Venerdì 3 maggio 2024 vengono comunicati i tassi minimi garantiti nei primi tre anni e nel successivo triennio, insieme al codice ISIN che rappresenta il titolo per poter procedere all’acquisto. Da lunedì 6 maggio, invece, parte il collocamento della quarta emissione del Btp Valore, che termina venerdì 10. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Btp Valore, cosa sapere sulla quarta emissione

Come già successo con i tre collocamenti precedenti, la quarta emissione del Btp Valore è indirizzata ai piccoli risparmiatori, i cosiddetti “retail”. Come comprarlo? Ecco le modalità previste:

con un referente della propria banca

attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online e se si è titolari di un conto titoli

presso un ufficio postale, se si è titolari di un conto titoli

Il collocamento, nella prima settimana di maggio, ha luogo sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso due banche dealers: Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A.

La nuova emissione di BTP Valore si colloca nella propensione a emettere di titoli di debito dello Stato presso i risparmiatori e investitori italiani. Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005594491.

Condizioni e tassazione

La quarta emissione di Btp Valore ha durata di 6 anni. Le cedole sono pagate ogni tre mesi, con rendimenti prefissati e in aumento nel corso degli aanni sulla base del meccanismo step up di 3+3 anni. Il premio finale extra raggiunge l’0,8% per chi lo acquista nei giorni di collocamento e lo tiene fino alla scadenza.

L’investimento parte da una cifra minima di 1.000 euro, con la certezza di vedere sempre sottoscritto l’ammontare richiesto. Nella settimana di collocamento del Btp Valore, il titolo viene acquistato alla pari e senza commissioni. Poi è prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio fedeltà. Valgono anche l’esenzione dalle imposte di successione e, come previsto dalla legge di bilancio per il 2024, l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro, al termine del processo di attuazione della misura. Come nelle precedenti emissioni, chi sottoscrive il titolo può cederlo interamente o in parte prima della sua scadenza, senza vincoli ma sottostando esclusivamente alle condizioni di mercato.

Cedole step-up, cosa succede ora? Ecco i dati del Ministero

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i tassi cedolari minimi garantiti per l’emissione speciale del Btp Valore, da lunedì 6 maggio a venerdì 10 maggio (fino alle ore 13), salvo cambi di programma ed eventuali chiusure anticipate.

In particolare:

3,35% per il 1°, 2° e 3° anno

3,90% per il 4°, 5° e 6° anno

Al termine del collocamento, cioè dopo il 10 maggio 2024, vengono comunicati i tassi cedolari definitivi. Le percentuali possono essere confermate o riviste al rialzo, in base all’andamento del mercato nel giorno di chiusura dell’emissione.