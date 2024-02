Il MEF con un nuovo comunicato ha lanciato la nuova emissione del Btp Valore 2024: ma conviene investire in questa soluzione? Ecco la risposta che non ti aspetti.

Il Mef ha lanciato la nuova serie del BTP valore 2024. L’emissione inizierà il 26 febbraio e durerà fino al 1 marzo, salvo chiusura anticipata.

Ad annunciare la nuova emissione, il comunicato del MEF n° 17 del 26/01/2024: la nota annuncia oltre all’emissione la percentuale relativa al premio extra rendimento che verrà corrisposta per chi detiene il titolo fino alla scadenza.

Una nuova emissione che arriva dopo le prime due dello scorso anno che ne hanno sancito una nuova scalata.

Anche questa nuova emissione del Btp Valore 2024 non si discosta dalle precedenti di giugno e ottobre ed è dedicata ai piccoli risparmiatori e al mercato retail.

Ma conviene oggi investire in questi Buoni del tesoro poliennali? Scopriamolo insieme.

Btp Valore 2024, al via la nuova emissione: ma conviene investire? Ecco sciolto il dubbio

Il 26 febbraio 2024 verrà lanciato dal Mef la nuova tornata dei Btp Valore 2024. La collocazione sul mercato avverrà fino al 1 marzo salvo chiusura anticipata.

Una nuova emissione che sottolinea il crescente interesse dei piccoli risparmiatori verso i titoli di Stato.

Ciò è sottolineato anche dagli ultimi dati diffusi dallo stesso Mef che evidenziano come le ultime sottoscrizioni hanno fatto registrare un +50 miliardi di euro.

Ecco allora che il MEF parte con la terza collazione dei Btp Valore 2024 curata come di consueto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Novità sono legate al tasso di interesse cedolare, crescente con il passare del tempo e la nuova emissione del Btp valore avrà una durata di sei anni, con cedole nominale pagate trimestralmente con il metodo dello step-up 3+3, ossia sulla base di tassi prestabiliti e crescenti nel tempo.

Altra differenza è legato al rendimento extra alla scadenza: il premio fedeltà sale rispetto all’emissione di ottobre 2023, arrivando per chi lo detiene per tutti i 6 anni allo 0,7% oltre ai normali rendimenti e non più lo 0.5% come nella precedente emissione.

Ma al momento conviene investire nei Btp valore 2024?

Il BTP Valore, se si ragiona dalla parte degli investitori potrebbe non essere la scelta migliore.

Il primo motivo è legato al premio fedeltà alla scadenza che potrebbe incentivare gli investitori a tenerlo fino alla naturale scadenza, rendendo il titolo poco liquido.

Altro motivo è legato all’efficienza del mercato: in un contesto efficiente il rendimento del BTP Valore si allineerà a quello dei BTP già in circolazione con la stessa scadenza, rendendo questo titolo meno vantaggioso per un investimento.

Al momento, comunque non sono resi noti i tassi cedolari minimi garantiti per i quali bisognerà aspettare il prossimo 23 febbraio. I definitivi invece saranno definiti il 7 marzo.

Insieme ai rendimenti verrà comunicato anche il codice ISIN che identificherà il titolo.

Btp Valore 2024, per poter aderire è necessario rispettare alcune condizioni

Per poter sottoscrivere i nuovi Btp valore 2024 è necessario rispettare alcune condizioni obbligatorie e vincolanti.

Al fine di poter sottoscrivere la nuova emissione del BTP Valore 2024, il piccolo risparmiatore deve:

• aver sottoscritto il contratto sui servizi di investimento avendo effettuato il questionario MIFID di profilazione;

• questo deve essere ancora in corso di validità e non scaduto;

• essere stato classificato ai fini MIFID;

• avere un deposito titoli associato al libretto postale o al conto corrente.

Sottoscrivi così la nuova emissione

Ma come si sottoscrive la nuova emissione del Btp Valore 2024? In realtà può essere sottoscritta con la stessa procedura del passato.

I nuovi titoli potranno essere sottoscritti dai piccoli risparmiatori e affini, investendo una cifra minima di 1.000 euro.

Per poter sottoscrivere i nuovi Btp valore a partire dal 26 febbraio basterà rivolgersi alla propria banca o all’ufficio postale presso cui possiedono il proprio conto titoli oppure potranno procedere con l’acquisto in maniera autonoma, tramite home banking se abilitata al trading online.

Il collocamento avverrà, come per le scorse volte sulla piattaforma MOT, cioè tramite il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana gestito da Intesa Sanpaolo e Unicredit.