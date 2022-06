Quali sono le regole da rispettare per vendere una casa con più proprietari? Quali sono i limiti entro cui muoversi se ci sono dei cointestatari? Proviamo a scoprire cosa prevede la normativa, nel momento in cui dovesse mancare il consenso di tutti i titolari e quale sia la procedura giudiziale da intraprendere.

Quando si parla di diritto di proprietà, anche nel momento in cui si pensa a quello di una casa, la normativa è molto più sfaccettata ed ampia di quanto si possa immaginare. Ma soprattutto potrebbe risultare essere particolarmente complessa, per chi non sia un esperto di diritto. Può capitare, ad esempio, di non sapere come vendere una casa, nel momento in la stessa abbia più proprietari. Questo può capitare, ad esempio, quando l'immobile arriva in proprietà a seguito dell'apertura di un'eredità. O perché è stata donata. Sono situazioni che possono capitare molto di frequente, e che costituiscono una grossa opportunità per fare soldi. O, al contrario, possono diventare una fonte di spese per continuare a mantenere l'immobile.

Nel momento in cui su un bene immobile esistano, contemporaneamente, più diritti di proprietà, si dovrà parlare di comunione. Questo è un particolare regime giuridico, nel quale tutti i partecipanti possono prendere le decisioni, che potrebbero arrivare a paralizzare qualsiasi intento di vendita. La normativa, per fortuna, permette di avvalersi di alcuni meccanismi di salvaguardia, che danno la possibilità a chiunque di mettere in vendita una casa in comunione.

Casa con più proprietari: i casi più comuni

Sono vari i motivi per i quali una casa è cointestata a più persone. Questo può avvenire a seguito di una donazione, per l'apertura di una successione ereditaria. O molto più semplicemente perché due coniugi hanno deciso di acquistarlo. In alcuni casi può essere particolarmente conveniente acquistare un immobile e suddividerne le spese su più persone: si potrà risparmiare sui costi di mantenimento, che saranno suddivisi in base alle percentuali di proprietà posseduta.

Come contro partita, sarà necessario tenere in considerazione che la comunione della casa può esporre ad alcuni rischi, soprattutto quando la si vuole rivendere. Problemi che possono sopraggiungere se nel corso del tempo i vari comproprietari hanno iniziato a litigare. Troppo spesso si rischia di finire in tribunale per delle assurde incomprensioni, che possono essere relative a beni in comproprietà. Su questi casi la casistica della giurisprudenza è sufficientemente ampia e variegata. Sostanzialmente, per riuscire a vendere un immobile che sia posseduto da più proprietari, la normativa prevede due casi generali, che aprono la strada a due tipologie diverse di procedure. La prima prevede che tutti i comproprietari siano concordi nel mettere in vendita l'immobile; la seconda ipotizza che non lo siano. In questa sede andremo ad analizzare il caso in cui manchi l'accordo tra tutti i comproprietari.

Vendere una casa senza il consenso di tutti

Senza dubbio uno dei principi base sui quali si basano le disposizioni base della comunione dei beni è relativo alla necessità che tutti i comproprietari diano il proprio consenso all'alienazione dell'immobile. Questo è un paletto che il legislatore ha posto a tutela delle parti, ma sostanzialmente può anche diventare un ostacolo per chi abbia intenzione di uscire da una situazione particolarmente complicata. Indipendentemente che la contro parte sia il coniuge, il fratello o qualsiasi altro parente con il quale si rischi di rovinare i rapporti. Ma quale strada è necessario percorrere, per uscire da questa particolare situazione.

La posizione di un singolo può essere più o meno forte, in base alla percentuale di proprietà che questo possiede. Il primo passo che è necessario compiere, quando si vuole vendere una casa, è trovare un accordo con i diversi proprietari. Questo può anche tradursi nella cessione della propria quota di proprietà agli altri, ottenendo in cambio del denaro o altri beni fungibili.

In questa particolare fase delle trattative sarà necessario nominare un perito, che sia in grado di quantificare il valore dell'immobile e suddividerlo correttamente nelle varie quote di proprietà. Una volta che tutte le parti abbiano accettato la suddivisione, sarà necessario andare dal notaio per effettuare il rogito, attraverso il quale verrà trasferita la proprietà. Una volta che il proprietario uscente avrà ceduto agli altri la propria quota, non avrà più alcun diritto sull'immobile. Questa è senza dubbio la strada da preferire a quella giudiziale, anche perché è meno dispendiosa.

Casa, vendere una quota senza un accordo

Purtroppo, nonostante le buone intenzioni non si è riusciti a trovare un accordo. A questo punto l'alternativa è quella di vendere la quota ad un terzo: questa soluzione è ottima per uscire dalla comproprietà della casa, ma non sempre è percorribile. Nel caso in cui l'immobile, che si dispone a titolo di comunione, non sia ancora diviso, è difficile trovare un acquirente. Questo soggetto potrebbe, in futuro, trovarsi coinvolto nel litigio ed essere impossibilitato a vendere l'immobile. Quindi difficilmente qualcuno si potrebbe far avanti per acquistare una quota dell'immobile. La strada migliore rimane quella di trovare un accordo bonario con gli altri proprietari.

La soluzione estrema è quella di chiedere l'intervento del giudice, al quale sarà necessario chiedere la divisione della comunione, in modo che sia possibile vendere una quota della casa. In questo caso l'azione giudiziale può essere richiesta dal singolo proprietario, da alcuni o da tutti. Ma come verrà diviso l'immobile? Nel caso in cui possa essere frazionato facilmente, suddividendolo in più unità abitativa, la procedura sarà molto semplice. Nel caso in cui, invece, sia un immobile di piccole dimensioni, il giudice provvederà a venderlo tramite una procedura pubblica alla quale tutti possono partecipare. In questo caso, l’immobile sarà messo sul mercato con un valore stimato da un perito e il relativo ammontare verrà diviso equamente fra i partecipanti in relazione alle proprie quote. In questo modo, possono acquistare le quote – riscattando di fatto la proprietà dell’immobile – tutti i partecipanti alla comunione interessati, mentre tu avrai operato la vendita che volevi.