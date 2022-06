La digitalizzazione e l'automazione stanno modificando enormemente il mondo del lavoro. Alcuni lavori stanno diventando superflui, quasi inutili, ma allo stesso tempo stanno emergendo profili professionali completamente nuovi e di cui si ha estremamente bisogno. Ne parlo proprio in questo articolo dettagliato sui lavori cosiddetti "introvabili" in Italia.

L'evoluzione del mondo del lavoro riguarda anche il modo in cui le persone lavorano (insieme), ovvero l’organizzazione dei team working. Questo processo evolutivo pone grandi sfide per la gestione delle risorse umane (HRM).

Dovrà essere proprio la Gestione delle Risorse Umane ad accompagnare il cambiamento nelle aziende che dovranno essere accuratamente riorganizzate, affinché da questa evoluzione possano trarre il meglio.

Come si collega la digitalizzazione alla trasformazione del mondo del lavoro? In che maniera alcuni software possono facilitare il processo evolutivo? E in che modo le risorse umane possono trarre il meglio da questo nuovo modo di lavorare? Scopriamo i dettagli nell'articolo.

Un consiglio per le aziende: assumere valide risorse umane e farle restare è possibile!

Durante lo studio “People Management 2025” condotto dalla società di revisione e consulenza PricewaterhouseCoopers (PwC) in collaborazione all'Istituto per la leadership e la gestione delle risorse umane dell'Università di San Gallo (Svizzera) e con la Società tedesca per la Gestione del personale (DGFP), quasi 130 responsabili delle risorse umane di aziende per lo più di medie dimensioni, nonché 25 esperti e menti creative del mondo degli affari, della società e della scienza sono stati intervistati sullo sviluppo delle risorse umane e come evolverà entro il 2025.

Lo studio mostra molto chiaramente che l'immagine della gestione delle risorse umane e dell'approccio a queste ultime sta totalmente cambiando.

Ma le aziende sono pronte davvero a questo inevitabile cambiamento?

Secondo lo studio sopra citato, solo il 34% delle aziende intervistate si sente ben preparato al cambiamento in atto e il 37% afferma di essere poco preparato per le attività future che potrebbero sorgere.

In cosa consistono queste attività future? Elenchiamone alcune:

· Gestione dei dati e della tecnologia;

· Gestione dei veri talenti;

· Scegliere le qualifiche giuste dei collaboratori;

· Gestione delle competenze.

Il 24% delle aziende si sente molto ben preparato per questo compito e per questa evoluzione. Il 42%, d'altra parte, si considera strategicamente messo male. Avere a disposizione della propria azienda o del proprio studio professionale, un software preciso, semplice da usare ed efficace, come TaxDome, aiuterà l'imprenditore o il libero professionista a ritrovarsi nella percentuale delle aziende preparate a questa evoluzione e a collaborare con efficienza, efficacia, produttività e collaborazione, con le proprie risorse umane.

Grazie alla digitalizzazione, grazie al cloud, tutto risulterà più semplice, veloce ed efficace, per il titolare, per i collaboratori e per i clienti che, inevitabilmente, saranno più soddisfatti.

Trovare validi collaboratori e farli restare è una sfida per le aziende, ma si può vincere!

Per le aziende e gli studi professionali, è una sfida importante colmare le lacune evidenziate nella gestione delle risorse umane e per farlo in modo ottimale bisogna cambiare prima di tutto la propria forma mentis e poi cambiare metodologia di gestione.

Lo studio citato sopra, ha anche rivelato che le stesse risorse umane sono destinate a cambiare in modo significativo per far fronte alle proprie responsabilità future.

Sebbene l'empatia, le capacità diplomatiche e il networking siano ora considerate competenze chiave nella gestione delle risorse umane, secondo lo studio queste abilità si perfezioneranno solo entro il 2025.

Quali sono le competenze che dovranno essere sviluppate dalle risorse umane nel presente e nel prossimo futuro?

