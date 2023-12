BTP: prezzi in salita e rendimenti in discesa, ecco cosa fare

Superato il picco di qualche settimana fa, i rendimenti dei titoli di stato italiani hanno iniziato a calare e parallelamente il loro prezzo ha iniziato a salire. Secondo gli esperti questa tendenza potrebbe protrarsi nel tempo, a tutto vantaggio dell'Italia e degli investitori che hanno puntato sui BTP italiani.

Fiducia dei mercati sul debito italiano

Quotazione e rendimento dei titoli di stato sono variabili strettamente connesse tra di loro, e se uno aumenta l'altro cala.

Dopo mesi di aumenti dei rendimenti dei titoli di stato italiani, ora la tendenza sembra essersi invertita ed i rendimenti hanno iniziato a diminuire spinti dal rapido rialzo delle quotazioni.

Le quotazioni dei BTP Italiani sono infatti in aumento, a loro volta, spinti da un ondata di vento positivo e fiducia dei mercati sull'economia italiana, sulla sua stabilità, sulla sua capacità di ripagare il proprio debito. Fiducia alimentata dai risoltati positivi in termini di occupazione, produzione e crescita del PIL, in un contesto storico e macro economico, dominato da un inflazione ancora molto elevata.

L'Italia, secondi gli esperti si trova in una condizione favorevole che le permette di trarre vantaggio dalla complessa situazione economica globale dominata da un inflazione elevata ed una politica monetaria restrittiva. In tale contesto infatti, i paesi a soffrire relativamente meno il peso della politica monetaria sono quei paesi ad alto indebitamento.

In questo scenario relativamente favorevole, la valutazione generale dell'Italia e del suo debito, prodotta dalle principali agenzie di rating è stata positiva, consolidando l'ondata di fiducia dei mercati nell'economia Italiana.

Questa fiducia si traduce in un incremento della domanda di titoli di stato Italiani, a medio e lungo termine, domanda che alimenta una reazione a catena tra quotazione e rendimenti, più precisamente, all'aumentare della domanda, aumenta la quotazione e al migliorare della quotazione, ovvero del prezzo dei titoli di stato italiani, calano i rendimenti.

L'Italia si ritrova così ad avere dei titoli di stato, il cui valore è in aumento e questo aumento di valore le permette di ripagare, con minore sforzo, il proprio debito.

La quotazione dei titoli di stato

Quando si guarda ai titoli di stato e al mercato obbligazionario in generale, il rendimento di quei titoli gioca un ruolo centrale, esso rappresenta all'occhio inesperto la principale fonte di guadagno. Maggiore infatti è la cedola annuale e semestrale, maggiori saranno i guadagni nel lungo periodo derivanti dal titolo di stato, tuttavia, il rendimento dei titoli non è il solo elemento da tenere in considerazione se si vuole investire in titoli di stato.

La quotazione dei titoli è un elemento altrettanto importante per determinare la redditività di un titolo di stato.

Per essere più precisi, la quotazione dei titoli di stato rappresenta il valore corrente di un dato titolo sul mercato, tale valore è causa e allo stesso tempo effetto, dell'aumento di domanda e di un dato titolo.

A stabilire la quotazione di un titolo è il mercato stesso e tale valore è indicativo del prezzo di compravendita del titolo su quello che è detto mercato secondario, ovvero il mercato in cui possessori di titoli di stato comprano e vendono tali titoli con altri investitori.

La quotazione di un titolo di stato è soggetta a rapide variazioni nel tempo, subordinate alla sensibilità dei mercati e numerosi elementi geopolitici sia interni che internazionali.

Investitori italiani puntano su titoli italiani

Il governo Italiano, negli ultimi anni, ha messo in campo diverse strategie per spingere gli investitori e risparmiatori italiani ad investire sul debito pubblico italiano, tra queste strategie vi sono l'emissione di titoli speciali come il BTP Valore, riservato ad investitori italiani e con alti livelli di rendimento e le più recenti politiche fiscali, inserite nella legge di bilancio per il 2024, che prevedono l'esenzione dei titoli italiani dall'ISEE.

Come guadagnare se i rendimenti scendono?

Quando i rendimenti di un titolo di stato calano, il suo valore aumenta e quando il valore di un titolo di stato aumenta, i suoi rendimenti calano. Ma allora, come si può guadagnare da un titolo di stato i cui rendimenti sono in discesa?

La risposta a questa domanda sta nella loro quotazione e nel guadagno possibile in conto capitale, anch'esso tassato in modo agevolato.

In altri termini, è possibile ottenere un guadagno dai titoli di stato, non solo attraverso le varie cedole semestrali o annuali, ma anche attraverso la loro compravendita.

Tassazione agevolata

Il rendimento derivato da titoli di stato, sia attraverso una rendita passiva generata dalle cedole, sia attraverso una rendita attiva, generata dalla compravendita di titoli, è soggetta, in Italia, ad una tassazione agevolata che interessa BTP, BOT, CCT e altre obbligazioni emesse dal MEF.

Le obbligazioni italiane infatti sono tassate, in Italia al 12,5%, sia per quanto riguarda i rendimenti passivi sia per quanto riguarda la differenza tra prezzo di vendita e acquisto.