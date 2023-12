Crollano i rendimenti dei titoli di stato, ecco cosa succede

Il rendimento dei titoli di stato è in rapida diminuzione, i BTP decennali hanno perso oltre un punto percentuale in poche settimane.

I rendimenti dei titoli di Stato sono in forte calo su scala globale, segno che i tempi stanno cambiando e che, la spinta deflazionistica, alimentata dalle manovre delle banche centrali per contrastare la forte inflazione, è alle fasi finali.

Non è quindi un caso se, negli ultimi mesi, ne la BCE ne la FED hanno attivato nuovi rincari ai propri tassi d'interesse e se, allo stesso tempo, i rendimenti dei titoli di stato hanno iniziato a frenare e calare rapidamente, man mano che l'inflazione si avvicinava al target del 2%.

Ma cosa sta succedendo effettivamente e quale relazione c'è tra i tassi d'interesse delle banche centrali, l'inflazione e i rendimenti dei titoli di stati?

Inflazione in calo

Ad un anno dal proprio apice, l'inflazione torna a livelli più sostenibili e, almeno in Europa, il target prefissato del 2% sembra essere a portata di mano, segno evidente che la strategia deflazionistica attivata dalla BCE e da altre banche centrali, sta dando i propri frutti.

L'inflazione, spiegano dalla BCE, è in forte calo, per effetto della politica monetaria fortemente restrittiva che, negli ultimi mesi, ha visto un progressivo innalzamento dei tassi d'interesse, tassi che, già da qualche mese, hanno smesso si aumentare.

Da settembre 2023 infatti, sia la FED che la BCE hanno attuato una serie di pause, scegliendo di non incrementare ulteriormente i tassi d'interesse sul dollaro e sull'euro, e mantenere invariati i propri tassi di riferimento. In Europa, il tasso principale è fermo al 4,5% da settembre 2023.

Il calo dell'inflazione impatta direttamente sulla crescita economica e sulla politica economica nell'eurozona che, a fine 2023 vede allontanarsi lo spettro della recessione tecnica e il sorgere di una possibile crescita del PIL per il 2024.

Di fronte a questi scenari, il rendimento dei titoli di stato ha iniziato a contrarsi, segno di una maggiore fiducia dei mercati.

Rendimento bond in calo

Come anticipato, il rendimento dei titoli di stato sta calando, in Italia i BTP decennali sono passati da livelli superiori al 4% registrati a novembre 2023, a rendimenti prossimi al 3,5%, con un calo di quasi un punto percentuale nei rendimenti in poche settimane.

Per essere più precisi, i rendimenti dei BTP decennali a dicembre 2023 hanno raggiunto il 3,59%, un livello mai raggiunto nel corso del 2023 e, per gli esperti, il 2024 sarà caratterizzato, almeno nei primi mesi, da ulteriori contrazioni dei tassi d'interesse dei titoli di stato.

Perché i rendimenti dei titoli di Stato stanno calando?

Il perché di questo brusco calo dei rendimenti dei titoli di stato sta nella stretta correlazione esistente tra il valore di un titolo di stato e i suoi rendimenti.

Detto molto semplicemente, maggiore è il valore del titolo di stato, minori saranno i suoi rendimenti, e a determinare il valore di un titolo di stato, concorrono diversi fattori, tra cui, non ultimo, la domanda sul mercato di quel dato titolo di stato.

In altri termini, se i rendimenti sono in calo significa che la domanda di BTP decennali è in aumento, e se per gli investitori che hanno puntato sui BTP e altri titoli di stato ad alto rendimento, il calo dei rendimenti può non essere una buona notizia, per chi ha puntato sull'aumento di valore dei titoli di stato, in previsione del calo dell'inflazione e di una progressiva riduzione dei tassi d'interesse, si profilano ottime possibilità di guadagno.

Variazioni dei tassi d'interesse

Le variazioni dei tassi d'interesse impattano direttamente sul valore dei titoli di stato e sui loro rendimenti, con una significativa incidenza sul mercato finanziario.

Se si guarda allo storico dei BTP tradizionali si potrà osservare che questi hanno visto una progressiva crescita dei propri rendimenti man mano che i tassi d'interesse della BCE aumentavano e, ora che la BCE sembra essere prossima ad interrompere la fase di rincari e si sta preparando, per il secondo semestre 2024, a possibili tagli dei tassi d'interesse, i rendimenti dei titoli di stato hanno avviato una rapida riduzione dei propri rendimenti.

Cosa succede ai BTP?

Se da un lato le condizioni economiche europee e italiane rendono più competitivi i titoli di stato e spingono verso un calo dei rendimenti dei titoli, i BTP tradizionali italiani non sembrano ancora particolarmente appetibili per gli investitori che preferiscono titoli più stabili.