Elenchiamo alcune competenze essenziali che i reparti risorse umane dovranno necessariamente implementare:

· Competenza big data e analisi delle risorse umane;

· Sperimentare nuovi metodi di collaborazione;

· Trasformazione digitale.

La digitalizzazione richiede e un massiccio cambiamento nella cultura aziendale. Il top management di un'azienda, o il titolare di uno studio professionale, deve imparare a condividere le proprie responsabilità, a delegare ai propri collaboratori.

Mentre ad oggi solo il 40% dei manager percepisce in questo modo la collaborazione, secondo lo studio entro il 2025 saranno il 62%.

Stabilite per il vostro studio professionale una visione una missione che vanno in questo senso. Avvaletevi di software come TaxDome per facilitare il compito vostro e dei vostri collaboratori (oltre che per abbattere tempi, costi e aumentare i profitti), utilizzate lo smart working quando è possibile, altrimenti optate per un tipo di lavoro ibrido, ovvero lasciate ai dipendenti la facoltà di scegliere se lavorare dall'ufficio o da qualsiasi altra parte.

Perché grazie al cloud avranno la possibilità di accedere agli strumenti di lavoro, alle cartelle, ai dati clienti, da qualsiasi parte desiderino.

Questo aiuterà il team a crescere e spingerà le risorse umane a restare. Di conseguenza tutta l'azienda o studio professionale ne trarrà beneficio.

Il mondo del lavoro, in evoluzione, aiuterà i collaboratori a lavorare più serenamente e a non abbandonare le realtà per le quali lavorano

Secondo lo studio sopra citato, l'evoluzione che sta avvenendo nel mondo del lavoro e che si completerà nel 2025, porterà a un modo di lavorare meraviglioso e le persone lavoreranno più motivate, più libere e collaboreranno più serenamente insieme.

I solitari, invece, coloro che non sanno gestire bene il loro tempo e la loro indipendenza, vedranno il loro lavoro minacciato. Ci sarà una sorta di selezione naturale.

Anche le piccole aziende e i piccoli studi professionali stanno facendo spazio alla nuova tecnologia e alla digitalizzazione

Anche le piccole aziende e i piccoli studi professionali stanno iniziando a utilizzare le nuove tecnologie come i big data, l'analisi della clientela, software di gestione multifunzionali come TaxDome, il cloud.

Anzi le realtà più piccole lo fanno molto più spesso delle grandi perché, di solito, non hanno un reparto apposti per la gestione delle risorse umane, e sono proprio le nuove tecnologie a riempire questa lacuna.

Ma anche le grandi aziende si stanno ponendo obbiettivi importanti in questo senso, entro il 2025.

L'obbiettivo principale del settore Risorse umane è mantenere i propri dipendenti e dare loro dei compiti centrali

Questo lo si vuole fare promuovendo un'azione responsabile, una cooperazione in rete e condizioni di lavoro individuali. Allo stesso tempo, i responsabili delle risorse umane si aspettano un maggiore utilizzo della tecnologia, dei software, del cloud, nella loro azienda.

Grazie alla trasformazione digitale, alle risorse umane saranno forniti tutti gli strumenti, le conoscenze e le competenze per diventare parte integrante dell'azienda, sia dal punto di vista culturale che organizzativo, e per garantire buone prestazioni.

Ricordate: i primi 90 giorni di lavoro sono cruciali per garantire un rapporto di fiducia tra azienda e dipendente.

Se i nuovi dipendenti non sono adeguatamente accompagnati durante l'introduzione in azienda, aumenterà la probabilità che diventino improduttivi e demotivati​ ​in breve tempo.

Al contrario, quando leader e colleghi forniscono un supporto adeguato fin dall'inizio, si sviluppa un buon atteggiamento lavorativo, che successivamente incoraggia un maggiore impegno e coinvolgimento a beneficio di tutta l'azienda o di tutto lo studio professionale.