Nel momento in cui si riceve una casa in eredità, il beneficiario ne può fare quello che vuole: affittarla o venderla. Può anche abitarla. Nel caso in cui volesse vendere la casa ereditata, comunque, dovrà prestare la massima attenzione ad una serie di regole e norme previste dalla normativa. Uno dei punti più caldi è quello fiscale: nel caso in cui l'abitazione fosse stata adibita a prima casa, sarà necessario attendere lo scadere dei cinque anni per venderla.

Nel caso in cui si volesse mettere in vendita l'immobile, il diretto interessato dovrà prestare la massima attenzione anche a non ledere l'eventuale legittima, che potrebbe intervenire nel corso dei dieci anni successivi alla morte dell'ex proprietario. Facciamo un passo alla volta e cerchiamo di capire quando sia possibile mettere in vendita una casa ereditata, Ma soprattutto è necessario prestare la massima attenzione alle formalità burocratiche da espletare prima di monetizzare l'eredità.

Casa ereditata: come venderla

Cosa è necessario fare per riuscire a vendere una casa ereditata? Come primo passo sarà necessario curare con precisione tutte le pratiche relative alla successione. Per fare questo sarà necessario:

entro un anno dalla data del decesso del proprietario dell'immobile, dovrà essere presentata all' Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione . In queto documento dovrà anche essere indicato il valore dell'immobile, in modo da versare le imposte previste dalla legge;

la . In queto documento dovrà anche essere indicato il valore dell'immobile, in modo da versare le imposte previste dalla legge; dovrà essere accettata l'eredità. Nel caso in cui sia presente un testamento, questo dovrà essere effettuato davanti ad un notaio, il quale provvede ad aprire la successione. In caso contrario potrà essere fatto davanti al cancelliere del tribunale. Ricordiamo, comunque, che l'accettazione non potrà avvenire tacitamente, perché in questo caso si verrebbe a configurare un comportamento che sarebbe incompatibile con la volontà di rinunciare;

nel caso in cui si dovesse accettare l'eredità senza il passaggio dal notaio, sarà necessario provvedere ad effettuare la voltura catastale dell'immobile. Sarà necessario recarsi al catasto per modificarne l'intestazione. Se, invece, si decide di passare per il notaio, sarà lui a provvedere a disporre le trascrizioni necessarie per il passaggio di proprietà, provvedendo ad aggiornare il Registro immobiliare;

nel caso in cui la casa sia stata ereditata da più persone, sarà necessario procedere alla divisione dell'eredità: questo potrà avvenire tramite un accordo contrattuale o - se gli eredi non sono d'accordo - in tribunale.

Casa ereditata: quanto si paga?

Ovviamente quando si eredita una casa è necessario pagare anche delle imposte. Il primo costo che sarà necessario affrontare è quello relativo all'imposta di successione, che varia a seconda del grado di parentela con il defunto:

nel caso in cui la casa eredita fosse di un genitore o del coniuge, l'imposta di successione sarà pari al 4% sulla parte dell'immobile che dovesse eccedere come valore a 1.000.000 di euro. Nel caso in cui l'immobile dovesse valere di meno, non si dovranno pagare delle tasse;

nel caso in cui la casa fosse di un fratello o di una sorella, l'importo da pagare è pari al 6% sul valore catastale superiore a 100.000 euro. Anche questa volta se l'importo fosse minore, non sono dovute delle imposte;

nel caso in cui la casa fosse di proprietà di nipoti, zii, cugini di primo grado, cognati e suoceri, l'imposta è pari al 6% sul valore catastale. Questa volta non sono previste delle franchigie;

nei casi che rimangono l'imposta di successine è pari all'8% e non ci sono delle franchigie.

I diretti interessati saranno tenuti a versare anche:

imposta ipotecaria , che è pari al 2% del valore catastale dell'immobile. Nel caso in cui l'erede dovesse dichiarare che l'immobile venga adibito a prima casa l'imposta sarà pari a 50 euro;

, che è pari al 2% del valore catastale dell'immobile. Nel caso in cui l'erede dovesse dichiarare che l'immobile venga adibito a prima casa l'imposta sarà pari a 50 euro; imposta catastale , la quale sarà pari all'1% del valore catastale. L'importo è fissato a 50 euro, l'erede dichiara che sarà la prima casa;

, la quale sarà pari all'1% del valore catastale. L'importo è fissato a 50 euro, l'erede dichiara che sarà la prima casa; imposta di bollo , a 64 euro per ogni nota di trascrizione;

, a 64 euro per ogni nota di trascrizione; i tributi speciali (diritti di segreteria);

la tassa ipotecaria fissa di 35 euro per ciascuna nota di trascrizione.

Obblighi sulla casa ereditata

Nel momento in cui l'erede dovesse dichiarare che l'abitazione appena ereditata sia per lui la prima casa, non potrà vendere l'immobile prima dei cinque anni. Nel caso in cui questo dovesse avvenire, l'erede in questione dovrà provvedere, entro l'anno successivo, ad acquistare un'altra abitazione, che abbia le stesse caratteristiche di prima casa. Se non dovesse procedere in questo senso, sarà tenuto a restituire all'Erario le imposte che ha risparmiato in sede di trasferimento dell'immobile, a cui andranno sommate le sanzioni pari al 30%. L’Agenzia delle Entrate quindi potrà effettuare un controllo per recuperare le imposte evase.

Parliamo, invece, della possibilità di vendere l'immobile. Se vi è un solo erede, questo è libero di vendere l'immobile a chi vuole e quando vuole. Quando invece siamo davanti ad una comunione ereditaria, l'erede che sia proprietario di una sola quota dell'immobile lo potrà vendere solo dopo aver rispettato i diritti di prelazione degli altri eredi. Dovrà offrire a questi la possibilità di acquistare la propria quota. In alternativa, dovrebbe attendere la divisione ereditaria, subentrare nella proprietà dell’intero bene e poi venderlo liberamente, senza rispettare prelazioni.