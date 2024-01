BTP Short, conviene investire nella nuova asta in calendario per il 25 gennaio?

Il MEF ha annunciato una nuova asta per il collocamento di titoli di stato, che comprenderà l'emissione di BTP Short Term e BTP€i a 5 e 15 anni, in calendario per il 25 gennaio 2024.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato l'emissione dei seguenti titoli di Stato, e il relativo calendario per le operazioni di sottoscrizione, secondo quanto riferito dal MEF l'asta che avrà luogo mercoledì 25 gennaio vedrà il collocamento di BTP Short Term, BTP€i a 5 e 15 anni e, di fronte a questi titoli, molti si chiedono se sia ancora conveniente investire, soprattutto in BTP Short Term.

Panoramica sui titoli all'asta

I titoli collocati all'asta mercoledì 25 gennaio sono tre, ovvero BTP Short Term, BTP€i con scadenza a 5 anni e BTP€i con scadenza a 15 anni, e, tutti e tre i titoli sono in corso di emissione, più precisamente il titolo BTP Short è in emissione dal 27 luglio 2023, il BTP€i a 5 anni è in emissione dal 26 aprile 2023 ed il BTP€i è in emissione dal 15 maggio 2023. Nei primi due casi, BTP Short Term e BTP€i quinquennale, il MEF è arrivato alla nona tranche di emissione, mentre per il BTP€i con scadenza quindicinale il MEF è alla sua seconda tranche di emissione.

Nel complesso l'asta punta a raccogliere circa 6 miliardi di euro, più precisamente 2,5 miliardi più un asta supplementare da 500 milioni per il BTP Short, 1 miliardo più un asta supplementare da 150 milioni per il BTP€i a 5 anni e 1,5 miliardi più un asta supplementare da 225 milioni per il BTP€i con scadenza a 15 anni.

Il BTP Short Term è quindi il titolo principale di quest'asta di titoli di stato e molti investitori si stanno interrogando sulla sua effettiva convenienza.

Specifiche dei titoli all'asta

In ordine di scadenza, il primo titolo all'asta sarà il BTP Short Term, in corso di emissione da luglio 2023 e con scadenza prefissata al 29 settembre 2025. Per questo titolo il MEF ha fissato il codice ISIN IT0005557084 e una cedola annua al 3,6%. Per questo titolo il MEF punta a raccogliere circa 3 miliardi, di cui 2,5 miliardi in asta ordinaria e altri 500 milioni tramite asta supplementare al 20%.

Il secondo titolo all'asta sarà il BTP€i, in corso di emissione da aprile 2023 e con scadenza prefissata al 15 maggio 2029. Per questo titolo il MEF ha fissato il codice ISIN IT0005543803 e una cedola annua al 1,5%. Per questo titolo il MEF punta a raccogliere circa 1,15, di cui 1 miliardo in asta ordinaria e altri 150 milioni tramite asta supplementare al 15%.

Il terzo titolo all'asta sarà il BTP€i, in corso di emissione da maggio 2023 e con scadenza prefissata al 15 maggio 2039. Per questo titolo il MEF ha fissato il codice ISIN IT0005547812 e una cedola annua al 2,4%. Per questo titolo il MEF punta a raccogliere circa 1,75, di cui 1,5 miliardi in asta ordinaria e altri 2,25 milioni tramite asta supplementare al 15%

Calendario dell'asta

Secondo quanto riportato dal MEF, la prenotazione da parte del pubblico delle domande d'asta dovrà concludersi entro il 25 gennaio 2024 alle ore 11:00, mentre la prenotazione delle domande d'asta supplementare vedrà la propria conclusione entro le 15:30 di giovedì 26 gennaio 2024. La pubblicazione del regolamento invece avverrà martedì 30 gennaio 2024.

Modalità dell'asta

Nella nota ufficiale il MEF ha indicato le modalità con cui avrà luogo l'asta di titoli di stato in calendario per mercoledì 25 gennaio, indicando che si tratterà di un asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno dei predetti intervalli di emissione che, per il BTP Short vedono come margine inferiore 2 miliardi di euro e come margine superiore 2,5 miliardi, per il BTP€i quinquennale l'intervallo va da 0,5 a 1 miliardo e per il BTé€i quindicinale da 0,75 a 1,5 miliardi.

L'asta sarà riservata a specialisti in titoli di stato e aspiranti specialisti, individuati secondo le normative vigenti.

Infine, le domande di partecipazione dovranno seguire le seguenti specifiche. Ogni domanda dovrà indicare il relativo prezzo di offerta ed ogni operatore potrà presentare un massimo di 5 offerte, con prezzo differente e importo non inferiore a 500.000 euro in capitale nominale.

Conviene investire in BTP Short?

Con gli attuali panorami economici globali molti si chiedono se sia ancora conveniente investire in BTP Short Term o se sia più conveniente puntare su altri titoli come, in questo caso, BTP€i a medio e lungo termine, e la risposta a questa domanda dipende dalle proprie scelte operative e dalle proprie strategie di investimento.

Per gli esperti, i titoli rendimenti dei titoli di stato potrebbero, in un prossimo futuro, iniziare a contrarsi per via del minor impatto dell'inflazione, ormai in area 2% e della possibilità che la BCE riduca i propri tassi, di conseguenza, l'asta del 25 gennaio, potrebbe essere una delle ultime aste di titoli di stato in cui si prevedono rendimenti abbastanza significativamente alti, come il 3,6% offerto dai BTP Short.

Trattandosi di titoli con scadenza a breve, i BTP Short godono del vantaggio strategico di essere meno volatili e di mantenere relativamente stabili i propri rendimenti nel corso del tempo, inoltre, vincolando il denaro all'investimento per meno di due anni, possono essere un valido strumento di investimento, soprattutto per i piccoli risparmiatori.