Come possono i fuori sede esprimere il loro voto per il referendum abrogativo e le elezioni amministrative senza tornare alla residenza?

I cittadini italiani sono spesso chiamati alle urne, ma se sei uno studente o un lavoratore fuori sede come puoi fare per esprimere il tuo diritto al voto? La nostra Costituzione afferma che il voto deve essere garantito a tutti e non può essere limitato, ma per poter votare in un seggio diverso da quello di appartenenza bisogna rientrare in alcune categorie particolari che andremo a vedere in seguito. Tutti gli altri hanno a disposizione poche scelte per poter andare alle urne.

In vista dell’imminente referendum abrogativo sulla Giustizia e delle elezioni amministrative in alcune città - domenica 12 giugno - capiamo insieme come possono votare lavoratori e studenti fuori sede.

Come possono votare i fuori sede per referendum ed elezioni amministrative

Il 12 giugno dalle 7.00 alle 23.00 i cittadini italiani dovranno presentarsi al voto sia, in alcune città, per le elezioni amministrative, sia per il referendum abrogativo indetto per decidere su alcune tematiche riguardanti la giustizia.

I cinque quesiti su cui decidere riguardano: riforma del CSM, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere per i magistrati, limiti agli abusi della custodia cautelare e abolizione del decreto Severino.

Qui si possono leggere i cinque quesiti referendari sui quali gli italiani dovranno esprimersi con un sì o un no. Per le elezioni amministrative è assolutamente necessario votare nel proprio seggio di appartenenza mentre per il referendum il collegio di residenza è unico a livello nazionale ed è possibile trovare un escamotage: infatti alle operazioni di voto e di scrutinio per il referendum possono assistere dei rappresentanti di lista per i partiti e i promotori del referendum, quindi diventando rappresentante di lista è possibile votare in un luogo diverso dal proprio comune di residenza.

Ogni cittadino elettore deve comunque avere due documenti importanti per potersi recare al seggio ed esprimere il proprio voto: un documento di riconoscimento in corso di validità e la tessera elettorale.

Anche per il referendum la regola di base è che si voti nel collegio di appartenenza, quindi come possono fare i fuori sede che vogliono esprimere il proprio diritto al voto? Dovranno valutare di organizzare un viaggio più o meno lungo per raggiungere il luogo del proprio seggio di appartenenza ed andare alle urne.

Agevolazioni per i fuori sede

Lavoratori e studenti fuori sede che il 12 giugno vorranno giustamente andare alle urne per esprimere il proprio voto, e per farlo vorranno affrontare un viaggio per ritornare alla propria residenza, avranno a disposizione degli sconti sui principali mezzi di trasporto nazionale.

Per quanto riguarda i voli, la compagnia Ita Airways propone sui voli nazionali uno sconto pari a 40 euro sul totale del biglietto andata e ritorno acquistato con una spesa superiore ai 40 euro.

Come beneficiare dell’agevolazione? Bisogna presentare al check-in documento d'identità e tessera elettorale nel viaggio di andata, al ritorno sarà necessario presentare la tessera elettorale timbrata per verificare l’effettiva votazione alle urne.

Per chi invece viaggia in treno anche Trenitalia applica delle tariffe agevolate per gli elettori fuori sede che vorranno spostarsi per andare ad esercitare il loro diritto al voto in occasione del referendum.

Per viaggi di andata e ritorno per treni di media e lunga percorrenza nazionale è previsto il 70% di sconto sul prezzo base sulle Frecce e gli Intercity anche notte con il servizio cuccette. Un 60% di sconto invece sui biglietti per i treni regionali.

Le condizioni? Anche viaggiando in treno è necessario esibire documento d’identità e tessera elettorale, timbrata poi per la verifica nel viaggio di ritorno. Per quanto riguarda il biglietto di andata, questo potrà essere acquistato fino al decimo giorno prima delle elezioni, mentre per quello del ritorno si avrà tempo fino al decimo giorno successivo al voto.

Sempre per i viaggi in treno, anche Italo Treno propone delle agevolazioni per gli elettori: i biglietti acquistati dal 19 maggio al 12 giugno avranno uno sconto fino al 60% sia in tariffa Flex che Economy.

Per quanto riguarda i viaggi in mare con la Compagnia italiana di navigazione si potrà beneficiare di uno sconto del 60% sui traghetti con tariffa ordinaria, anche qui dal decimo giorno prima del referendum al decimo giorno successivo.

In quali casi si può votare fuori dal comune di residenza

Abbiamo visto quindi che votare in un comune diverso dalla propria residenza per lavoratori e studenti in Italia non è possibile a meno di ricorrere a qualche escamotage, ma ci sono invece categorie di lavoratori che hanno la possibilità di esprimere il proprio voto in una sede diversa dalla propria residenza.

Vediamo i casi:

militari delle forze armate e gli appartenenti ai Corpi organizzati militarmente

forze dell’Ordine di servizio ai seggi Naviganti marittimi e aviatori

rappresentanti dei partiti e/o comitati promotori presso i seggi

ricoverati in ospedale o in case di cura

detenuti

E per i lavoratori e studenti che si trovano all’estero e devono votare in Italia? Per i cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti nelle specifiche liste elettorali esiste il voto per corrispondenza.

Questo caso è previsto dall’articolo 48 della Costituzione, la cosiddetta circoscrizione estero, valida sia per le elezioni di Camera e Senato che per i referendum abrogativi e confermativi. Per tutti gli altri interrogativi si può consultare la pagina del Governo relativa al referendum con tutte le FAQ.