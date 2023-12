Bolletta dell'acqua, sono queste le città più care: la classifica e i rincari del biennio

Oltre a doversi preoccupare delle bollette legate all’energia e al gas, che aumentano fisiologicamente in questo periodo, quando i riscaldamenti accesi sono un obbligo, gli italiani devono necessariamente fare i conti anche con un’altra maggiorazione. Parliamo della bolletta dell’acqua, che dal 2021 ad oggi ha subito delle importantissime maggiorazioni.

Maggiorazioni che, ovviamente, andranno a pesare sulle tasche degli italiani a fine mese, nel momento in cui si troveranno a dover saldare le utenze.

A poco serviranno i diversi trucchi che ci insegnano come risparmiare acqua nel tentativo di tagliare i costi. Parliamo infatti di aumenti medi che si aggirano intorno al 9% o poco più, ma in alcune città italiane gli aumenti ai prezzi sono di gran lunga superiori.

In particolare, è stata recentemente stilata una classifica relativa alle bollette dell’acqua, per scoprire quali sono le città più care in Italia: analizziamola insieme e scopriamo dove l’acqua corrente costa di più.

Bolletta dell’acqua, la classifica delle città più care

La classifica legata alle bollette dell’acqua e che ci indica quali sono le città più care in merito è stata stilata da Altroconsumo. L’associazione al servizio dei consumatori, grazie alla sua ricerca, ha potuto concludere innanzitutto che, nell’ultimo biennio, le bollette dell’acqua in Italia sono aumentate in media del 9,5%.

Si tratta chiaramente di una media generale su base nazionale, dato che come vedremo ci sono diverse città in cui gli aumenti sono anche maggiori.

In generale possiamo però dire che la spesa media per l’acqua si aggira intorno a 466 euro per nucleo familiare. Questo perché, stando ai dati raccolti da Altroconsumo, piccoli nuclei familiari composti da non più di tre membri consumano ogni anno circa 180 metri cubi d’acqua.

Scendendo ancor più nel particolare, è emerso che le città più care, dove la bolletta dell’acqua è più salata, sono le seguenti:

• Bolzano

• Torino

• Trento

• L’Aquila

• Milano.

Bolzano si piazza quindi al primo posto della classifica delle città dove la bolletta dell’acqua è più cara, con un aumento del 35,4%.

Seguono in classifica Torino, Trento e L’Aquila, con maggiorazioni intorno al 17%, e Milano, che riporta un 16,4%.

Non bisogna però pensare che la situazione nelle altre città sia migliore, dato che seguono, ad esempio, Ancora e Genova, con un aumento rispettivamente del 13,7 e del 14,4%.

Bolletta dell’acqua, la classifica delle città più care non conferma l’effettiva spesa

Tuttavia, è bene fare una precisazione doverosa. La classifica che indica le città più care per quanto riguarda la bolletta dell’acqua deve infatti essere analizzata più nel dettaglio.

Non è detto, infatti, che gli aumenti rilevati corrispondano ad una spesa maggiore. Un esempio pratico che possiamo fare riguarda Milano, che si trova tra le prime cinque città nella classifica stilata da Altroconsumo.

In realtà, i rincari in questa città non sono eccessivi come segnalato, per esempio, a Bolzano. La spesa media registrata a Milano è infatti di “soli” 163 euro per nuclei familiari contenuti.

Questo si spiega col fatto che, se da un lato la bolletta dell’acqua è aumentata, nel milanese le tariffe sono comunque abbastanza economiche rispetto, per esempio, a Bolzano (dove la spesa media segnalata è ben più alta, attestandosi a più di 340 euro).

A Milano, infatti, la tariffa prevista è di 0,89 centesimi: molto economica se consideriamo, per esempio, che a Siena per un metro cubo d’acqua servono oltre 4 euro.

Province più costose e città virtuose

Le province dove la spesa media è più elevata, secondo l’indagine, sono quelle della Toscana. Secondo la classifica delle città più care in merito alla bolletta dell’acqua, a Firenze si spendono più di 740 euro ogni anno in media. E, nella già citata Siena, la spesa si aggira intorno agli 810 euro: si tratta della città più cara in assoluto.

Fuori dai confini toscani, da segnalare anche Frosinone tra le province più care, con una spesa media di 740 euro l’anno.

Tra le città virtuose segnaliamo, invece, Catanzaro. Secondo la classifica Altroconsumo, si tratta dell’unica città italiana che, nell’ultimo biennio non ha registrato aumenti alla bolletta dell’acqua. Aumento minimo invece per Bari, dato che l’incremento della bolletta dell’acqua si ferma all’1%.

