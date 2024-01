Btp, le migliori strategie per investire nel 2024 in titoli di Stato e non solo

Il 2024 è un anno di sfide e opportunità, soprattutto per il mercato obbligazionario, ecco allora alcune strategie di investimento da mettere in campo per BTP ed altri titoli di Stato.

In tema di investimenti, per piccoli risparmiatori e non solo, il 2024 sarà un anno pieno di sfide, e anche di occasioni da cogliere.

Ecco allora alcune strategie di investimento, per BTP, titoli di Stato ed altre obbligazioni, che è possibile mettere in campo nel 2024.

Btp, come investire nel 2024: bisogna muoversi con cautela

Uno dei tratti distintivi del 2023 è stata la strategia di investimento a doppia velocità, elemento che sembra essere destinato a rimanere in campo anche nel 2024, poiché le attuali condizioni di mercato e le proiezioni e stime per il prossimo futuro lasciano intravedere un terreno simile a quello già osservato a novembre 2023.

Più precisamente, lo scorso novembre, il mercato obbligazionario è stato scosso dalle prime speculazioni su possibili riduzioni del tasso di interesse perpetuato da BCE e FED e per quanto riguarda la BCE l'ipotesi più diffusa sembra essere quella che vede il secondo semestre del 2024, come ideale per una prima riduzione dei tassi di riferimento.

Sembra quindi che la strategia anti inflazione della BCE, da Giugno 2024, potrebbe subire un cambio di rotta, e con il progressivo avvicinarsi di quell'ipotetico traguardo, molti investitori hanno ipotizzato che, già nel primo trimestre dell’anno, si potrebbero manifestare le prime avvisaglie di una politica monetaria espansiva, soprattutto per quanto riguarda la FED.

2024, l'anno degli USA

Tra la politica monetaria della FED, le tensioni geopolitiche internazionali e le prossime elezioni presidenziali, che avranno luogo il 5 novembre 2024, si prevede un anno in cui gli USA avranno un ruolo centrale.

Per quanto riguarda la FED, considerata tra le istituzioni più autorevoli al mondo in materia di politica monetaria, è stata la prima banca centrale, nel 2022, ad attuare una politica monetaria restrittiva, per fronteggiare l'inflazione, anticipando di qualche mese le mosse della BCE.

Di conseguenza, la sua autorevolezza e il suo essere virtualmente in anticipo di qualche mese rispetto alla BCE, lascia supporre che se deciderà di ridurre i propri tassi di interesse, lo farà gradualmente e non in tempi ravvicinati.

Il 2024 non sarà solo l'anno in cui, presumibilmente avrà inizio una politica monetaria più distensiva, ma è anche l'anno delle elezioni presidenziali e se da un lato le elezioni presidenziali non hanno alcun effetto diretto sulla politica monetaria, poiché questa dipende dalla Federal Reserve, un istituzione indipendente, la campagna elettorale messa in campo, nei prossimi mesi, dai candidati alla presidenza, non mancherà di riferimenti ai tassi di interesse e all'inflazione, con reciproche accuse e rivendicazioni da parte di quelli che saranno i candidati.

Primi tagli al tasso d'interesse

Nella seconda metà del 2022 e in quasi tutto il 2023, le banche centrali, in particolare FED e BCE hanno attuato una strategia per contrastare l'inflazione, fondata su un incremento del tasso d'interesse, l'obbiettivo ultimo di queste strategie era portare l'inflazione ad un target che, per la BCE corrispondeva al 2%, un livello non ancora raggiunto, ma estremamente vicino ai livelli correnti di inflazione rilevati a dicembre.

Con queste premesse, possiamo dedurre che nei prossimi mesi, è improbabile che vi saranno ulteriori rincari del tasso di interesse, ma, allo stesso tempo, sembra evidente, essere ancora troppo presto per attuare una contrazione dei tassi di interesse, rimane quindi un unica opzione vagliabile, ovvero il mantenimento dei livelli correnti, per un periodo di tempo indeterminato.

Secondo le ipotesi più diffuse, il tasso d'interesse, per la BCE potrebbe essere rivisto e ridotto a partire dal terzo trimestre dell'anno, ovvero a partire da giugno 2024.

La strategia di investimento

Investire in BTP e Titoli di stato in questo particolare momento storico, richiede come anticipato, una strategia a due velocità, o doppia strategia, ovvero una strategia di investimento divisa in due parti.

Partiamo quindi dalla composizione del portafogli, e dalla scelta della strategia di investimento che può essere a basso, medio o alto rischio, e di conseguenza produrre rendimenti più o meno alti.

Scadenza Basso Rischio Medio rischio Alto Rischio 2 anni 60% 40% 10% 5 anni 20% 30% 25% 10 anni 5% 15% 35% Oltre 10 anni 0% 5% 25% Liquidità 15% 10% 5%

Come possiamo vedere dalla tabella, le strategie a basso rischio prevedono una maggiore concentrazione su scadenze a 2 anni, mentre le strategie ad alto rischio si focalizzano maggiormente su scadenze a medio lungo termine breve termine. Inoltre, la liquidità residua per le strategie a basso rischio è maggiore rispetto alle strategie ad alto rischio.

Per chi vuole addentrarsi ora in investimenti obbligazionari, potrebbe iniziare scegliendo obbligazioni con scadenza massima a 5 anni, ovvero obbligazioni in scadenza entro il 2029, questo perché la durata quinquennale, non espone ad eccessivi rischi.

Obbligazioni da tenere sott'occhio

L'eurozona offre un ampia gamma di obbligazioni e titoli di stato su cui è possibile investire, dai BTP italiani ai Bund tedeschi, gli OAT Francesi e i Bonos Spagnoli. Ecco allora alcune obbligazioni da tenere sott'occhio perché potrebbero essere interessanti.