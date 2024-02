Se vuoi investire i tuoi risparmi e non sai scegliere tra Btp Valore e Buoni Fruttiferi Postali, ecco quali sono le differenze tra le due soluzioni e su quale conviene investire.

Se sei tra i temerari che sono riusciti in questo periodo di forte crisi economica a risparmiare, allora devi cercare di capire al meglio dove investire tali risparmia.

Certamente si tratta di una delle scelte più ardue in assoluto visto che l’incertezza del periodo che la fa da padrone.

Ad aumentare le perplessità ci sono le paure dell’acutizzarsi della crisi tra Israele e Palestina ma anche la crisi internazionale tra Ucraina e Russia che non accenna a diminuire.

Lo scenario che ci si apre davanti perciò è sempre più complesso e per nulla semplice: ecco che risparmiare risulta difficile come difficile è scegliere lo strumento di investimento migliore.

Si perché tenere i pochi soldi risparmiati sui tradizionali conti corrente non è la scelta migliore a causa della progressiva perdita del potere di acquisto.

Non è facile nemmeno capire e scegliere qual è la soluzione di investimento migliore tra le tante opzioni in circolazione: ma tra Btp Valore e Buoni Fruttiferi Postali qual è la migliore soluzione di investimento?

Scopriamo le differenze tra le due soluzioni.

Buoni fruttiferi e Btp Valore, ecco quali sono le differenze e su quali conviene investire

Che gli italiani non siano un popolo di investitori si sa, soprattutto in questo periodo di crisi economica i temerari che sono riusciti a mettere da parte qualche soldo sono veramente pochi.

Ancor meno sono coloro che preferiscono investire.

Secondo alcuni dati diffusi nell’ultimo periodo soltanto il 37% della popolazione riesce a mettere da parte qualche soldo, circa 8% delle entrate mensili e di questi solo il 35% investe.

Molti sono coloro che vorrebbero investire in soluzioni dal guadagno immediato e senza rischi ma la realtà dei mercati è molto complessa.

Se si vuole far fruttare i risparmi depositati è necessario sopportare eventuali rischi di mercato e pensare che esponendosi il proprio investimento possa andare anche in negativo.

Ma prima di fare qualsiasi scelta dunque è opportuno conoscere il mercato e conoscere le varie soluzioni proposte perché ci sono soluzioni vendute come sicure e senza rischi ma che in realtà non lo sono.

Una cosa consigliano gli analisti in fase di investimento: diversificare tra le diverse soluzioni al dine di ridurre al minimo il rischio così da evitare di mantenere i soldi fermi sul tradizionale conto corrente. Una scelta certamente insensata, di questi tempi.

Al momento tra le soluzioni preferite dai piccoli risparmiatori, i nuovi Btp valore e i buoni fruttiferi postali sempre più sottoscritti dopo il rilancio in aumento dei tassi di interesse.

Buoni Fruttiferi postali e Btp valore, ecco le caratteristiche

Si sa tra le soluzioni più amate dagli italiani ci sono i buoni fruttiferi postali, perché danno la possibilità di scegliere orizzonti temporali differenti e cifre di investimento anche minime.

Questi buoni sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e messi in circolazione da Poste Italiane e sono garantite dallo Stato italiano.

Questi come i libretti postali vengono considerati come piccoli salvadanai per conservare i propri risparmi. Se i libretti Smart permettono di sottoscrivere alcune offerte molto allettanti i Buoni Fruttiferi Postali sono soluzioni dal rischio minimo garantiti da Poste Italiane, dallo Stato Italiano e da Cassa Depositi e Prestiti.

Al momento quello che offre rendimenti migliori è quello dedicato ai minori.

Oltre ai Buoni fruttiferi postali, molti italiani scelgono di investire in Btp Valore.

Questi sono una nuova famiglia di Btp di nuova emissione destinati ai piccoli risparmiatori persone fisiche o affini.

La prima ha cedole semestrali la seconda invece trimestrale.

Entrambi i titoli hanno un meccanismo di "step up" per le cedole, con rendimenti minimi predefiniti ed offrono un premio fedeltà per coloro che lo detengono fino alla scadenza.

I tassi minimi sono comunicati prima dell'emissione ma possono essere confermati o rivisti ma solo al rialzo.

Il terzo Btp Valore 2024 verrà emesso a breve con una durata di 6 anni, è premio fedeltà del 0,7%.

Le cedole in questo caso saranno trimestrali sempre calcolati con il meccanismo "step up" di 3+3 anni. I tassi saranno comunicati il 23 febbraio, insieme con il codice Isin (del titolo.

Al momento questo dovrebbe offrire un rendimento netto ipotetico del 3,10%.

Quale sottoscrivere?

Ma tra le due soluzioni qual è meglio sottoscrivere?

La risposta è dipende dalla propria tolleranza al rischio. Il Buono fruttifero postale garantisce più sicurezza e rendimenti inferiori mentre il Btp valore offre rendimenti più elevati solo se tenuti fino alla scadenza.

Se si vende in maniera anticipata il prezzo di mercato sarà minore del valore nominale perciò il Btp è consigliato soprattutto per coloro che hanno una più elevata propensione al rischio.