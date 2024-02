Alberto Nagel e l’evoluzione di Mediobanca: quanto hanno guadagnato gli azionisti

Alberto Nagel ha iniziato la sua carriera in Mediobanca nel 1991, un tempo in cui proprio Mediobanca era l’unica banca d’affari italiana.

Alberto Nagel ha iniziato la sua carriera in Mediobanca nel 1991, un tempo in cui proprio Mediobanca era l’unica banca d’affari italiana. Fondata per sostenere la ricostruzione del paese dalle macerie del secondo dopoguerra, Mediobanca fu il perno del capitalismo domestico che realizzava il miracolo economico, fino a diventare il salotto buono in cui erano custodite partecipazioni in campioni nazionali della finanza e dell’industria.

Nell'ottobre 2023, Nagel ha ricevuto il consenso di analisti e investitori per la prosecuzione del suo ruolo come Amministratore Delegato. Nel tempo trascorso dal banchiere in questo ruolo, Mediobanca si è evoluta in un gruppo bancario diversificato, con divisioni specializzate che operano in sinergia. Inoltre, Mediobanca ha garantito agli investitori rendite importanti, frutto di risultati finanziari che si distinguono nel settore.

Mediobanca genera valore dalla sua stessa capacità di trasformazione

Alberto Nagel, diventato CEO di Mediobanca nel 2008 dopo aver scalato le gerarchie interne dell’istituto, ha contribuito a trasformare l’istituto secondo un nuovo modello di business. Il Gruppo ha sviluppato un profilo utile a competere in un nuovo scenario rispetto a quello delle origini, a seguito dell’apertura alla concorrenza internazionale e della caduta dei confini tra il credito e l’investment banking.

Come riportato in un articolo della testata InvestireOggi, il percorso di crescita di Mediobanca negli anni della guida di Alberto Nagel vede un sostenuto incremento del total shareholder return, indice che combina la crescita del valore azionario e la remunerazione degli investitori. Osservando il decennio 2013-2023, questo parametro ha raggiunto il 270%, calcolando sia l'aumento del prezzo delle azioni sul mercato di Piazza Affari sia i dividendi reinvestiti. Il picco di valore delle azioni coincide con un incremento del 160%, con dividendi corrisposti per un totale di 4 miliardi di euro, più di metà dei quali (2,2 miliardi) distribuiti negli ultimi quattro anni.

Mediobanca ha raddoppiato i ricavi, da 1,6 miliardi nel 2013 a 3,3 miliardi nel 2023

Mediobanca ha realizzato tre piani industriali trasformativi predisposti da Alberto Nagel e dal top management tra il 2013 e il 2023, centrando tutti gli obiettivi di crescita fissati. Mediobanca è l’unico titolo bancario italiano ad avere in borsa una capitalizzazione che vale quasi l’intero valore del suo patrimonio netto. I bilanci approvati nell’arco temporale coperto dalla leadership di Alberto Nagel hanno visto Mediobanca raddoppiare i ricavi, saliti da 1,6 miliardi nel 2013 a 3,3 miliardi nel 2023, e conseguire un vero e proprio decollo della profittabilità, col risultato operativo che da 400 milioni nel 2013 è aumentato toccando quota 1,62 miliardi a chiusura dell’esercizio 2022-2023. Superiore a 1 miliardo l’utile netto, che incide per circa il 30% dei ricavi. I risultati di Mediobanca spiccano nel panorama bancario italiano, con la crescita composta dei ricavi pari al 7% annuo, contro una media dell’1% delle banche italiane. L’utile pre-tasse è stato in aumento del +14% su base annua, circa il doppio della media delle banche in Europa.

La remunerazione di Alberto Nagel, inclusi i premi legati agli obiettivi del piano strategico

Alberto Nagel, avendo conseguito gli obiettivi del recente piano strategico, ha ottenuto un compenso totale di 5,8 milioni di euro per l'anno fiscale 2022-2023, un importo che include una porzione dell'incentivo a lungo termine assegnato per aver raggiunto specifici traguardi. Questo ha comportato un incremento del 30% rispetto al suo stipendio dell'anno precedente.

Il nuovo piano strategico al 2026, "One Brand One Culture", punta a completare il percorso delineato da Alberto Nagel e dalla squadra dirigenziale che lo affianca. Obiettivo prioritario è consolidare la posizione di Mediobanca nel settore del Wealth Management, intercettando il capitale delle famiglie italiane e sfruttando le potenzialità di un mercato in crescita. La divisione, fondata nel 2013 e focalizzata sulla gestione patrimoniale, ha permesso un consistente gettito di commissioni, contribuendo all'espansione del gruppo con un modello focalizzato sulle attività a basso assorbimento di capitale. Il Wealth Management di Mediobanca, gestendo le risorse finanziarie di famiglie e imprenditori, diventerà centrale nella strategia dell’istituto, che intende valorizzare le sinergie tra questi servizi e le sue storiche attività di banca d'affari. Il progetto ambisce a rafforzare un modello distintivo di Private & Investment Banking, grazie al quale il patrimonio gestito dai private banker può confluire in operazioni di M&A o club deal, mentre gli incassi garantiti dalle operazioni straordinarie sono valorizzati da una gestione di portafoglio personalizzata secondo le specifiche esigenze dei clienti di fascia alta.

Mediobanca metterà sul piatto degli investitori 3,7 miliardi entro il 2026

Mediobanca, inoltre, fonda il suo modello di business su altri due pilastri, ovvero il credito al consumo, concentrato in Compass, e la divisione assicurativa, sostanzialmente basata sulla partecipazione nel capitale di Generali. Storicamente, il settore del credito al consumo si è dimostrato un cospicuo generatore di profitti, specie in risposta a cicli economici negativi, col vantaggio di compensare la flessione delle attività di Corporate & Investment Banking che risulta inevitabile in tempi di recessione. Analogamente, il ramo assicurativo è tenuto in forte considerazione dalle banche per la sua capacità di essere de-correlato dalle fluttuazioni di mercato, caratteristica che può dare maggiore resilienza a chi opera nel credito. La strategia definita da Alberto Nagel proseguirà in continuità, ma destinando agli azionisti una parte crescente degli utili. Mediobanca ha pianificato di distribuire 3,7 miliardi agli investitori entro il 2026, attraverso dividendi e operazioni di riacquisto di azioni. Seppur ambizioso, il nuovo piano industriale affonda le sue radici in una recente storia di successi, spesso superiori alle aspettative.