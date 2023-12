Accollo del mutuo: quando conviene e quali sono i vantaggi

L’accollo del mutuo è un’operazione che, molto spesso, è prevista nelle trattative. Si tratta di un contratto che viene stipulato tra il mutuatario originale e chi è interessato ad acquistare l’immobile in vendita.

Optando per l’accollo, si subentra nelle obbligazioni assunte dal contraente originario del finanziamento.

Il meccanismo in questione si innesta quando si intende vendere un immobile sul quale grava un mutuo che non è ancora stato estinto oppure quando uno dei coniugi vuole vendere la propria quota in caso di separazione o divorzio. L’operazione, infine, può effettuarsi anche quando si decide di trasferire le rate restanti all’acquirente.

Si tratta di un’operazione conveniente? Rispondiamo a questa domanda parlando anche dei vantaggi, ma spieghiamo prima bene di cosa si tratta, come funziona la procedura e quanto costa.

Che cosa significa accollo del mutuo

L’accollo del mutuo è una procedura molto spesso prevista nelle trattative, con la quale un nuovo intestatario subentra in un mutuo già in corso. La procedura coinvolge tre attori:

• La banca creditrice;

• L’accollante;

• L’accollato.

L’accollante si assume la piena responsabilità di rimborsare la banca creditrice delle restanti rate del finanziamento.

In sostanza, adempie a tutte le condizioni previste dal contratto stipulato dall’accollato, ovvero dal suo predecessore. Attraverso l’accollo del mutuo, l’accollante si obbliga nei confronti della banca, chiamata accollatario, al pagamento delle rate restanti del mutuo acceso dall’accollato.

Accollo significa “carico da portare sulle spalle”. Ecco quali sono i tre effetti della procedura:

• Il mutuo continua ad esistere, ma passa in capo ad un altro soggetto;

• L’acquirente non dovrà più corrispondere al venditore la somma necessaria per estinguere il mutuo;

• L’acquirente si obbligherà a pagare le rate residue.

Come si fa ad accollarsi un mutuo

Innanzitutto, è bene mettere in evidenza che l’accollo del mutuo è una vera e propria tipologia di contratto, disciplinato dall’articolo 1273 del Codice Civile. Può avere natura interna o esterna.

Cosa cambia? Quando è interno, viene detto anche semplice, e prevede il solo accordo tra l’acquirente e il venditore, senza nessuna adesione da parte del creditore. Si tratta di una tipologia non prevista esplicitamente dal Codice Civile, in quanto viene applicato il concetto di autonomia privata.

Al contrario, quello esterno prevede il consenso del creditore, il quale interviene attivamente nella stipula del contratto. In questo caso, viene assunta la forma del contratto plurilaterale, tra l’accollante e l’accollato, o di doppio negozio, tra l’accollante e il creditore.

Quando conviene l’accollo del mutuo

Un discorso molto importante è quello sulla convenienza. Da parte dell’acquirente conviene quasi sempre, ma nel rispetto di determinate situazioni. Il subentro del nuovo debitore permette di risparmiare sulle spese per accendere un nuovo mutuo.

da un punto di vista economico, l’acquirente può subentrare nel nuovo mutuo a costi nettamente inferiori rispetto a quelli che avrebbe dovuto sostenere accendendone uno nuovo. Per esempio, non sarà tenuto a sottoscrivere una nuova ipoteca. Inoltre, non saranno neppure necessarie perizie, istruttorie e spese notarili.

D’altra parte, l’accollato non dovrà sostenere i costi di cancellazione dell’ipoteca e di estinzione anticipata. Per quanto riguarda, invece, l’istituto di credito non solleva obiezioni e non è tenuto ad effettuare controlli e varie verifiche. All’ente poco importa chi paga; ciò che conta è che il debito venga estinto nel rispetto delle scadenze.

Abbiamo anche anticipato, però, che non sempre la banca garantisce il suo benestare. Alcuni istituti di credito preferiscono accendere nuovi mutui a condizioni più onerose. In questi casi, le banche concedono il subentro di un nuovo debitore solo se l’accollante sottoscrive delle polizze assicurative molto costose.

Quanto costa un accollo di mutuo

Abbiamo detto che l’accollo del mutuo è un’operazione molto vantaggiosa anche per i costi, in un certo senso minimi, che bisogna affrontare.

Quali sono le spese da sostenere? Per effettuare l’accollo del mutuo potrebbe essere necessario sottoscrivere un atto notarile, il cui costo potrebbe essere pari a circa 500 euro. Naturalmente, tutto dipende anche dall’onorario del notaio.

Come abbiamo anche spiegato, per effettuare l’accollo non è necessario affrontare alcune spese come, per esempio, la nuova istruttoria bancaria. Si tratta, infatti, di spese che sono state già precedentemente sostenute e che non si devono affrontare di nuovo.

Bisogna considerare che si tratta di un risparmio molto importante anche perché, queste e altre spese, possono arrivare ad essere pari anche all’1% dell’importo pagato.

Per concludere, questa particolare operazione può rivelarsi molto vantaggiosa per entrambe le parti, ma sempre a condizione che venga correttamente valutata la convenienza del contratto.

