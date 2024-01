I migliori BTP su cui investire nel 2024, conviene ancora il BTP Valore?

Per il 2024 il MEF prevede emissioni in titoli di stato in una forbice tra 340 e 360 miliardi di euro, ecco allora quali sono le migliori obbligazioni del tesoro, in particolare BTP tra cui sarà possibile scegliere.

Le emissioni di titoli di stato per il 2024 sono in aumento rispetto al 2023, si stimano infatti, tra titoli in scadenza e nuove emissioni, collocamenti per un ammontare complessivo che oscilla tra 340 e 360 miliardi di euro.

Questo rende il mercato dei titoli di stato italiani particolarmente ricco di soluzioni per gli investitori, soprattutto per coloro che sono interessati a strumenti pensati per i risparmiatori.

Calendario emissioni BTP 2024

Nel 2024 il MEF prevede collocamenti di titoli di stato, in particolare BTP, con cadenza bisettimanale, ci saranno quindi, circa 24 date di collocamento, tutte già presentate e definite per titoli di stato a breve, medio e lungo termine. Sul sito del MEF è possibile consultare il calendario completo delle emissioni di titoli di stato per il 2024.

Tendenze del mercato

I dati sull'economia italiana ed europea, mostrano per il 2024, scenari positivi, in cui l'inflazione è in ribasso, vi sono i primi segnali di una lenta crescita e, secondo gli esperti, già nella seconda metà dell'anno, si potrebbe assistere ai primi tagli sul tasso d'interesse da parte della BCE, operazione che potrebbe influenzare una contrazione dei rendimenti dei titoli di stato nell'eurozona, rendimenti che, secondo gli esperti potrebbero avere nel corso dell'anno, una forte tendenza al ribasso.

Detto più semplicemente, è probabile che, nel corso del 2024, il rendimento dei titoli di stato potrebbe contrarsi in maniera significativa, mentre le loro quotazioni potrebbero aumentare.

Nelle prime settimane dell'anno si è verificato quello che per molti analisti è l'ultimo rally dei rendimenti prima che permette di acquistare BTP a basso prezzo e con alto rendimento, ma si tratta di uno scenario temporaneo che potrebbe durare poco tempo e non ripresentarsi per molto tempo.

BTP Valore, conviene nel 2024?

Negli ultimi anni il dipartimento del tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha introdotto uno strumento finanziario denominato BTP Valore.

l BTP Valore non è altro che una nuova tipologia di Buono Poliennale del Tesoro, pensato per i piccoli risparmiatori. Si tratta di un titolo obbligazionario a tasso fisso, le cui cedole vedono una crescita progressiva nel tempo e prevede un premio fedeltà per coloro che manterranno la proprietà del BTP dall'emissione alla scadenza, solitamente fissata a 4 o 5 anni.

Per essere più precisi, il BTP valore ha una durata di 4 o 5 anni, a seconda dell’emissione, e può essere acquistato tramite ufficio postale, bancario o home banking, con un lotto minimo di 1.000 euro e prevede cedole semestrali o trimestrali calcolate in funzione dei tassi minimi garantiti prefissati al momento dell'emissione e che aumentano progressivamente di anno in anno, secondo una progressione stabilita dal MEF.

In aggiunta alle cedole, al momento della liquidazione del BTP Valore è prevista l'erogazione di un premio finale di fedeltà, per un valore pari allo 0,5% del capitale investito, riservato agli investitori che hanno acquistato il BTP durante durante i giorni di collocamento e lo hanno mantenuto fino alla scadenza.

BTP Italia

Per contrastare l'inflazione e tutelare i risparmi degli italiani, il MEF ha progettato un ulteriore strumento finanziario chiamato BTP Italia.

Il BTP Italia è un titolo di stato poliennale, il cui rendimento è legato all'inflazione nazionale, più precisamente all'andamento dell'indice FOI, ovvero l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie operaie ad eccezione dei tabacchi e pubblicato dall'ISTAT.

Come per il BTP Valore, anche il BTP Italia è un titolo obbligazionario a tasso fisso, che prevede il pagamento di cedole semestrali, il cui importo è ricalcolato periodicamente in base all’indice dei prezzi al consumo.

La durata media dei BTP Italia varia tra 6 ed 8 anni e, come per il BTP Valore è previsto un premio fedeltà per gli investitori che hanno sottoscritto tale obbligazione nei giorni di collocamento e mantengono l'investimento fino alla scadenza, in questo caso tuttavia il premio fedeltà è pari allo 0,4% del capitale investito.

Altro elemento in comune del BTP Italia con il BTP Valore è la sua semplicità, si tratta di un obbligazione semplificata che può essere sottoscritta tramite uffici postali, bancari e sistemi di home banking a partire da un lotto minimo di 1.000 euro.

BTP Green

Altra obbligazione su cui investire nel 2024 sono i BTP, una particolare famiglia di titoli di stato a medio-lungo termine, in media dai 6 agli 8 anni, progettati per raccogliere capitale destinato a finanziare progetti ambientali, tra cui le energie rinnovabili, l’efficienza energetica, la protezione della biodiversità e la gestione sostenibile dell’acqua, da qui il nome di obbligazioni verdi.

I BTP green sono quindi obbligazioni a medio lungo termine emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in linea con gli standard europei in materia di obbligazioni verdi. Queste obbligazioni offrono agli investitori un rendimento fisso, pagato attraverso cedole semestrali, e un premio fedeltà per chi le detiene dalla sottoscrizione al momento del collocamento fino alla scadenza.

Come per i BTP Valore e BTP Italia possono essere sottoscritti tramite uffici postali, sportelli bancari e sistemi di home banking, a partire da lotti minimi di 1000€ tuttavia, a differenza dei suddetti titoli, non si rivolgono specificatamente ai piccoli risparmiatori e possono essere acquisiti da una più ampia forbice di investitori.