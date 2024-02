Torna il BTP Valore, ecco il calendario delle emissioni

Il MEF ha pubblicato il proprio calendario delle emissioni di titoli di stato relativi al mese di febbraio, tra i titoli all'asta anche BOT e BTP Valore. Ecco tutte le specifiche.

Calendario emissioni Febbraio 2024

Il calendario delle emissioni di titoli di stato per il mese di Febbraio prevede cinque comunicazioni, più l'emissione di BTP Valore.

Le emissioni di febbraio iniziano Venerdì 9 febbraio, con il collocamento della prima tranche di BOT del mese di febbraio, la seconda tranche verrà collocata il 27 febbraio. A stretto giro seguono titoli a medio-lungo termine, che verranno collocati il 13 e 28 febbraio, intervallate dal collocamento di BTP€i e BTP Short, la cui emissione avrà luogo il 23 febbraio.

Oltre a queste date, già comunicate con il calendario istituzionale delle emissioni pubblicato ad inizio anno, il MEF prevede il collocamento di BTP Valore, il titolo di stato riservato ai piccoli investitori e risparmiatori che sarà collocato tra il 26 febbraio e il 1 marzo alle ore 13.00.

Asta titoli di stato

La principale differenza tra le aste di titoli di stato in calendario a febbraio, e le giornate di sottoscrizione del BTP Valore, è nell'accessibilità i titoli, se infatti da un lato il BTP Valore è un titolo riservato ai piccoli risparmiatori, che può essere sottoscritto direttamente dai risparmiatori, attraverso uffici postali, banche e servizi di home banking con trading attivo, la partecipazione alle aste di titoli di stato è riservata agli operatori finanziari autorizzati e aspiranti operatori autorizzati.

Per tutte le aste, la procedura da seguire è la medesima, le offerte devono essere presentate entro le ore 11 del giorno prestabilito per l'asta, ed ogni operatore può effettuare fino a 5 offerte per titolo di stato, con un importo minimo prestabilito dal MEF.

I risultati dell'asta vengono quindi elaborati e comunicati entro le 12 dello stesso giorno. Infine, il regolamento dei titoli, viene pubblicato dal MEF al terzo giorno lavorativo successivo all'asta.

Cos'è BTP Valore

il BTP Valore è un titolo di stato emesso dal MEF del governo italiano, garantito da cassa depositi e prestiti, si tratta di un titolo riservato ai piccoli risparmiatori e investitori italiani che presenta diversi vantaggi.

Si tratta di un titolo ad accesso semplificato, che può essere sottoscritto da chiunque, attraverso sportelli bancari, uffici postali o servizi di home banking con trading attivo.

Il BTP Valore può essere acquistato ad un prezzo minimo di 100€, e con un lotto minimo di 10 titoli, pertanto, la spesa minima necessaria per poter investire in BTP Valore è di 1000€.

Come anticipato, si tratta di un titolo di stato che offre diversi vantaggi ai sottoscriventi, il primo vantaggio è rappresentato dalla tassazione agevolata, BTP Valore infatti, come tutti i BTP è soggetto ad una tassazione al 12,5€ sui rendimenti. Il titolo inoltre, per effetto della legge di bilancio 2024, può essere escluso dal conteggio ISEE fino ad un massimo di 50,000€.

Altri vantaggi propri del BTP Valore sono il premio fedeltà, un premio espresso in percentuale dello 0,7% dell'importo nominale sottoscritto, che verrà corrisposto al momento della liquidazione, ai soli investitori che avranno acquistato BTP Valore nelle giornate di sottoscrizione, in questo caso dal 26 febbraio al 1 marzo, e lo avranno mantenuto fino alla scadenza.

Il rendimento del BTP Valore è dal tasso di interesse pagato dal titolo con meccanismo Step up che, per i primi 3 anni è versato con cadenza trimestrale sulla base di un tasso fisso, mentre dal terzo anno in poi, fino alla scadenza prevista a marzo 2030, il rendimento verrà incrementato annualmente in modo progressivo.

Per essere più precisi, il tasso minimo garantito, per il primo triennio, è pari allo 0,5%, mentre nel secondo triennio può raggiungere un tasso minimo garantito di 1,5%.

Meccanismo Step up

Per il BTP Valore, il MEF fa ricorso al meccanismo Step up che permette al sottoscrivente di beneficiare di un rendimento variabile e predeterminato, per essere più precisi, il tasso di interesse di BTP Valore è un tasso crescente a partire dal secondo triennio.

Il BTP Valore Marzo 2030 è un titolo di stato che potrà essere sottoscritto tra il 26 febbraio ed il 1 marzo 2024 ed avrà una scadenza a 6 anni. In questi sei anni il tasso d'interesse del BTP sarà diviso in due fasi, nel primo triennio, il BTP Valore avrà un tasso d'interesse fisso, mentre nel secondo triennio, il tasso verrà incrementato progressivamente, anno su anno.

Tassazione agevolata per il BTP Valore

In quanto titolo di stato, il BTP Valore è soggetto ad una tassazione agevolata, che si compone di tre elementi. Il primo è l'esenzione dal conteggio ISEE, fino ad un massimo di 50.000€ introdotta con la legge di bilancio per il 2024, il secondo è l'aliquota agevolata al 12,5€, prevista per tutti i titoli di stato, e la terza agevolazione fiscale, prevista per il BTP Valore riguarda la possibilità di cessione, integrale o parziale, del titolo, prima della sua scadenza, senza alcun vincolo e alle condizioni di mercato.