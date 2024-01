Btp Valore 2024, annunciata dal MEF la nuova emissione: ecco quanto rende

Arriva un nuovo comunicato del Mef sul Btp Valore. È previsto un nuovo lancio a partire dal 26 febbraio e fino al 1 marzo 2024.

La nuova emissione del Btp valore 2024 è stata annunciata con un comunicato stampa dello stesso ministero, il N° 17 del 26/01/2024.

Nella nota viene annunciata anche la percentuale relativa al premio extra rendimento per chi detiene il titolo fino alla scadenza.

Dopo il successo della prime due emissioni continua dunque la scalata dei Btp Valore: anche questo lancio infatti non si discosta molto dagli ultimi di giugno e ottobre.

Anche questa emissione è infatti dedicata ai piccoli risparmiatori e al mercato retail.

Ma scopriamo quanto rende e come funziona.

Btp Valore 2024, annunciata la nuova emissione: ecco quanto rende il nuovo titolo

Nuovo lancio del Mef per i Btp Valore, infatti dal 26 febbraio al 1 marzo sarà possibile sottoscrivere la nuova emissione del Btp Valore 2024.

La nuova emissione sottolinea il crescente interesse dei piccoli risparmiatori retail verso i titoli di Stato adirlo sono anche i dati diffusi dal Mef: le ultime sottoscrizioni hanno fatto registrare un +50 miliardi di euro investiti in titoli di stato dagli investitori retail.

Ecco che il MEF ci riprova è lancia la terza collazione dei Btp Valore 2024. Il lancio è previsto giorno 26 febbraio e fino a giorno 1 marzo ore 13, salvo chiusura anticipata.

L’emissione sarà come di consueto curata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Naturalmente il Btp valore ha delle differenze rispetto a quelli tradizionali è la principale differenza è legata al tasso di interesse cedolare, crescente con il passare del tempo.

Ma ci sono novità anche rispetto alla prima e seconda collocazione: la nuova emissione del Btp valore avrà una durata di sei anni, con cedole nominale pagate trimestralmente con il metodo dello step-up 3+3, ossia sulla base di tassi prestabiliti e crescenti nel tempo.

La percentuale di rendimento extra alla scadenza, ossia il premio fedeltà sale rispetto all’emissione di ottobre 2023: per chi lo detiene per tutti i 6 anni il Mef riconoscerò un premio fedeltà dello 0,7% oltre ai normali rendimenti e non lo 0.5% come nella precedente emissione.

Al momento, come sempre non sono resi noti i tassi cedolari minimi garantiti: questi verranno resi noti il prossimo 23 febbraio, mentre per avere i definitivi bisognerà attendere la chiusura del collocamento, cioè il 7 marzo.

Certamente come per le altre emissioni questi non potranno essere inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti.

Insieme ai rendimenti verrà comunicato congiuntamente il codice ISIN che identifica il titolo.

Va detto sottolineato che per tali titoli c’è la possibilità di essere ceduti prima della scadenza ma in questo caso non si beneficerà del premio fedeltà extra riservato a chi lo porta fino ai 6 anni.

Per le informazioni extra si potrà consultare la scheda tecnica del MEF presente sul sito del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico.

Btp Valore 2024, ecco come sottoscrivere la nuova emissione

Come funzionerà la nuova sottoscrizione del Btp Valore 2024? In realtà non ci sono modifiche rispetto alle procedure passate.

La modalità di sottoscrizione è rimasta invariata. I nuovi titoli potranno essere sottoscritti dai piccoli risparmiatori e affini, investendo una cifra minima di 1.000 euro.

Coloro che intendono procedere con la sottoscrizione dovranno rivolgersi direttamente alla propria banca o all’ufficio postale presso cui possiedono il proprio conto titoli oppure potranno procedere con l’acquisto in maniera autonoma, tramite home banking se abilitata al trading online.

Il collocamento avverrà, come per le scorse volte sulla piattaforma MOT, cioè tramite il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana gestito da Intesa Sanpaolo e Unicredit.

Ecco le condizioni per aderire

Se vi state chiedendo se esistono delle condizione per poter sottoscrivere i nuovi Btp valore 2024, vi confermiamo che esistono delle condizioni obbligatorie e vincolanti, anche se non sono molte.

Per poter aderire alla forma di investimento del BTP Valore, secondo quanto reso noto dal MEF il piccolo risparmiatore deve: