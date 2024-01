Perché i Btp sono un'ottima risorsa sia per i risparmiatori che per lo Stato

Scegliere i BTP per i propri investimenti è sicuramente una scelta cauta e relativamente sicura che offre ottimi vantagli agli investitori ed è conveniente anche per lo stato, ecco perché.

Investire in BTP significa investire in obbligazioni statali, un titolo finanziario relativamente sicuro, che generalmente è utilizzato come cuscinetto per le strategie di investimento più aggressive o come prodotto principale per le strategie più difensive. Inoltre, investire in BTP e più in generale in titoli di Stato, è conveniente non solo per i piccoli investitori, ma anche per lo Stato emittente che, nel caso dei BTP è l'Italia.

Cosa sono i BTP?

I BTP sono Buoni Poliennali del tesoro, si tratta di obbligazioni statali emesse dal dipartimento del tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo un calendario programmatico annuale.

A differenza dei BOT, altro titolo obbligazionario emesso dall'Italia, i BTP hanno generalmente una scadenza a medio lungo termine, ovvero da 3 a 50 anni, si chiamano appunto buoni poliennali, poiché il loro ciclo di vita prevede più anni.

In Italia esistono diverse famiglie di BTP tra cui, le più significative sono BTP Italia, BTP Frutta, BTP Green e BTP Indicizzati.

Per quanto riguarda i BTP Italia, si tratta di titoli di Stato indicizzati sull'inflazione italiana mentre i BTP indicizzati sono indicizzati all'inflazione europea. I BTP Frutta sono titoli con rendimento incrementale pensati per piccoli risparmiatori mentre i BTP Green sono titoli emessi per finanziare progetti ambientali e sociali in linea con le linee guida dell'UE per i Green Bond.

Secondi i dati di Borsa Italiana, sul mercato italiana, sono quotati 47 BTP differenti, con scadenze che vanno dal 2025 al 2067 e alcuni di questi titoli, soprattutto quelli con scadenza tra 1 e 10 anni, rappresentano ottime opportunità di investimento.

Come funzionano i BTP

Come anticipato i BTP non sono altro che obbligazioni statali emesse dall'Italia, questo significa che alla loro emissione gli investitori che sottoscrivono un dato BTP "prestano" denaro allo Stato emittente, in questo caso l'Italia e al fronte di quel prezzo, ricevono un interesse annuo lordo, pagato con cedole annuali o semestrali, che consente di ottenere una rendita passiva. Inoltre, allo scadere del certificato, lo Stato rimborserà il prestito alla pari.

Questo significa che, se ipoteticamente si investono 10.000€ in un BTP decennale con interesse annuo lordo al 1%, si riceveranno 100€ all'anno ripartiti in due cedole semestrali da 50€ circa. Allo scadere del titolo, il BTP verrà liquidato e l'Investitore riceverà i 10.000€ del certificato più i 1.000€ di interesse. I 1.000€ tuttavia sono lordi, ciò significa che l'investitore dovrà detrarre da questa cifra una percentuale corrispondente alla tassazione che, nel caso dei titoli di Stato, rispetto ad altri prodotti finanziari, è agevolata al 15%, di conseguenza, ciò he rimarrà all'investitore saranno i 10.000€ investiti più 850€ netti.

Investire in BTP conviene sempre?

I titoli di Stato sono generalmente un investimento sicuro, questo soprattutto se si tratta di titoli di Stato emessi da paesi con un economia stabile e forte e, nonostante le difficoltà e le crisi, l'economia italiana è abbastanza stabile da garantire la certezza del pagamento dei propri debiti, e quindi garantire la liquidazione dei BTP emessi.

Ne consegue che, investire in BTP è un investimento sicuro, con un margine di rischio relativamente basso.

Il rischio principale per i BTP italiani, così come per la maggior parte dei bond europei dipende dall'inflazione, tuttavia, i rendimenti dei BTP italiani, secondo i dati aggiornati a dicembre, rispetto all'inflazione, hanno un rendimento positivo.

Per essere più precisi, i BTP italiani, a dicembre 2023, hanno registrato un rendimento medio del 3,8% superiore al tasso di inflazione annua dello 0,6% di conseguenza, i BTP italiani hanno reso, a dicembre 2023, il 3,2% in più rispetto all'inflazione. Si tratta di un risultato estremamente positivo se si comparano i dati dei BTP italiani con analoghi titoli di Stato francesi e tedeschi e i relativi livelli di inflazione annuale.

In Francia gli OAT hanno reso circa il 2,8% con un inflazione in crescita, su base annuale del 3,6%, ne consegue che gli OAT hanno perso lo 0,8% rispetto all'inflazione.

In Germania i Bund hanno reso circa l'1,9% con un inflazione in crescita, su base annuale del 3,2%, ne consegue che i Bund tedeschi hanno perso l'1,3% circa rispetto all'inflazione.

Incestire in BTP conviene agli investitori, ma anche allo Stato

Considerato che, il rendimento medio dei BTP italiani è superiore all'inflazione, e che i BTP sono generalmente investimenti sicuri che garantiscono il ritorno del capitale investito, ne consegue che, investire in titoli BTP risulta conveniente per gli investitori in particolare per i piccoli risparmiatori che vogliono proteggere i propri risparmi dall'inflazione, inoltre, il fatto che la tassazione sui BTP sia agevolata, rappresenta un ulteriore vantaggio. A parità di rendimento infatti, investendo in BTP si pagheranno meno tasse e, con la nuova legge di bilancio, almeno per il 2024, si potrà godere di agevolazioni relative al proprio ISEE.

Il motivo per cui lo Stato offre numerose agevolazioni agli investitori che sottoscrivono BTP è che il capitale raccolto tramite BTP serve a finanziare la macchina statale, liquidare le nuove emissioni di BTP e fornire aiuti e servizi. Inoltre, maggiore è la domanda di BTP maggiore sarà la sua quotazione e di conseguenza gli interessi che lo Stato dovrà versare su quei titoli sarà più basso e il debito pubblico italiano sarà meno costoso.

Insomma, investire in BTP conviene non solo agli investitori, ma anche allo Stato.