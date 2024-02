Bot o BTP, quale preferire nel 2024 in base al rendimento

BOT e BTP sono tra i titoli di Stato italiani più convenienti per gli investitori, soprattutto piccoli risparmiatori interessati a tutelare i propri risparmi.

Ecco allora una comparazione tra le due tipologie di titoli di Stato per capire quali rendimenti offrono e quali sono più convenienti a seconda delle strategie di investimento.

Cosa sono i BTP

I BTP o Buoni Poliennali del Tesoro, sono titoli di stato, con scadenza a medio-lungo termine, generalmente dai 2 ai 50 anni, per essere più precisi, si tratta di obbligazioni statali, ovvero dei titoli di debito, emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del governo italiano.

Trattandosi di obbligazioni statali inoltre, i BTP sono garantiti dallo stato italiano e rappresentano uno dei principali strumenti per finanziare il debito pubblico.

Come molti titoli di stato e obbligazioni, il rendimento dei BTP dipende principalmente dal tasso d'interesse ed è pagato attraverso una cedola annuale fissa, ripartita in due parti con cadenza semestrali.

Il rendimento effettivo dei BTP dipende, oltre che dalla cedola annuale, anche dalla sua longevità, per fare un esempio, molto semplicistico e pratico, un BTP con una cedola annua dell'1% e scadenza decennale, a termine del proprio ciclo di vita avrà restituito un rendimento pari al 10%, diversamente un BTP con cedola annuale all'1% e scadenza quinquennale, a termine del proprio ciclo di vita avrà restituito un rendimento pari al 5%.

I BTP possono essere acquistati in due modi, il primo in modo diretto, partecipando alle aste di collocamento, i BTP sono infatti collocati sul mercato, dal MEF attraverso aste a cui prendono parte generalmente operatori autorizzati o aspiranti, ovvero banche e società di investimento che successivamente rivendono i titoli acquistati, in grande quantità, sul MOT, il Mercato telematico delle obbligazioni e titoli di stato. Salvo rarissime eccezioni, come ad esempio il BTP Valore, gli investitori individuali possono acquistare e sottoscrivere BTP solo sul mercato secondario (MOT).

Il prezzo di vendita dei BTP sul mercato secondario è indicativo della sua quotazione ed influenza i rendimenti del titolo.

Trattandosi di un titolo di stato, i BTP sono soggetti a tassazione agevolata al 12,5%, sui rendimenti, derivanti da plusvalenza sulle vendite e cedole.

Cosa sono i BOT

I BOT o Buoni Ordinari del Tesoro, sono titoli di stato, con scadenza a breve termine, generalmente dai 3 ai 12 mesi, per essere più precisi, si tratta, anche in questo caso di obbligazioni statali, con funzione di strumenti di liquidità, ovvero dei titoli di debito emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del governo italiano al fine di garantire liquidità allo stato per un periodo limitato di tempo.

Trattandosi di obbligazioni statali inoltre, anche i BOT sono garantiti dallo stato italiano.

Diversamente dai BTP e altri titoli obbligazionari, i BOT non presentano cedole e non pagano interessi periodici, sono invece emessi in sconto, generalmente ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale di riferimento per la liquidazione.

Il rendimento effettivo dei BOT dipende, oltre che dalla quotazione, anche dallo sconto, per fare un esempio, molto semplicistico e pratico, se un BOT con valore nominale 100€, è emesso ad un prezzo scontato di 90€. Quando il BOT verrà liquidato con un valore pari al valore nominale, il sottoscrivente riceverà un guadagno di 10€.

I BOT possono essere acquistati in due modi, il primo in modo diretto, partecipando alle aste di collocamento, i BOT sono infatti collocati sul mercato, dal MEF attraverso aste a cui prendono parte generalmente operatori autorizzati o aspiranti, ovvero banche e società di investimento che successivamente rivendono i titoli acquistati, in grande quantità, sul MOT, il Mercato telematico delle obbligazioni e titoli di stato. Gli investitori individuali possono quindi acquistare e sottoscrivere BOT solo sul mercato secondario (MOT), attraverso la mediazione di banche, poste o società di investimento, ad un prezzo più o meno alto rispetto al prezzo di emissione e generalmente inferiore al valore nominale.

Trattandosi di un titolo di stato, i BOT sono soggetti a tassazione agevolata al 12,5%, sui rendimenti, derivanti da plusvalenza sulle vendite e cedole.

Cosa succede a BOT e BTP quando i tassi cambiano

Il valore di BOT e BTP è fortemente influenzato dai tassi di riferimento sull'Euro stabiliti dalla BCE, tassi che, negli ultimi 2 anni circa, hanno attraversato una parabola ascendente, passando da 0% al 4,5% circa.

In questa fase di crescita del tasso d'interesse generale della BCE, il tasso di interesse delle obbligazioni, in questo caso BOT e BTP, tende a calare. Diversamente, quando i tassi scendono, il tasso delle obbligazioni aumenta.

Quale preferire tra BOT o BTP?

Scegliere quale sia più conveniente tra BOPT e BTP non è semplice, entrambe le soluzioni hanno infatti diversi pro e contro, che possono essere più o meno significativi a seconda delle proprie strategie di investimento.

Come abbiamo visto i BOT sono titoli a breve termine, il cui rendimento dipende principalmente dalla quotazione al momento della liquidazione, diversamente i BTP sono titoli a medio-lungo termine, che pagano un tasso fisso.

Con queste premesse, appare evidente come, il vantaggio principale dei BOT riguardi la possibilità di offrire liquidità a breve termine e una minore esposizione alle fluttuazioni dei mercati e variazioni dei tassi d'interesse.

Dal canto loro, i BTP offrono rendimenti mediamente più alti, pagati semestralmente, ma sono maggiormente esposti per via della loro longevità.

In linea di massima, maggiore è la durata, maggiori saranno i rischi ma anche i rendimenti.

Quanto rendono BOT e BTP

Come anticipato il rendimento medio dei BTP è mediamente più alto rispetto al rendimento dei BOT.

BOT dicembre 2024: Questo titolo con ISIN IT0005542516 ha una quotazione di 99,41€ ed offre un rendimento al 3,29%.

BOT gennaio 2025: Questo titolo con ISIN IT0005580003 ha una quotazione di 96,90€ ed offre un rendimento al 2,80%

BTP aprile 2045: Questo titolo con ISIN IT0005438004 ha una quotazione di 61,73€ ed offre un rendimento al 2,13%.

BTP Valore marzo 2025: Questo titolo con ISIN IT0005534281 ha una quotazione di 99,92€ ed offre un rendimento al 3,03%, più un premio fedeltà dello 0,7%.

BTP dicembre 2024: Questo titolo con ISIN IT0005045270 ha una quotazione di 99,16 ed offre un rendimento al 3,15%