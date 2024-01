Niente taglio dei tassi a febbraio: ecco cosa ha deciso la BCE e quanto scenderanno

Ancora niente tagli ai tassi d'interesse della BCE, che nella riunione di mercoledì 25 gennaio 2024 ha deciso di mantenere invariati i tassi e rimanda il dibattito su possibili tagli ai prossimi mesi.

Inflazione in Europa, per il taglio dei tassi è ancora presto

L'inflazione crescente, alimentata dal post Covid, il conflitto in Ucraina, la crisi energetica e innumerevoli altri fattori, hanno spinto la BCE nel luglio 2022 ad incrementare progressivamente i propri tassi d'interesse che, nel giro di 18 mesi, sono cresciuti in media di oltre il 4% portando il tasso principale al 4,50%, il tasso sui depositi al 4% e il tasso sui prestiti marginali al 4,75%, con l'effetto di rendere più costoso il denaro e di conseguenza producendo una contrazione dei consumi e un rallentamento generale dell'economia europea.

Questa strategia tuttavia, nonostante i noti effetti collaterali è riuscita, lentamente, a riportare l'inflazione in una parabola discendente, e in circa 12 mesi, da novembre 2022 a novembre 2023, l'Inflazione europea è passata dal proprio apice, segnato nel novembre 2022 quando è stato segnato il record del 9,2%, a livelli prossimi ai livelli pre crisi.

Per essere più precisi, l'inflazione annuale nel 2021 era al 2,9%, nel 2022 ha raggiunto il 9,2% ed è tornata, in area 2% soltanto sul finire del 2023, grazie all'attuazione di una rigida politica monetaria il cui obiettivo è riportare l'inflazione al 2%

Cosa emerge dalla riunione del 25 gennaio

Per contrastare la crescita dell'inflazione, che correva ad una velocità senza precedenti, la BCE ha, come anticipato, da luglio 2022, introdotto una serie progressiva di rincari al proprio tasso d'interesse, che hanno portato il tasso dai minimi storici del 2021 ai massimi storici del 2023.

Il rincari si sono temporaneamente interrotti nell'estate 2023, quando la BCE ha deciso di attuare la prima pausa ai rincari, pause che sono state iterate nei mesi successivi, fissando, fino a gennaio 2024 il tasso d'interesse principale al 4,5%, un livello, sufficientemente alto per contrastare efficacemente l'inflazione ma non eccessivamente elevato da mettere in crisi l'economia europea e, a tal proposito, la negli scorsi mesi, la direttrice della BCE, Christine Lagarde ha più volte ribadito che la BCE era pronta a mantenere i tassi di interesse sufficientemente elevati, per tutto il tempo necessario.

Le ripetute pause su rincari e l'avvicinarsi all'area target del 2% portato molti a chiedersi quanto ancora sarebbe durata questa fase prima che la BCE iniziasse a tagliare i tassi d'interesse, suggerendo in risposta a questa domanda diverse ipotesi.

Speculazioni sui tagli al tasso d'interesse

Gli esperti si sono divisi sostanzialmente in due gruppi, da un lato coloro che vedono la possibilità dei primi tagli al tasso d'interesse già nel secondo trimestre del 2024, altri, più cauti, ipotizzano che sarà il secondo semestre dell'anno ad inaugurare la fase tre della strategia della BCE.

Molti hanno infatti diviso la strategia della BCE in tre fasi, la prima di queste fasi ha visto l'incremento dei tassi d'interesse, la seconda fase ha visto il mantenimento di tassi stabili per diversi mesi consecutivi e la fase tre vedrà i primi tagli al tasso di interesse.

A quando l'inversione di rotta?

Come anticipato, il 25 gennaio 2024 si è tenuta una riunione del consiglio direttivo della BCE presieduta da Christine Lagarde che, nella successiva conferenza stampa ha osservato che è l'economia dell'eurozona sia stata stagnante nell'ultimo trimestre del 2023 ed è probabile che sia debole nel primo trimestre del 2024. Nel suo intervento ha poi aggiunto che vi sono molti indicatori, secondo la BCE che, nel corso del 2024, potrebbe verificarsi un inversione di rotta e che quindi possa innescarsi una ripresa dell'economia europea.

Per quanto riguarda i tassi d'interesse, la BCE ha deciso che, per il momento, non verranno effettuate variazioni, e che, i tassi di riferimento rimarranno costanti, almeno fino alla prossima riunione.

Nella conferenza stampa si è parlato anche della possibilità di tagli al tasso d'interesse, possibilità che non è stata esclusa dalla BCE anche se, come ha dichiarato Christine Lagarde, per il momento è prematuro parlarne, in altri termini, potrebbero esserci in futuro tagli, ma si sa ancora quando, certo è che, nella roadmap della BCE il taglio ai tassi d'interesse è probabilmente un passo da compiere in futuro, ma non ancora imminente.

Nessun taglio all'orizzonte

La BCE ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, e il motivo di questa decisione, secondo quanto dichiarato da Lagarde, sarebbe che, le prospettive di inflazione a medio termine, sembrano essere confermate, non vi sono quindi ancora le condizioni ideali per procedere con i primi tagli.

Il contesto economico dell'Unione Europea infatti potrebbe risentire negativamente di un prematuro taglio dei tassi d'interesse che, potrebbero innescare una nuova ripresa dell'inflazione, scenario che la BCE vuole evitare ad ogni costo, pertanto, risulta, per il momento, ancora necessario mantenere condizioni restrittive sul finanziamento, poiché un costo elevato del denaro ne riduce la domanda frenando l'inflazione.

In questo senso, il consiglio direttivo, ha dichiarato, essere determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione al 2%, target che potrebbe essere raggiunto nei prossimi mesi.

La strada della BCE continuerà, ha ribadito anche in questa occasione Christine Lagarde, ad essere guidata dai dati, per determinare livello e durata adeguati alle restrizioni.