppi parlamentari dell'ormai prossima maggioranza di governo sono già pronti a presentare un emendamento per bloccare l'invio delle sanzioni alla Commissione speciale per gli affari del Governo, la quale nei prossimi giorni dovrà lavorare per convertire in legge il decreto Aiuti del Governo Draghi e occuparsi della NADEF (nota di aggiornamento al decreto di economia e finanza) in vista della nuova legge di bilancio da redigere in tempi molto brevi.

Potrebbero dunque esserci novità dell'ultima minuto sulla vicenda, con la nuova maggioranza pronta a cancellare l'eredità del governo passato sulla gestione Covid.