Wanda Nara finisce al centro di una polemica legale a causa di un attico abusivo a Milano. I vicini stavolta sembrano intransigenti e potrebbero denunciare la showgirl perché impossibilitati ad usufruire del Superbonus 110% per la ristrutturazione del palazzo. Il legale della Nara fa alcune osservazioni sulla vicenda e cerca di scagionare la sua assistita.

Una veranda abusiva di proprietà di Wanda Nara potrebbe essere la causa della mancata applicazione del Superbonus 110%

L'appartamento in questione è appartenuto a Wanda Nara e Mauro Icardi quando quest'ultimo militava nell'11 nerazzurro meneghino. La coppia fece costruire una veranda abusiva per coprire un terrazzo della casa. La loro abitazione è composta da due piani e affaccia sullo stadio Meazza, a San Siro, Milano. Si è scoperto che questi lavori apportati dai coniugi che ormai sono ex ha impedito l'applicazione del Superbonus previsto dal governo per la ristrutturazione dell'intero palazzo. Stiamo parlando di una struttura dal valore di 17 milioni di euro, quindi c'è tutto l'interesse a fare manutenzione. Adesso la questione riguarda solo Wanda Nara perché Icardi non è più proprietario dell'appartamento ma, ai tempi dell'Inter e quando i due stavano insieme, erano già stati avvisati dal Comune di Milano che aveva fatto luce su questa irregolarità, ma la ex coppia non aveva fatto nulla a riguardo. Stavolta, oltre al Comune, l'unica proprietaria dell'appartamento è finita sotto attacco anche degli inquilini del palazzo che stanno spingendo per portare il tribunale la showgirl in quanto vorrebbero avviare i lavori di ristrutturazione.

La spiegazione dell'avvocato di Wanda Nara: presenti irregolarità da prima dell'arrivo a Milano della showgirl argentina

Wanda Nara e il suo legale sono furiosi perché, sebbene l'irregolarità da parte dell'argentina sia palese, non è l'unica colpevole del mancato avvio dei lavori. Già in passato il Comune aveva attribuito un'altra irregolarità ai precedenti proprietari dell'appartamento. Wanda Nara, su sollecito dei condomini, aveva già smantellato la veranda abusiva volando da Parigi a Milano. L'avvocato ha fatto presente che:

"Nonostante non ci fosse certezza sulla non conformità delle opere contestate, al fine di consentire al condominio di eseguire il progetto e ottenere le agevolazioni, ha immediatamente provveduto a sanare la situazione, compresa la rimozione della famosa veranda".

Poi ha aggiunto un commento:

"Da qui a dimostrare la responsabilità della mia cliente nel fare decadere le condizioni per accedere ai bonus, ne passa".

Oltre al problema legato alla veranda abusiva, l'abitazione di Wanda Nara causò anche un grosso danno a Melissa Satta, proprietaria del'appartamento sottostante l'attico della showgirl argentina. Nel mese di aprile del 2022 la rottura di un tubo della piscina provocò delle infiltrazioni nell'abitazione della Satta.

Leggi anche: Superbonus 110%, si scende al 90% e per le villette arriva il reddito. Ecco cosa cambia