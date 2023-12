Banche centrali, fine al ciclo dei rialzi dei tassi? Cosa sta per succedere

Finalmente in vista la conclusione del ciclo dei rialzi dei tassi di interesse? Ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi appuntamenti della BCE

Oggi, i mercati stanno riflettendo la percezione che le banche centrali abbiano terminato il ciclo di rialzi dei tassi a livello mondiale. Segnali di una politica monetaria più accomodante provengono sia dai dati statunitensi che dalle dichiarazioni della Banca Centrale Europea (BCE).

Situazione in Asia-Pacifico

Nell'area Asia-Pacifico, le azioni hanno registrato guadagni in seguito al rafforzamento delle scommesse che i tassi di interesse abbiano raggiunto il loro massimo globale, causando una diminuzione dei rendimenti obbligazionari. In Giappone, i rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni sono scesi al minimo da metà agosto, attestandosi al 0,62%, seguendo un trend simile a quello dei rendimenti equivalenti del Tesoro statunitense. L'idea che la Federal Reserve abbia concluso l'inaridimento della politica monetaria è stata consolidata da dati deludenti sul mercato del lavoro.

I segnali in Europa

Anche in Europa, le parole di Isabel Schnabel, hanno rafforzato l'idea che la politica monetaria aggressiva della BCE stia giungendo al termine. Finora, c'era stata una distanza significativa tra le opinioni dei mercati, che erano fiduciosi nella fine dei rialzi dei tassi, e le posizioni più prudenti dei funzionari della Fed e della BCE.

Le azioni europee si preparano a un'inizio di giornata rialzista, seguendo l'esempio dell'Asia-Pacifico. Questo è supportato da un calo dei rendimenti obbligazionari e dalla crescente fiducia che il ciclo di inasprimento delle principali banche centrali abbia raggiunto il suo apice.

Il contesto negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, l'impennata dei futures sulle azioni statunitensi ha fatto seguito a un ulteriore rallentamento nel mercato del lavoro, suscitando crescente speculazione sulla prospettiva che la Federal Reserve opti per un taglio dei tassi nel corso dell'anno successivo al fine di prevenire una potenziale recessione.

La situazione è stata enfatizzata dal fatto che i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi decennali hanno toccato il minimo registrato negli ultimi tre mesi, fornendo un chiaro segnale secondo il quale i mercati stanno virtualmente dando per scontato un imminente intervento di riduzione dei tassi da parte della Fed.

Le implicazioni globali

Le aspettative di costi di finanziamento più contenuti stanno attualmente alimentando l'entusiasmo nei mercati azionari, con i titoli tecnologici che ne stanno beneficiando in modo particolare.

La retorica accomodante della Federal Reserve, le dichiarazioni della Banca Centrale Europea (BCE) e la decisione della Reserve Bank of Australia di mantenere invariata la sua politica monetaria stanno consolidando le scommesse che, a livello globale, i tassi di interesse non subiranno ulteriori incrementi. Inoltre, è previsto che anche la Banca del Canada adotti una posizione di pausa, mantenendo stabili i tassi di interesse.

Prossime appuntamenti di Fed e BCE

In questo contesto, gli operatori di mercato saranno particolarmente attenti alle prossime riunioni della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea, programmate rispettivamente per il 13 e il 14 dicembre. L'attenzione è rivolta alla ricerca di conferme e chiare indicazioni sulle future politiche monetarie da parte di queste istituzioni finanziarie di rilevanza globale.

L'interpretazione corrente dei mercati suggerisce un segnale di conclusione del ciclo di aumenti dei tassi a livello mondiale, con aspettative di un'inclinazione verso politiche monetarie più accomodanti nel prossimo futuro. Questa prospettiva ha generato aspettative di minori costi di finanziamento, dando impulso ai mercati azionari, con i titoli tecnologici che stanno beneficiando in modo particolare.

La retorica accomodante della Federal Reserve, le dichiarazioni della Banca Centrale Europea, in previsione del 2024, e la decisione della Reserve Bank of Australia di mantenere invariata la politica monetaria contribuiscono a consolidare l'idea che i tassi di interesse a livello globale potrebbero non aumentare ulteriormente. Inoltre, è previsto che anche la Banca del Canada adotti una posizione di pausa, mantenendo i tassi invariati.

In questo clima, i mercati finanziari si preparano ad affrontare un periodo di maggiore attenzione e adattamento alle dinamiche delle politiche monetarie globali.