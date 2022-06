Cosa succede se vendi la prima casa prima che passino i cinque anni previsti dalla legge? Perdi immediatamente tutte le agevolazioni fiscali? Sarai tenuto a pagare delle sanzioni? Quali sono, in estrema sintesi, le conseguenze a cui si rischia di andare incontro nel caso in cui si decida di vendere troppo presto la prima casa? Quali sono le scappatoie che la normativa ti permette di accedere, quando si verificano casi particolari?

Prima di dare una risposta a queste domande, è opportuno ricordare quali siano le regole ed i benefici previsti per quanti abbiano acquistato un immobile grazie al cosiddetto bonus prima casa. L'agevolazione permette di ottenere l'Iva al 4% se acquisti da un costruttore è l'imposta di registro al 2%, invece che al 9%. Nel caso in cui si acquisti la prima casa da un privato, quindi in assenza di Iva, l'imposta ipotecaria e quella di catasto hanno un costo fisso a 50 euro (in questo articolo spiego dettagliatamente queste regole: Bonus prima casa: Draghi riduce il costo del mutuo).

Nel momento in cui hai aderito al bonus prima casa devi sottostare anche ad alcune regole: non potrai vendere l'immobile prima dei cinque anni. In caso contrario perderai tutte le agevolazioni. Questo significa che, se dovessi vendere l'immobile, ti troverai nella condizione di dover versare al fisco tutte le imposte che ti sono state scontate. Il contribuente, però, che dovesse attivarsi immediatamente, prima di essere sottoposto ad un eventuale accertamento, può procedere alla vendita del proprio immobile ed evitare pesanti sanzioni. Ma muoviamoci con calma e scopriamo cosa prevede la legge.

Bonus prima casa: in cosa consiste

In estrema sintesi il bonus prima casa è una particolare agevolazione fiscale che permette, nel momento in cui il diretto interessato procede con l'acquisto dell'abitazione di residenza, di ottenere uno sconto sulle imposte che dovrà versare sull'atto di compravendita. Nel caso in cui il venditore sia un privato od un'azienda che vende in stato di esenzione Iva si dovrà pagare:

l'imposta di registro è al 2%, invece che al 9%;

l'imposta ipotecaria è pari a 50 euro;

l'imposta catastale è pari a 50 euro.

Nel caso in cui il venditore sia un'impresa, soggetta all'Iva si dovrà pagare:

Iva ridota al 4%, invece che al 10% o al 22% a seconda del tipo di immobile;

imposta di registro: 200 euro;

imposta ipotecaria: 200 euro;

imposta catastale: 200 euro.

Ricordiamo che per poter accedere al cosiddetto bonus prima casa è necessario rispettare i seguenti requisiti:

l'immobile oggetto dell'operazione non sia di lusso, non dovrà appartenere alle categorie A/1, A/8 e A/9;

il promissario acquirente non dovrà essere proprietario di un altro immobile nello stesso Comune;

il promissario acquirente non dovrà aver già beneficiato delle agevolazioni prima casa per acquistare un altro immobile in Italia;

per acquistare un altro immobile in Italia; il promissario acquirente dovrà spostare la propria residenza nel Comune dove si trova l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto.

Nel caso in cui si abbia intenzione di acquistare una seconda casa usufruendo dei benefici del bonus prima casa, sarà necessario vendere la prima casa entro un anno dall'acquisto della seconda. La seconda dovrà trovarsi in un comune diverso rispetto alla prima.

Bonus prima casa: divieto di vendita prima dei cinque anni

Una delle regole fondamentali sulle quali si basa il bonus prima casa è che il contribuente non possa rivendere l'immobile prima dei cinque anni, salvo casi particolari. Nel caso in cui dovesse cedere l'abitazione, perderà tutte le agevolazioni fiscali ottenute e subirà un accertamento direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Gli ispettori del fisco potranno chiedere il pagamento delle imposte, che non erano state pagate nel momento in cui è stato effettuato il rogito, a cui dovrà essere aggiunta una sovrattassa.

Entrando un po' più nel dettaglio, il proprietario che dovesse vendere il proprio immobile prima dei cinque anni, sarà tenuto a pagare le seguenti imposte:

imposta di registro;

imposta ipotecaria;

imposta catastale;

sovrattassa pari al 30% delle imposte non versate.

Ricordiamo che la prima casa potrà essere ceduta prima dei cinque anni nel momento in cui dovessero verificarsi i seguenti casi:

se il contribuente, entro un anno dalla vendita dell'immobile che ha acquistato con i benefici di prima casa , provveda ad acquistare un altro immobile, che venga adibito ad abitazione principale. Deve avere gli stessi requisiti del precedente;

, provveda ad acquistare un altro immobile, che venga adibito ad abitazione principale. Deve avere gli stessi requisiti del precedente; se il contribuente acquista un terreno, sempre entro un anno dalla vendita, sul quale realizzare un immobile da adibire ad abitazione principale.

Sovrattassa: come evitare di pagarla

Nel caso in cui il contribuente non dovesse riuscire ad acquistare un'altra abitazione - ma abbia già provveduto a vendere la prima casa prima dei cinque anni - potrà evitare di pagare la sovrattassa purché presenti un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, nella quale dichiari di essere intenzionato ad acquistare un nuovo immobile. A questo punto richiederà la riliquidazione dell'imposta. Gli uffici preposti provvederanno a notificare un apposito avviso di liquidazione dell’imposta dovuta e degli interessi, calcolati a decorrere dalla data della stipula dell’atto di acquisto senza irrogare le sanzioni. In alternativa, entro il termine di un anno, può chiedere il ravvedimento operoso sulle sanzioni.

Uno dei casi che si potrebbero verificare sono quelli legati alla separazione o al divorzio tra i coniugi. Può scattare, infatti, l'impegno del proprietario della casa di trasferirla all'ex coniuge a titolo di mantenimento. Questo è uno dei casi in cui non si perdono i diritti all'agevolazione, purché si trasferisca una quota di possesso della casa coniugale da un coniuge all'altro.