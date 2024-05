Sono state comunicate le date, le caratteristiche e le modalità di sottoscrizione del nuovo Btp Valore, una famiglia di titoli di Stato che – come descritto dal Mef – è riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini.

I pacchetti sono solitamente facili da sottoscrivere, senza vincoli né commissioni, con cedole periodiche crescenti e un premio finale extra di fedeltà riservato a chi avrà acquistato il titolo all’emissione e lo avrà detenuto fino a scadenza. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questa nuova emissione del Btp Valore.

Btp Valore emissione speciale: le caratteristiche

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emissione speciale del Btp Valore che avrà luogo dal 6 al 10 maggio 2024 indicativamente fino alle ore 13, salvo eventuali modifiche all’orario. Questa emissione speciale costituisce “l’opportunità di investire in uno strumento di grande successo come il Btp Valore, sia a chi non ha ancora avuto modo di sottoscriverlo nel precedente collocamento, sia a tutti i piccoli risparmiatori e affini a cui è dedicato”.

Le principali caratteristiche del titolo di Stato riservato alle famiglie e ai piccoli risparmiatori sono state descritte proprio dal Ministero:

avrà una durata pari a 6 anni ;

pari a ; le cedole saranno pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base di un meccanismo “step up” di 3+3 anni;

saranno pagate nel tempo sulla base di un meccanismo “step up” di 3+3 anni; il premio finale extra sarà pari allo 0,8% per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza.

L’investimento minimo richiesto è di 1.000 euro, “avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto”. Il titolo viene acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento.

I tassi minimi garantiti nei primi tre anni e nel successivo triennio verranno comunicati venerdì 3 maggio insieme al codice ISIN che identifica il titolo. Confermata anche la tassazione agevolata come per tutti i titoli di Stato (al 12,5%) su cedole e premio fedeltà, l’esenzione dalle imposte di successione, oltre che (come previsto dalla Legge di Bilancio 2024) l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro.

Come sottoscrivere il Btp Valore

Le modalità di sottoscrizione del Btp Valore sono le seguenti:

tramite home banking , se abilitato alle funzioni di trading online;

, se abilitato alle funzioni di trading online; rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli.

Il collocamento avverrà sulla piattaforma Mot, il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana, tramite due banche dealers: Intesa Sanpaolo e Unicredit.

Ricordiamo che i sottoscrittori, come di consueto, potranno cedere interamente o in parte il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato. Cedendolo prima della scadenza, però, andranno a perdere il premio fedeltà extra previsto dal Mef.

Il successo di questi titoli di Stato

I dati del Rapporto sulla Stabilità finanziaria, pubblicato dalla Banca d’Italia, evidenzia come le famiglie negli ultimi anni abbiano utilizzato circa 80 miliardi dei loro risparmi per effettuare investimenti in Btp Valore: di qui possiamo descrivere l’incredibile successo ottenuto da questi titoli di Stat riservati ai piccoli risparmiatori.

Allo stato attuale, quindi, i risparmiatori detengono il 13,5% del debito pubblico: tale quota in un anno è aumentata di 130 miliardi.

Ma qual è la forza del Btp Valore e che cosa lo rende così speciale agli occhi dei risparmiatori? Questo titolo di Stato offre un tasso leggermente più alto rispetto ad altri strumenti analoghi. Inoltre, la previsione di un abbassamento dei tassi di interesse sui mutui e di un contenimento dell’inflazione entro il 2% (come prossime mosse della Bce) fanno ben sperare su una cedola relativamente alta rispetto al resto del mercato.