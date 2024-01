Btp, Bot, Titoli di Stato: il calendario delle aste per il 2024

Come di consueto, il MEF ha pubblicato il calendario programmatico delle nuove emissioni di titoli di stato per il 2024.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso pubbliche le linee guida per la gestione del debito pubblico per il 2024 ed il conseguente calendario delle emissioni di titoli di stato per il 2024. Nel nuovo anno si stimano emissioni tra 340 e 360 miliardi di euro, in linea con quanto avvenuto nel 2023.

Secondo quanto notificato dal MEF nel 2024 saranno in scadenza titoli di stato per oltre 12 miliardi di euro. Il MEF ha anche pubblicato, oltre alle linee guida ed il calendario delle emissioni, anche il programma trimestrale di emissioni.

Calendario emissioni 2024

Per il 2024 il dipartimento del tesoro del ministero dell'economia e delle finanze ha previsto una media di cinque date di emissione al mese, di cui, due date dedicate alle emissioni di BOT, due date dedicate all'emissione di BTP a medio e lungo termine ed un asta dedicata a BTP a breve termine.

Sulla basse di queste disposizioni, il MEF ha programmato il seguente calendario

• GENNAIO

• 10 gennaio : Asta BOT

• 11 gennaio : Asta medio-lungo

• 25 gennaio : Asta BTP Short – BTP€i

• 26 gennaio : Asta BOT

• 30 gennaio : Asta medio-lungo

• FEBBRAIO

• 9 febbraio : Asta BOT

• 13 febbraio : Asta medio-lungo

• 23 febbraio : Asta BTP Short – BTP€i

• 27 febbraio : Asta BOT

• 28 febbraio : Asta medio-lungo

• MARZO

• 12 marzo : Asta BOT

• 13 marzo : Asta medio-lungo

• 22 marzo : Asta BTP Short – BTP€i

• 26 marzo : Asta BOT

• 27 marzo : Asta medio-lungo

• APRILE

• 10 aprile : Asta BOT

• 11 aprile : Asta medio-lungo

• 23 aprile : Asta BTP Short – BTP€i

• 24 aprile : Asta BOT

• 29 aprile : Asta medio-lungo

• MAGGIO

• 9 maggio : Asta BOT

• 10 maggio : Asta medio-lungo

• 28 maggio : Asta BTP Short – BTP€i

• 29 maggio : Asta BOT

• 30 maggio : Asta medio-lungo

• GIUGNO

• 12 giugno : Asta BOT

• 13 giugno : Asta medio-lungo

• 25 giugno : Asta BTP Short – BTP€i

• 26 giugno : Asta BOT

• 27 giugno : Asta medio-lungo

• LUGLIO

• 10 luglio : Asta BOT

• 11 luglio : Asta medio-lungo

• 25 luglio : Asta BTP Short – BTP€i

• 26 luglio : Asta BOT

• 30 luglio : Asta medio-lungo

• AGOSTO

• 9 agosto : Asta BOT

• 13 agosto : Asta medio-lungo

• 27 agosto : Asta BTP Short – BTP€i

• 28 agosto : Asta BOT

• 29 agosto : Asta medio-lungo

• SETTEMBRE

• 11 settembre : Asta BOT

• 12 settembre : Asta medio-lungo

• 25 settembre : Asta BTP Short – BTP€i

• 26 settembre : Asta BOT

• 27 settembre : Asta medio-lungo

• OTTOBRE

• 10 ottobre : Asta BOT

• 11 ottobre : Asta medio-lungo

• 25 ottobre : Asta BTP Short – BTP€i

• 29 ottobre : Asta BOT

• 30 ottobre : Asta medio-lungo

• NOVEMBRE

• 12 novembre : Asta BOT

• 13 novembre : Asta medio-lungo

• 26 novembre : Asta BTP Short – BTP€i

• 27 novembre : Asta BOT

• 28 novembre : Asta medio-lungo

• DICEMBRE

• 11 dicembre : Asta BOT

• 12 dicembre : Asta medio-lungo

• 30 dicembre : Asta BOT – BTP Short

• 31 dicembre: Asta medio-lungo

Nel complesso, le date di emissione di titoli di stato, in calendario per il 2024 saranno 59, ed avranno cadenza bisettimanale.

Note sulle emissioni

Nel documento programmatico pubblicato dal MEF si precisa che le emissioni complessive per il 2024 saranno determinate principalmente da due variabili, i titoli in circolazione e il nuovo fabbisogno del settore statale.

Secondo le stime, i titoli in circolazione sono pari a 265 miliardi di euro, mentre il fabbisogno del settore statale, in base alle stime preliminari e le previsioni presentate nella NADEF dello scorso settembre è stimato intorno ai 130 miliardi di euro.

Sulla base di queste, ed altre stime, tra cui i prestiti del pacchetto NGEU per il 2024, si stimano emissioni lorde complessive di titoli a medio lungo termine per un valore complessivo compreso tra i 340 ed i 360 miliardi di euro.