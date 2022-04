La recessione economica: incubo di ogni paese industrializzato. In Italia, purtroppo, è già realtà e la situazione, secondo gli analisti, può solo peggiorare.La recessione è un rallentamento economico generale associato a un calo significativo del prodotto interno lordo (PIL). In Europa si parla di recessione quando il PIL dell'anno in corso è di due quarti inferiore a quello dell'anno precedente. Scendiamo nei dettagli e vediamo cosa sta accadendo al nostro Paese.

L'incubo recessione economica in Italia, purtroppo, è già realtà. Per chi non fosse avvezzo a questi termini prettamente economico-finanziari, sappia che una recessione è un rallentamento economico generale associato a un calo significativo del prodotto interno lordo (PIL). In Europa si parla di recessione quando il PIL dell'anno in corso è di due quarti inferiore a quello dell'anno precedente.

Il termine recessione descrive un periodo di decrescita economica. Una recessione è in genere preceduta da una stagnazione, ovvero quando, in un dato periodo, produzione e reddito nazionale restano immobili, senza aumentare né diminuire.

La recessione in un paese equivale ad un periodo buio, in cui aumentano le preoccupazioni riguardanti il futuro e il progresso e la crescita economica rischiano di bloccarsi.

La recessione in Italia è già realtà: i motivi

La recessione in Italia è già realtà. Se alla stagnazione di cui abbiamo parlato prima (la mancata crescita economica) aggiungiamo anche l'inflazione, che al momento in Italia supera il 6%, la recessione diventa quasi una conseguenza automatica.

La guerra in Ucraina sta solo peggiorando la situazione, con la crisi energetica che sta avendo una ricaduta su tutti i settori economici e produttivi.

L'indicatore più importante per stabilire se si è in recessione oppure no, è il PIL

Il prodotto interno lordo (PIL) è l'indicatore macroeconomico più importante per misurare la performance economica di un paese.

Inoltre, per la valutazione della situazione economica generale vengono spesso utilizzati altri indici altrettanto importanti come il tasso di disoccupazione, il reddito reale, il tasso di interesse e il tasso di produzione.

Come nasce una recessione?

Ci sono varie teorie e approcci che cercano di spiegare il nascere di una recessione. Alcuni analisti credono che l'avvio di una recessione possa essere dovuta a dei veri e propri shock economici, come un improvviso aumento del prezzo del petrolio o una nuova conquista tecnologica rivoluzionaria.

Questi profondi cambiamenti danneggiano così tante aziende che una recessione economica diventa inevitabile.

Altra teoria si concentra sull'influenza di più fattori finanziari. Per esempio gli investimenti eccessivi durante i periodi di boom economico possono portare ad un accumulo di capacità di produzione superflue.

Le aziende sovrastimano la domanda e devono ridurre nuovamente la loro capacità produttiva. D'altra parte, un'offerta insufficiente di denaro può anche causare una recessione e le aziende, con pochi soldi, semplicemente non possono crescere e se non crescono, decrescono.

Le recessioni si possono prevedere in qualche modo?

Una recessione non è totalmente imprevedibile. Per esempio l'Istituto IFO, noto anche come Istituto per la ricerca economica, pubblica quattro volte l'anno le cosiddette previsioni economiche e, grazie ad esse, ci si può fare un'idea di come andranno le cose nell'economia di un paese.

Sulla base di questi dati possono essere formulate ipotesi su possibili sviluppi, una previsione di cosa può accadere a breve e medio termine.

Quanto è grave una recessione?

Per molti paesi i periodi di recessione di solito sono moderati e di breve periodo: brevi fluttuazioni dell'economia, per dirla in parole povere. Questo, spesso, fa parte di classici cicli economici.

Un ciclo di recessione può durare da tre a dieci anni ed è formato da quattro fasi che si susseguono ad ondate.

Oltre alla recessione, ci sono altri fenomeni economici: l'espansione (ripresa), il boom e la depressione (fase bassa cronica).

Una recessione fa principalmente parte del ciclo economico naturale e quindi non può essere sempre evitata, ma è importantissimo mantenerla limitata al più breve tempo possibile, in modo che possano essere prevenuti profondi danni economici.

Una recessione diventa davvero pericolosa quando dura talmente a lungo da diventare depressione.

Caratteristici di ciò sono, ad esempio, il sovraffollamento dei magazzini, il licenziamento dei dipendenti o il passaggio al lavoro a orario ridotto, la stagnazione dei prezzi e dei salari e il calo delle quote azionarie.

Come si può prevenire una recessione economica?

Fortunatamente, ci sono modi e mezzi per prevenire e mitigare gli effetti di una recessione. Con l'aiuto di ampi strumenti di politica economica fiscale come un buon programma per l'occupazione o una politica di tagli delle tasse, il governo di un paese potrebbe efficacemente bilanciare le fluttuazioni economiche e garantire così una crescita economica stabile, senza sprofondare in periodi di recessione e depressione.

Se la classe governante di un paese mette a disposizione di aziende e consumatori, infrastrutture e fondi, difficilmente si ritroverà in recessione.

Naturalmente lo Stato non ha risorse finanziarie illimitate. Per questo motivo, tali programmi di aiuto pubblico servono per superare un periodo relativamente breve di recessione, in modo che l'economia possa rimettersi in piedi a lungo termine.

Confindustria avverte della recessione dell'Italia

Per quanto riguarda l’Italia, l’allarme è stato lanciato dal Centro Studi di Confindustria, che dà quasi per certa una recessione economica di qui a poco.

La causa è uno shock economico, anzi un triplo shock: la guerra che ha portato al rincaro energetico, all'inflazione in aumento e alla difficoltà dell'economia di far fronte all'aumento dei prezzi delle materie prime.

Secondo il Centro Studi di Confindustria la situazione sta continuando a peggiorare e, ormai, della tanto decantata ripresa economica post- covid non rimane più nulla!

Buoni propositi e buoni numeri sono stati tutti sotterrati da una recessione economica come non si vedeva da anni. Attività che chiudono, disoccupazione che aumenta, industrie che rallentano la produzione, famiglie in forte difficoltà economica, aumento dei prezzi anche di beni primari.

Ovviamente la conseguenza economica strettamente legata ad una recessione è il calo del PIL. Dal 4% paventato da Mario Draghi, attualmente si parla di una crescita di uno stentato 2%, ma con nessun margine di miglioramento, ma solo di peggioramento.

Se la recessione dovesse diventare depressione economica, il paese si riprenderebbe molto difficilmente e ritornerebbe, ancora più prepotente di adesso, il fenomeno dell'emigrazione verso altre nazioni.