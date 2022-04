Diciamolo apertamente vendere casa senza agenzia consente di risparmiare un bel pò di soldi, è sicuramente una scelta che abbatte i costi, ma presenta anche degli svantaggi.

Vendere casa da privato implica doversi sobbarcare tutto il lavoro, senza poter delegare niente all'agente immobiliare.

Inoltre il "fai da te" aumenta sicuramente il rischio di commettere errori e, quindi, di non riuscire a vendere casa, ma seguendo i giusti passaggi è possibile non dover ricorrere ad una agenzia immobiliare.

É bene ricordare prima di tutto che quando si vuole realizzare una compravendita immobiliare è fondamentale riuscire a presentare l’immobile in modo efficace, deve essere in ordine ed avere delle caratteristiche che risaltino agli occhi dei potenziali acquirenti.

Ma soprattutto per vendere casa al giorno d’oggi sono necessari moltissimi documenti senza i quali la compravendita non può andare a buon fine.

Dunque se si decide di vendere senza una agenzia di supporto, è essenziale conoscere tutti i documenti fondamentali per poter vendere il nostro immobile senza incorrere in spiacevoli ritardi nella compravendita o, ancora peggio, senza avere problemi legali dopo la vendita.

Allora analizziamo insieme una serie di considerazioni su cui è bene riflettere se si decide di poter fare a meno di un professionista.

Preparare la casa per la vendita

Come per ogni tipo di vendita, anche per la casa far fare una buona impressione al prodotto agevola il processo decisionale da parte dell’acquirente ed instilla una sensazione di fiducia.

Dunque preparare l’immobile in modo tale che sia al massimo della forma è un aspetto molto importante nella fase di vendita.

Per prima cosa occorre fare ordine e pulizia, una casa ben ordinata, pulita e profumata, trasmetterà al visitatore una ottima impressione. É bene ricordare che non ci sarà una seconda occasione per fare una buona impressione.

Ad esempio se la casa che dobbiamo vendere è dotata di un giardino, facciamo in modo che si presenti curato ed evitiamo di lasciare la cucina in disordine, o di lasciare la biancheria sparpagliata in giro.

Insomma piccoli accorgimenti che consentono di presentare l’immobile come se fosse pronto per essere abitato.

Altra piccola attenzione da seguire è di liberare quanto più possibile gli spazi da arredi superflui ed in particolare togliere tutti gli oggetti personali: foto di famiglia, trofei, diplomi e tutte le altre cose che impediscono ai potenziali clienti di sentirsi a proprio agio.

Particolare attenzione va prestata agli animali domestici, non sempre graditi ai visitatori.

Stabilire il valore della casa da vendere

Se desideri vendere casa, conosci l’andamento del mercato immobiliare nella tua città? Sai qual è il prezzo medio al metro quadro attuale, sei capace insomma di calcolare quanto vale la tua casa?

Un passaggio critico da dover affrontare nella vendita di una casa da privato e dunque senza l'ausilio di un agente immobiliare, è senza dubbio la definizione del prezzo di vendita.

Conoscere il giusto prezzo di vendita di un immobile è indispensabile per realizzare una compravendita che regali la giusta soddisfazione e che consentirà di avere un corretto posizionamento sul mercato.

Uscire sul mercato con un prezzo troppo elevato il rischio è che l’immobile verrà visto come una proposta poco seria e comunque rimarrà per tanti mesi e sarà frustrante di contro se il prezzo con cui ce l'hai sul mercato sarà troppo basso, ovviamente rischiare di perdere del denaro e questo non è bene.

Sia che si decida di rivolgersi ad una agenzia, sia che si decida di vendere l’immobile da privato, è giusto conoscere esattamente il valore dell'immobile che si sta vendendo, lo stesso agente immobiliare potrebbe sbagliare o avere conflitti di interesse.

Il prezzo dell’abitazione non lo sceglie ne il proprietario e neanche l'agente immobiliare. Il valore reale di un immobile lo stabilisce il mercato, ed è solo il mercato che “comanda” in questo senso.

Allora, come si fa a valutare correttamente una casa? Sono tre i suggerimenti che si possono utilizzare nella valutazione immobiliare.

Il mezzo più immediato per una valutazione immobiliare fai da te e di tipo comparativo, ovvero occorre ricercare attraverso i portali, ma anche off-line, il prezzo di vendita di immobili simili che sono stati recentemente venduti in edifici adiacenti o nella stessa via o quantomeno nello stesso quartiere rispetto a quello da vendere.

Quando si parla di "immobili simili" si fa riferimento a fattori di similitudine come la microzona in cui è situato l'immobile con il suo contesto socio culturale, i suoi servizi, i suoi collegamenti, il suo costo della vita.

Ma anche la superficie espressa in metri quadri, il numero di ambienti, il numero di balconi, lo stato di conservazione e gli elementi tecnologici ed impiantistici.

Un'altra soluzione più empirica per definire il prezzo di vendita è quella di chiedere informalmente un'indicazione al geometra o al tecnico che ha curato l'Ape o la documentazione catastale.

Una terza via potenzialmente utile per farsi un'idea attendibile del prezzo di vendita è costituita da tutti quei tool o quelle app che offrono un servizio di valutazione.

Come condurre la trattativa fino al compromesso

Ci vuole sangue freddo per condurre una trattativa senza farsi prendere dall’ansia o dalle preoccupazioni, anche per questo di solito ci si affida a un intermediario, qualcuno che si incarichi di trattare al posto nostro, per riuscire a ottenere con la dovuta persuasività e capacità di argomentazione il prezzo più vantaggioso possibile.

