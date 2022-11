Se stai pensando di cedere l’usufrutto su un’abitazione che ti appartiene dovresti conoscere alcuni aspetti di rilievo. Dopo aver firmato il contratto manterrai la nuda proprietà della casa. Allo stesso tempo però, come pattuito, il beneficiario dell’usufrutto ha il diritto di abitarci oppure di affittarlo e, di conseguenza, percepirne i guadagni.

Dal punto di vista pratico sorge un quesito: come si effettua la stipula di questo tipo di contratto? È necessaria la presenza del notaio? La legge impone la registrazione del contratto che richiede il versamento dell’imposta all’Agenzia delle Entrate? Scopriamo nel dettaglio qual è la procedura per fare un usufrutto e se esiste un modo per risparmiare.

Quale beneficio apporta il diritto dell’usufrutto

L’usufrutto è innanzitutto un diritto che genera la ripartizione del diritto di proprietà tra il titolare del bene e il beneficiario. Infatti, in tal caso, il pieno proprietario di una casa permette a un terzo soggetto, denominato usufruttuario, il diritto di utilizzare l’abitazione e di beneficiare di ogni utilità. Ne consegue che il proprietario, mantenendo la proprietà dello stesso immobile senza però averne il godimento, prende la denominazione di nudo proprietario.

La scelta di concedere l’usufrutto, come si può immaginare, spetta esclusivamente al proprietario.

In altre circostanze il proprietario potrebbe decidere, invece, di riservarsi l’usufrutto trasferendo la nuda proprietà nei confronti di un figlio, parente o persona a lui vicino.

Esiste anche un terzo caso da prendere in considerazione: il proprietario potrebbe decidere di eseguire due trasferimenti: ad esempio della nuda proprietà al figlio maggiore e dell’usufrutto al figlio più piccolo o viceversa. Ma questo è un caso raro.

Le 5 procedure per costituire un usufrutto

L’usufrutto, in genere, si crea tramite la stipula di un contratto in cui si stabilisce un prezzo di vendita. Esistono però altre 4 procedure più o meno note:

la rendita vitalizia. In questo caso il titolare cede la nuda proprietà dell’abitazione a un soggetto beneficiario che, come concordato, lo accudirà fino alla morte; il testamento lasciato dal titolare agli eredi; la donazione che deve avvenire sempre in comune accordo con il beneficiario; l’usucapione. In quest’ultimo caso il soggetto deve aver esercitato per vent’anni, senza alcuna interruzione, le prerogative spettanti all’usufruttuario.

Qual è il modo corretto di scrivere il contratto

Chiarito il quesito su come funziona l'usufrutto scopriamo come scrivere correttamente il contratto.

Il contratto per l’usufrutto dev’essere obbligatoriamente redatto in forma scritta. Però, non è obbligatorio redigere un atto notarile. Infatti, è sufficiente realizzare una scrittura privata. In ogni caso le firme devono essere autenticate da un pubblico ufficiale oppure dal notaio.

«Il sig. Xxx (nome e cognome) … nato a Como… residente in via zzz…. e il sig. Yyy (nome e cognome)…., nato a Milano… residente in c/da zzz… stipulano e convengono il presente contratto di usufrutto. Il sig. Xxx riconosce a Yyy, il quale accetta, il diritto di usufrutto sull’immobile, di sua proprietà, sito in ….».

Alla fine della trascrizione le due parti sono tenute ad apporre le loro firme per rendere l’accordo valido.

Inoltre la Cassazione ha chiarito che il diritto di usufrutto, su una casa oppure su qualsiasi altro bene immobile, non è valido se viene costituito in maniera unilaterale da parte del titolare. Il contratto deve essere stipulato tra vivi e quindi è necessario che il beneficiario accetti e riconosca di volerne usufruire.