Prezzi alle stelle per i box auto: le città più care

A sorpresa, Milano non si classifica come la città più cara in assoluto dove acquistare o chiedere in affitto un box auto. Vediamo quali sono le città più care

L'annoso problema del parcheggio nelle grandi città, amplificato negli ultimi anni anche dall'espansione dei dehors di locali e ristoranti, ha spinto molti cittadini a considerare l'ipotesi di acquistare o affittare di un box auto, anche in virtù di bonus della detrazione Irpef. Tuttavia, un box auto ormai può arrivare addirittura a costare come o anche più di un piccolo appartamento e l'offerta del mercato non è riuscito a soddisfare la domanda sempre più in crescita.

Immobiliare.it Insights ha stilato una classifica, appositamente per il Corriere della Sera, con l'elenco delle città più care per l'acquisto di un box auto: a sorpresa al primo posto non troviamo Milano.

L'aumento dei prezzi dei box auto

Nelle grandi città, dove i parcheggi scarseggiano sempre di più e sono quasi tutti a pagamento, i prezzi dei box auto hanno ormai raggiunto e, in alcuni casi superato, quelli dei piccoli appartamenti.

Immobiliare.it Insights ha svolto una ricerca appositamente per il Corriere della Sera dove ha classificato le città che presentano i prezzi di compravendita di box e posti auto più alti. Dall'indagine è emerso a sorpresa che, a differenza della compravendita di immobili, non è Milano la città più cara in Italia ma Napoli, sia per i box che per i posti auto. Nella città partenopea infatti, i prezzi medi complessivi, superano rispettivamente i 55 mila euro per i box e i 31.300 euro per i posti auto, con un incremento del 15% negli ultimi due anni.

Più economica Torino dove il prezzo medio di un box singolo costa 21.780 euro mentre (con un incremento del 2% rispetto al 2021) mentre per un posto auto si spende in media 16.096 euro con una flessione di 4 punti percentuali rispetto a due anni fa.

Al Sud box e posti auto più grandi

Anche il record del posto auto venduto a 130 mila euro non appartiene a Milano o Roma, ma a Bari. Occorre però precisare che il prezzo varia, ovviamente, anche in base alle dimensioni dello spazio a disposizione nel box e, in generale, nelle città del Sud le aree per la sosta del veicolo sono più grandi rispetto alle città del Nord. A Bari un box auto singolo misura di media 18,6 mq mentre a Milano 15,8.

Il podio delle città più care

Roma e Milano le troviamo comunque sul podio delle città più care per l'acquisto di box auto: la spesa media si attesta rispettivamente a 37.241 euro (+8% dal 2021) e a 37.106 euro (+7% rispetto a due anni fa).

Diminuisce invece il prezzo medio al metro quadro

Se in molte città il prezzo è dunque aumentato rispetto agli anni passati, diminuisce leggermente il prezzo medio al metro quadro dei box auto, che dai 1.297 euro del 2021 si attesta ora a 1.251 euro. Si tratta ovviamente di costi medi: tra centro e periferia di una stessa città, i costi variano sensibilmente.

La classifica dei posti auto

In generale, i posti auto sono più convenienti rispetto ai box auto per ovvi motivi. I primi infatti, sono delle strutture in grado di proteggere totalmente l'auto da intemperie o altri tipi di danni, a differenza dei posti auto, anche quando sono coperti da una eventuale tettoia.

Anche per i costi dei posti auto al primo posto troviamo Napoli: la media di attesta a 31.294 euro, nonostante il calo del prezzo del 24% rispetto a due anni fa (quando era di 41.250 euro). Segue Bari, dove per acquistare un posto si spende in media 25.767 euro e si registra l’incremento più consistente: +53% dei 16.832 del 2021. Al terzo posto si trova Milano, con 24.971 euro per un singolo posto auto.

Secondo una classifica simile curata da Facile.it alcuni mesi fa, sul podio delle città più care per la compravendita di box auto erano risultate Roma, Milano e Torino, con Napoli "solo" quarta.