In fase di trattativa due sono gli elementi determinanti per l’esito della negoziazione:

il valore percepito dal cliente nell’offerta;

dal cliente nell’offerta; l'urgenza di acquisto da parte dell’acquirente.

Si può svolgere un grande lavoro durante la trattativa, ad esempio facendo domande aperte per capire le convinzioni e i valori dell’interlocutore in modo da poterli sfruttare a proprio favore .

É importante sottolineare che la trattativa secondo prassi formalmente passa attraverso tre fasi:

la proposta d’acquisto;

l'eventuale compromesso;

il rogito definitivo.

E’ bene non fermarsi ad una semplice proposta di acquisto anche se sottoscritta dall’acquirente, ma è importantissimo fare al più presto un contratto preliminare di compravendita, chiamato in maniera più semplice compromesso.

Il preliminare di compravendita è un contratto con cui due soggetti si obbligano l'uno nei confronti dell’altro: uno a comprare e l’altro a vendere un immobile.

In altre parole è un contratto preparatorio con cui ci si obbliga a stipulare un contratto successivo, ovvero l'atto notarile con cui avverrà il passaggio di proprietà definitivo, ma che contiene già gli elementi essenziali dell'atto di compravendita finale.

Generalmente serve a prendere tempo per consentire all’acquirente di reperire i soldi dalla vendita della vecchia casa o chiedendo un mutuo in banca o perchè il venditore ha bisogno di tempo per liberare la sua casa.

Ma serve anche come ulteriore garanzia perchè lega maggiormente le parti rispetto alla semplice proposta d’acquisto immobiliare ed è importante soprattutto quando passa un certo lasso di tempo tra la proposta di acquisto e l’atto notarile.

In caso di inadempienza di una delle parti, l’altra parte può agire per ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno subito, oppure chiedere la cosiddetta “esecuzione in forma specifica”, un giudice può coattivamente dara attuazione al contratto trasferendo la proprietà in cambio del corrispettivo pattuito.

Un volta sottoscritto il preliminare per legge deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate, la mancata registrazione equivale ad evasione fiscale.

Un ulteriore forma di garanzia è la trascrizione del preliminare tramite il notaio che ha un effetto prenotatorio, ovvero tutto ciò che avviene post trascrizione ( ad esempio ipoteche o pignoramenti ), è totalmente ininfluente perchè l’acquirente ha priorità sull’immobile.

L’importanza del contratto preliminare è spesso sottovalutato sia da parte dell’acquirente che del venditore, invece ricopre un ruolo molto molto importante sia sul piano civilistico che sul piano fiscale.

Quindi in caso di dubbi è sempre bene rivolgersi ad un legale o al notaio che seguirà la stesura dell’atto definitivo di vendita.

Quali documenti servono per vendere casa

Se vuoi vendere casa, conosci tutte le normative sulla legittimità urbanistica ed edilizia dell’immobile che stai vendendo?

Occhio, perché questa è una delle grane più pesanti che possano capitare, ovvero non essere in regola con le normative edilizie e non saperlo!

Anche in questo caso, non puoi fare a meno di rivolgerti a un tecnico esperto: se non stai adoperando i servizi di un’agenzia immobiliare, avrai bisogno di un geometra o un architetto di fiducia in loco!

In questa epoca digitale dov'è la tecnologia imperante sembra poter sostituire qualsiasi competenza umana e l’informazione diffusa accresce la nostra autostima in quasi tutti i settori della vita, un agente immobiliare può essere percepito come una figura superflua o comunque non imprescindibile.

In realtà i servizi dell'agenzia immobiliare dovrebbero posizionarsi su un livello molto più professionale rispetto alle semplici azioni pubblicitarie che al giorno d'oggi sembrano alla portata di tutti, pensiamo banalmente agli annunci sui portali immobiliari

Tuttavia la vendita di un immobile non si riduce solo a questo, ad esempio va prestata attenzione alla parte documentale.

Quali sono i documenti necessari da possedere prima di finalizzare la vendita?

Passiamo in rassegna tutti i documenti indispensabili per una vendita efficace:

anzitutto un titolo di proprietà , ovvero l'atto di compravendita dell'immobile oppure la denuncia di successione, l' atto di donazione , un’ assegnazione della società;

, ovvero l'atto di compravendita dell'immobile oppure la denuncia di successione, l' , un’ assegnazione della società; documento personale ;

; un certificato per attestare lo stato civile e l'eventuale regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);

e l'eventuale regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni); il permesso di costruire o altro titolo abilitativo corredato da eventuali successive varianti, DIA presentate e tutti i condomini che abbiano potuto interessare l’immobile;

o altro titolo abilitativo corredato da eventuali successive varianti, DIA presentate e tutti i condomini che abbiano potuto interessare l’immobile; l' Ape (attestazione di prestazione energetica);

(attestazione di prestazione energetica); il certificato di agibilità ;

; una planimetria catastale per una visura storica catastale attestanti la conformità rispetto alla situazione di fatto e a quanto autorizzato dai titoli edilizi abilitativi;

la valutazione ai fini fiscali del bene immobile;

del bene immobile; una misura ipotecaria ;

; in linea teorica inoltre il venditore dovrebbe attestare con apposite dichiarazioni che gli impianti sono stati realizzati in conformità alla normativa di sicurezza vigente.

L'elenco potrebbe continuare con il regolamento di condominio ove presente e l'eventuale dichiarazione dell'amministratore per attestare il regolare pagamento delle spese condominiali.

Ci sono infine ulteriori documenti richiesti eventualmente dal notaio in funzione della specificità della singola compravendita.