Aste immobiliari in calo del -20%, i motivi spiegati da Reviva

Acquistare la prima o la seconda casa è diventato sempre più difficile negli ultimi anni a causa, principalmente, di due fattori: da una parte l'inflazione che "mangia" i risparmi degli italiani, dall'altra l'aumento dei tassi dei mutui.

In questo scenario le aste immobiliari sono un canale di vendita più accessibile, dato che i prezzi di vendita sono decisamente inferiori a quelli presenti sul mercato tradizionale. Basta pensare che il valore medio in asta degli immobili residenziali è di 700 €/mq contro i 1.970€/mq degli immobili residenziali in vendita sul mercato tradizionale (dati immobiliare.it).

Nel settore della aste c'è un player che in pochi anni ha acquisito una posizione importante: REVIVA, azienda fondata nel 2017 con l'obiettivo di vivacizzare le aste, combattendo il fenomeno delle aste deserte, causa della svalutazione del patrimonio immobiliare espropriato.

L'attenta analisi del Portale delle Vendite Pubbliche e l'applicazione delle tecnologie più avanzate ha fatto sì che REVIVA potesse elaborare il quadro complessivo dell'andamento delle aste nell'ultimo biennio. Ecco i risultati dello studio.

Aste immobiliari, un risparmio assicurato fino al 40%

“Il mercato delle vendite giudiziali può rivelarsi di grande supporto per il mercato immobiliare e per l’economia in questo contesto di mercato, in quanto offre una grande opportunità di acquistare un immobile a tutte le famiglie e le imprese che stanno soffrendo dell’aumento dei tassi e non riescono più ad accedere ai valori del mercato tradizionale.”

Queste sono le parole di Giulio Licenza, CBDO e Co-Founder di REVIVA e Immobiliallasta.it. Quanto emerge dalle analisi dell'azienda è che comprare all'asta anziché sul mercato tradizionale può significare un risparmio fino al 40% in meno.

Aste in calo del -20% rispetto al 2022: da 191.000 a 152.000

Nonostante i vantaggi economici, quanto esaminato da REVIVA rileva un calo del -20% sulle aste bandite nel 2023 rispetto all'anno precedente. Impatto analogo si è avuto sul valore complessivo delle aste pubblicate, che si attesta nel 2023 a 18 Mld€, -20% rispetto ai 22,6 Mld€ dello scorso anno e ai 23,7 Mld€ del 2021.

Quali sono le ragioni del calo? Senza dubbio pesa la diminuzione delle procedure esecutive pendenti nei tribunali in corso da anni, passate dalle 240.000 del 2018 alle 138.000 di fine 2022, contro però un calo dello stock di crediti deteriorati nel sistema non proporzionale, che è passato dai 342 Mld del 2018 ai 306 Mld di fine 22. Ciò perché molto spesso con la vendita di un immobile in asta e la conseguente chiusura della procedura esecutiva, non viene recuperato integralmente il credito ma solo parte di questo, lasciando ancora un credito residuo estremamente difficile da recuperare, il cosiddetto deficiency claim.

Le tipologie di immobili in asta

L'analisi del PVP di REVIVA permette di classificare le principali tipologie di immobili in asta in Italia. La componente principale è quella residenziale con un volume di immobili che rappresentano il 55% del totale contro il 34% dei non residenziali. Ma la maggior parte del valore economico si concentra negli immobili non residenziali (48,7%) contro il 42% dei residenziali (che hanno recuperato quote negli ultimi anni) e il 9,3% dei terreni.

“Oggi il settore delle aste si trova in una fase calante. Dal post-covid le aste sono state in crescita, un trend interrotto nel 2022 dove la crescita si è fermata, per poi vedere un calo nel 2023. Tuttavia nonostante il calo degli immobili posti in vendita giudiziaria pensiamo che ci sia una grande opportunità per aumentarne le vendite, in quanto il vantaggio economico che si può ottenere è più attraente di sempre in questo momento storico del mercato immobiliare, per questo abbiamo deciso di investire molto per sviluppare immobiliallasta.it, che punta ad essere il portale di riferimento per gli immobili in asta" - parla così Ivano De Natale, CEO e Co-Founder di REVIVA e Immobiliallasta.it.

L'inefficienza delle vendite in asta ha un costo elevato, sia per i creditori - che non possono recuperare integralmente i loro crediti - sia per i debitori, che non riescono a risolvere la propria situazione di insolvenza. In questo scenario la mission di REVIVA è "rendere più accessibile e diffuso questo tipo di acquisto e far sì che gli immobili in asta vengano venduti in maggior misura, in favore di creditori, debitori, acquirenti e tutto il mercato immobiliare" - conclude Giulio Licenza.

REVIVA, storia dei leader della "vivacizzazione delle aste"

Fondata nel 2017, REVIVA è una realtà solida che si è fatta conoscere sul mercato grazie all'idea di vivacizzare le aste immobiliari, sbloccando una fetta di mercato prima trascurata e poco valorizzata.

Ad oggi REVIVA conta un organico di 30 persone e ha mission di aiutare i gestori NPL, le banche e i servicer a vendere più immobili all’asta e più velocemente aumentando i valori di recupero e riducendo i tempi di vendita. Per farlo si avvale di tecnologie avanzate, innovazione e competenze di marketing immobiliare.

Negli anni REVIVA ha creato intorno a sé un ecosistema di brand verticali, Immobiliallasta.it, Reeco e Vivapro, rivolti rispettivamente a audience specifiche quali privati, investitori e consulenti. L'obiettivo resta quello di favorire un’economia nel mercato degli immobili all’asta più florida attraverso la rimessa in circolo di liquidità e ridurre il volume dei crediti deteriorati e il debito dei vecchi proprietari.