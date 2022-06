Il voto di scambio è un reato contro la democrazia? Come rispondete a questa nostra semplice domanda? Quanto c'è di subdolo in questo comportamento?

Il voto di scambio è un reato contro la democrazia? Come rispondete a questa nostra semplice domanda? Quanto c'è di subdolo in questo comportamento? Prima di dare delle risposte, cerchiamo di capire in cosa consiste nella realtà il voto di scambio: generalmente ci si riferisce ai comportanti dei candidati che, in cambio dell'offerta di particolari favori - poco importa che siano leciti o meno - prometta ad un elettore di ricambiare il voto ottenuto da quest'ultimo. Cerchiamo di sintetizzare meglio: il candidato promette un posto di lavoro all'elettore che lo ha votato.

Il voto di scambio è un reato a tutti gli effetti. Perché si venga a configurare come tale non è nemmeno necessario che ci sia uno scambio di beni o prestazioni. È sufficiente la promessa, come quella che abbiamo portato come esempio nel paragrafo precedente. Generalmente il voto di scambio è sfruttato ed utilizzato al massimo dalle organizzazioni criminali. Spesso e volentieri sono proprio le organizzazioni di tipo mafioso a stringere delle alleanze con dei candidati, per portare a casa dei benefici da entrambe le parti.

Voto di scambio: cosa prevede la legge

Il voto di scambio è un reato a tutti gli effetti. La legislazione, che punisce i comportamenti poco corretti dei candidati, è stata modificata con la Legge n. 43 del 21 maggio 2019, che è stata intitolata molto semplicemente Modifica all’articolo 416 ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso. Il testo di questa legge è composto da un unico articolo, che è andato a sostituire completamente l'articolo 416 ter del Codice Penale.

Questo articolo unico - che ricordiamolo il 14 maggio 2019 ha avuto il via libera in Senato con 157 sì, 81 no e 2 astenuti - punisce direttamente chi accetta, direttamente o tramite degli intermediari, la promessa del sostegno elettorale, garantendo in cambio un'erogazione di denaro o qualsiasi altro tipo di favore. Questi favori possono essere costituiti anche dalla soddisfazione degli interessi o di una delle tante esigenze dell'associazione criminale. La pena, per quanti si macchiano del reato di voto di scambio, è la reclusione da 10 a 15 anni. Perché scatti il reato i voti devono essere procurati da soggetti che facciano parte di una qualsiasi associazione di tipo mafioso. O attraverso delle modalità di tipo mafioso.

Sicuramente uno dei tasselli più importanti introdotti nel 2019, rispetto alla normativa precedente, è la punibilità del voto di scambio anche se questo è stato portato a termine facendo ricorso a degli intermediari. Il legislatore ha provveduto ad estendere la condotta perseguibile penalmente anche alla promessa di procurare dei voti con delle modalità mafiose. Anche se questa stessa promessa provenga da persone, che appartengano alle cosiddette associazioni mafiose.

Voto di scambio: la reclusione

Come abbiamo visto, quanti si macchiano del reato di voto di scambio sono puniti con la reclusone da 10 a 15 anni. Una pena inasprita nel 2019, visto che in precedente il candidato rischiava la reclusione da 6 a 12 anni. Sono puniti con la stessa ed identica sanzione sia chi promette direttamente di procurare dei voti, sia chi lo faccia appoggiandosi a degli intermediari.

Ovviamente le conseguenze sono più pesanti nel caso in cui, grazie all'appoggio del mafioso di turno, il politico venga effettivamente eletto. In questo caso, la pena prevista per il voto di scambio è aumentata della metà. Questo, sostanzialmente, significa che nel momento in cui vengono applicate le aggravanti potrebbero arrivare delle pene più severe per quanti vadano a sottoscrivere un vero e proprio patto di tipo mafioso, rispetto sia al concorso esterno, sia alla partecipazione associativa e alla direzione associativa (punita con la reclusione da 12 a 18 anni). Ai quindici anni di carcere previsti dalla normativa vigente si aggiungono dunque aggravanti speciali per i politici che vengono eletti grazie allo scambio che rischiano fino a 22 anni e mezzo di carcere.

Qualche piccola osservazione

La legislazione che va a punire il voto di scambio sembra condizionata da una visione tradizionale delle mafie. E soprattutto dal relativo sistema di contrasto. Nel 2019 il legislatore si era ancora immaginato una struttura mafiosa radicata nel territorio, dove, proprio grazie al predominio ottenuto proprio sull'intimidazione, riescono ad offrire ai politi un vero e proprio sostegno elettorale. Ovviamente in cambio chiedevano di essere ammessi al tavolo di quanti si spartiscono il denaro pubblico ed ottengono una protezione dagli eventuali rischi giudiziari.

In alcune zone del sud Italia la situazione continua ancora ad essere questa. In altre zone, invece, i clan mafiosi più attivi stanno cambiando strategie, anche perché in molte aree di provenienza si è contratta la spesa pubblica e la zona si è impoverita. Al giorno d'oggi, con i patrimoni accumulati nel passato le mafie hanno cambiato modo di fare affari e non hanno più bisogno di intimidire. Arrivando addirittura a delocalizzare le attività.