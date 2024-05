Btp Valore 4, partenza a rilento ma più conveniente se la Bce taglia i tassi: perché

Partenza a rilento per il nuovo Btp Valore 4, a dir il vero un’emissione straordinaria rispetto all’ultimo Btp Valore 3 di marzo, proprio in virtù del fatto che molte risultavano essere le richieste rimaste insoddisfatte con le emissioni precedenti.

A oggi, quindi a pochi giorni dall’emissione del 4 maggio, la cifra totalizzata è ancora ben distante dai 14,6 miliardi raccolti con il titolo di marzo, anche se come rende noto il Mef, è in linea con le sue aspettative.

Btp valore, con il taglio tassi della Bce conviene di più

Che dunque si tratti di uno dei titoli più convenienti, rispetto a quanto emesso in precedenza, ci sono buone ragioni per crederlo.

Nonostante la partenza a rilento, in confronto a quanto accaduto in passato, le prospettive sono ottime, stando alle analisi del Ministro dell’Economia Giorgetti e si può arrivare a superare la soglia del 10 miliardi. D’altronde, il Btp Valore 4 nasce proprio in emissione “straordinaria” per far fronte alle numerose richieste dei risparmiatori italiani rimaste inevase nei mesi scorsi.

Già a oggi i rendimenti del titolo sono più vantaggiosi rispetto a quanto annunciato. Siamo al 3,78% annuo lordo, superiore al minimo garantito dal Tesoro il 3 maggio, con il Btp a 6 anni al 3,55% annuo lordo.

E questo calcolando tutta la quota interessi e il premio finale.

Ma c’è di più ed è ciò che potrebbe fare davvero la differenza, in termini di convenienza di questo titolo di maggio rispetto agli altri.

Se infatti la Bce decidesse di tagliare i tassi, in linea con quanto stabilito dalla Fed, allora i risparmiatori che oggi stanno acquistando i titoli, possono davvero affermare di aver concluso un affare.

Btp Valore, struttura e rendimenti: Fed e Bce da monitorare

L’emissione di Btp Valore 4 di maggio 2024 scadrà a maggio 2030. Le cedole sono trimestrali e basate su tassi crescenti tra il primo e il secondo triennio.

Per i primi tre anni infatti il tasso minimo garantito è del 3,35%, che passa al 3,9% nell’arco del secondo triennio.

Il premio finale è dell’0,8% del capitale investito.

Per acquistare un titolo sono sufficienti 1.000 euro.

Anche queste caratteristiche rendono il Btp Valore in emissione straordinaria, più conveniente rispetto a quelli tradizionali.

Innanzitutto, proprio per il fatto che la frequenza delle cedole è più elevata (quindi non più semestrale) e poi perché la struttura step-up permette di aumentare il tasso d’interesse garantito, con il passare del tempo.

Motivo per cui dunque, in conclusione, è possibile affermare che il Btp Valore di maggio è più conveniente rispetto al tradizionale Btp a sei anni.

Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, non è il solo motivo per cui il titolo rende di più. Bisogna infatti monitorare anche le mosse della Fed (la Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti d’America), che ovviamente ha inevitabili ripercussioni e condiziona anche la Bce, la nostra Banca Centrale Europea.

Se dunque la Fed, e poi la Bce, dovessero tagliare i tassi, ecco che il vantaggio nell’acquistare i titoli ancora disponibili sarebbe il più marcato di sempre.

Btp Valore: scadenza e calendario

Attenzione però perché il titolo si acquista fino a oggi 10 maggio (si prospettava una chiusura anticipata ma che ormai è improbabile, visti i numeri raggiunti e i titoli ancora disponibili).

Le opportunità però non terminano qui. Infatti, il Tesoro ha messo a punto il calendario con le date delle prossime aste.

In primis, Bot annuali per un valore di 7,5 miliardi ma non è tutto. Nella giornata di oggi vanno all’asta anche Btp a medio e lungo termine.

Si tratta nella fattispecie di Btp a 3 anni con cedola al 2,95%, Btp a 5 anni con vita residua di 3 e cedola a 1,10%, Btp a 7 anni con cedola al 3,45% e ancora Btp a 30 anni con vita residua di 16 anni e cedola al 5%. I Btp a 50 anni hanno invece una cedola pari al 2,15%.

Ecco quanto si guadagna su 10.000 euro con il Btp Valore 4 di maggio 2024.