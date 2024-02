Come ridurre l'ISEE grazie agli incentivi su BTP e Libretti Postali

Ecco come pagare meno tasse, grazie agli incentivi fiscali che permettono di ridurre l'ISEE se si investe in BTP, libretti postali e altri prodotti garantiti dallo stato.

La legge di Bilancio per il 2024 prevede una serie di incentivi e agevolazioni per i piccoli risparmiatori, che consentono loro di risparmiare sulle tasse, riducendo il proprio ISEE grazie ad investimenti su prodotti garantiti dallo stato come BTP e Libretti postali. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

BTP e Libretti postali fuori dall'ISEE

Da gennaio 2024, libretti, buoni postali e BTP non verranno più conteggiati ai fini ISEE, per effetto della nuova legge di bilancio. Queste agevolazioni tuttavia saranno applicate fino ad un limite di 50.000€.

Di conseguenza, per coloro che detengono BTP, Libretti postali o buoni postali, sarà possibile abbassare il proprio ISEE, consentendo così l'accesso ad agevolazioni e bonus previsti dallo stato.

A fare da collante, tra tutti i prodotti fiscali che non verranno più conteggiati ai fini ISEE, vi è la garanzia statale e la volontà del governo di spingere i piccoli risparmiatori italiani a trasferire i propri risparmi dai conti correnti alle casse pubbliche.

Vantaggi di BTP e libretti postali

L'estromissione di BTP e Libretti dal calcolo ISEE presenta numerosi vantaggi per coloro che sceglieranno di affidare i propri risparmi alle casse pubbliche a partire da gennaio 2024, il primo vantaggio e più significativo è l'abbassamento dell'ISEE che di conseguenza consente di accedere a maggiori bonus e vantaggi previsti dallo stato. L'altro vantaggio per i risparmiatori, sta nei rendimenti, generalmente più alti, rispetto ai depositi bancari. Inoltre, trattandosi di prodotti finanziari garantiti dallo stato, i rischi sono estremamente bassi.

I vantaggi però non riguardano solo i risparmiatori, anche lo stato infatti ha un vantaggio dal trasferimento dei risparmi privati presso le casse pubbliche, questo vantaggio è rappresentato dalla possibilità, per lo stato, di attingere a nuove risorse, per finanziare le stesse agevolazioni e bonus previsti dalla legge di bilancio.

Detto più semplicemente, affidando i propri risparmi allo stato, si ottengono maggiori vantaggi, agevolazioni e bonus, che possono essere erogati grazie a basso costo, grazie alla copertura delle casse pubbliche, copertura che è alimentata dai risparmi privati degli italiani.

Il meccanismo è lo stesso che permette alle banche di generare ricchezza grazie ai conti deposito, i cui depositi sono utilizzati per finanziare prestiti e mutui, e i cui rendimenti dipendono dagli interessi su prestiti e mutui, tuttavia, diversamente dalle banche private, in questo caso, la ricchezza generata, non va ad investitori privati, ma allo stato che può reinvestirla in servizi per i cittadini.

leggi anche: BTP Valore, ecco tutte le caratteristiche del titolo in emissione dal 26 febbraio

Conviene investire in BTP e Libretti postali?

Come abbiamo visto BTP, libretti postali, buoni postali ed altri prodotti garantiti da Cassa Depositi e Prestiti offrono diversi vantaggi e agevolazioni, ma quanto conviene realmente investire in questi prodotti, relativamente sicuri e con rendimenti non troppo alti?

Rispondere a questa domanda non è semplice, poiché la convenienza in questo caso è relativa, e dipende dalla strategia di investimento che si intende utilizzare.

Se si vuole puntare su una strategia di investimento ad alto rendimento, è necessario organizzare il proprio portafogli di investimento, in modo da ottenere rendimenti elevati e di conseguenza scegliere prodotti finanziari più rischiosi. I titoli garantiti dallo stato, sono generalmente prodotti finanziari a basso rischio, ideali per piccoli risparmiatori il cui intento è quello di proteggere i propri risparmi.

Si tratta, in altri termini, di prodotti convenienti, progettati per i risparmiatori più che per gli investitori in cerca di un profitto, di conseguenza, se si cercano investimenti sicuri, allora, sono sicuramente tra i prodotti finanziari più convenienti sul mercato.

Inoltre, le agevolazioni previste per questi prodotti, sono estremamente interessanti, soprattutto per i redditi medi, poiché consentono di accedere a bonus, agevolazioni e soprattutto, permettono di pagare meno tasse.

I prodotti garantiti da cassa depositi e prestiti, come i BTP, godono di una tassazione agevolata al 12,5%.

Quanto rende un libretto postale?

Ipotizzando di investire in un libretto postale 50.000€, ovvero il massimo escludibile dall'ISEE, e attivando l'opzione Supersmart, che blocca la liquidità per 1 anno, è possibile ottenere un interesse lordo che va dal 2,5% al 3,5%, di conseguenza, il rendimento netto minimo annuo, sarebbe di circa 910€.