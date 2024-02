Che tra gli strumenti più amati dai piccoli risparmiatori retail, ci siano sono buoni fruttiferi postali ormai è cosa nota.

Questi insieme ai libretti postali e ai nuovi Btp sono gli strumenti di risparmio più sottoscritti nel 2023 nonostante la crisi economica e finanziaria abbia gettato nello sconforto molti italiani.

I dati diffusi negli ultimi mesi parlano chiaro, soltanto il 37% della popolazione italiana è riuscita a mettere da parte l’8% delle entrate mensili e solo il 35% ha utilizzato il proprio risparmio per investimenti.

Per molto tempo i buoni fruttiferi postali e i libretti, sono stati usati come piccoli salvadanai per garantire ai propri figli e ai propri nipoti un certo budget anche per spese futuri, molti altri hanno sottoscritto tali strumenti per offrire ai propri figli e nipoti un’adeguata educazione finanziaria indirizzandoli, così ad una gestione oculata dei risparmi.

Si perché molti di tali strumenti sono stati scelti da genitori nonni e zii come regalo di nascita, battesimo per i propri piccoli ed oggi per offrire maggiore possibilità di scelta Poste Italiane ha lanciato la nuova serie di Buoni fruttiferi dedicati a minori.

Ecco le caratteristiche del nuovo prodotto.

Buoni fruttiferi per minori, ecco la nuova offerta di Poste Italiane

Nel corso del tempo sono cambiate molte cose, ma certamente l’amore per i propri figli e per i propri nipoti non è venuta mai meno.

Investire sul loro futuro è sempre stata una priorità per genitori, nonni ma anche per gli zii o amici: questo al fine di dare ai ragazzi la possibilità di realizzare i propri sogni.

Sono tante ad oggi le soluzioni proposte dai vari istituti di credito in in termini di investimenti da dedicare ai propri ragazzi

In un momento di crisi economica come questo è stato certamente difficile risparmiare ma le famiglie che ci sono riuscite lo hanno fatto con motivo principale i figli.

Tra le innumerevoli soluzioni proposte la più gettonata è quella offerta da Poste Italiane che nella giornata del 20 febbraio ha lanciato la possibilità di sottoscrivere dei nuovi Buoni fruttiferi postali sicuri per i propri figli e nipoti.

Dopo i libretti di risparmio i buoni fruttiferi, con tutti i pro e i contro dell'investimento, sono la soluzione più redditizia in termini di risparmio gestito.

Soprattutto i Buoni Fruttiferi per minori, sono richiedibili dai genitori, o da un tutore e possono essere intestati a ragazzi fino ai 16 anni e mezzo d’età e i loro interessi maturano fino al compimento del 18esimo anno.

Questi interessi negli ultimi anni sono saliti e non di poco: passando 4,5% lordo annuo al 6% lordo annuo.

Inoltre sono facilmente gestibili e non prevedono costi di emissione, né gestione né di rimborso.

Come gli altri buoni possono essere sottoscritti per tagli da 50 euro e multipli, sono soggetti a ritenuta fiscale del 12,50% e sono esenti da imposta di successione.

La durata del buono dedicato a minori varia in base all’età del soggetto minorenne a cui vengono intestati.

Buoni Fruttiferi per minori, ecco quando rendono

Il rendimento dei nuovi buoni fruttiferi per minori, sono variabili e crescono da anno in anno con l’aumentare dell’età anagrafica del minore.

Dopo l’ultimo aumento dei tassi di interesse tali buoni rendono un differente tasso annuo lordo:

• 1 anno e 6 mesi 2,50%

• 2 anni 2,50%

• 3 anni 2,50%

• 4 anni 2,50%

• 5 anni 2,50%

• 6 anni 2,75%

• 7 anni 2,75%

• 8 anni 3,00%

• 9 anni 3,00%

• 10 anni 3,00%

• 11 anni 3,00%

• 12 anni 3,50%

• 13 anni 3,50%

• 14 anni 3,50%

• 15 anni 3,50%

• 16 anni 4,50%

• 17 anni 6,00%

• 18 anni 6,00%.

Si tratta di rendimenti non sono cumulabili e sono riferiti al relativo periodo di possesso.

Ad esempio se il Buono viene sottoscritto all’età di 12 anni del minore intestatario, alla scadenza, cioè al compimento dei 18 anni, è previsto un rendimento annuo lordo pari al 3,25%, perché il periodo di possesso del Buono corrisponde a 6 anni.

Per aver un quadro completo meglio leggere la Scheda di Sintesi e il Foglio Informativo. Inoltre è prevista una tassazione agevolata del 12,50% e i Buoni sono esenti da imposta di successione.

Ecco come si sottoscrivono

I buoni fruttiferi postali di nuova emissione per minori, possono essere intestati a tutti i bambini e i ragazzi con un’età compresa tra 0 a 16 anni e 6 mesi e non è prevista cointestazione.

I documenti necessari, per poterli sottoscrivere sono il Documento del richiedente e del minore beneficiario. Possono essere sottoscritti presso gli uffici postali anche tramite il Piano di risparmio Piccoli e Buoni.

Questi sono emessi in forma dematerializzata, automaticamente e con la periodicità stabilita.

Se si vuole ottenere il rimborso del Buono dedicato a minori, e se il titolare è ancora minorenne, è necessario un provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare.