Poste Italiane non si ferma e rilancia nuovi buoni fruttiferi postali. Negli ultimi mesi ha rimodulato i tassi di interesse di una serie di Buoni fruttiferi e ne ha lanciati altri.

Dopo lo stop del Buono 3 anni plus Poste Italiane da la possibilità ora di sottoscrivere il Buono Rinnova 4 anni.

Dunque i Buoni fruttiferi di Poste Italiane sono tornati competitivi dopo decenni vissuti dietro i Btp.

La crescita delle sottoscrizioni dell’ultimo periodo si deve soprattutto ai nuovi aumenti dei tassi di interesse passati in poco tempo dallo 0,5% al 3,5%.

Con il lancio dei nuovi Buoni, si amplia il ventaglio delle opzioni degli strumenti di finanziamento offerte dal gruppo italiano e si aumenta la concorrenza con il nuovo Btp Valore.

Ma come funziona il Buono Fruttifero Rinnova 4 anni?

Scopriamo nel dettaglio i rendimenti e i vantaggi di tale soluzione.

Buoni fruttiferi Postali, arriva Rinnova con tassi incredibili: ecco come funziona

Mentre il Mef lancia la nuova emissione del Btp Valore e alcune banche rilanciano offerte per i conti deposito con rendimenti che sfiorano il 6%, Poste Italiane non è da meno.

Il gruppo italiano è sempre al passo con i tempi e rilancia la sfida con nuovi prodotti di investimento di breve, medio e lungo periodo.

Tante sono ad oggi le soluzioni sottoscrivibili al momento il gruppo Poste Italiane, da la possibilità di sottoscrivere diverse soluzioni con differenti vincoli temporali.

Ad oggi attivi ci sono il Buono 4 anni Plus, il Buono Rinnova, il Buono 3×2, il Buono Risparmio Sostenibile, il Buono 3×4, il Buono ordinario, il Buono 4 anni risparmio semplice, il Buono dedicato ai minori e il Buono Soluzione Eredità e Soluzione Futuro.

Tra i più gettonati ci sono le soluzioni di medio termine ma non si disdegnano nemmeno le soluzioni di lungo periodo.

Certamente tra quelli a breve medio termine c’è il Buono Rinnova 4 anni.

Questo non è proprio una novità del panorama di Poste Italiane perché la possibilità di sottoscrivere tale Buono era già stata lanciata nei mesi passati.

In realtà il Buono Rinnova 4 anni non è sottoscrivibile da tutti ma solo da chi intestatario o cointestatario abbia rimborsato a partire dal 1° gennaio 2024 uno o più Buoni Fruttiferi Postali.

In particolare si fa riferimento a Buoni rimborsati cartacei e/o dematerializzati o scaduti, tranne per i Buoni dedicati ai minori di età e Buoni 4 anni risparmiosemplice.

Il tasso che viene garantito alla scadenza per il Buono Rinnova con una durata di 4 anni è fisso alla scadenza del 2.50%.

Anche per questa tipologia di Buono Fruttifero di Poste Italiane c’è la possibilità di chiedere il rimborso anticipatamente e gli interessi vengono corrisposti solo alla scadenza.

Buoni fruttiferi Rinnova, ecco le caratteristiche e come sottoscriverlo

Il Buono Rinnova 4 anni, ha caratteristiche che non si discostano molto dagli altri Buoni in circolazione.

Questo come gli altri diventa infruttifero alla scadenze e essendo dematerializzato viene automaticamente rimborsato.

Inoltre non sono previsti costi di sottoscrizione e di rimborso ed inoltre sono esenti dall’imposta di bollo se il valore del portafoglio buoni è inferiore o uguale a 5.000 euro.

Anche il Buono Rinnova 4 anni, si può sottoscrivere in tutta facilità presso gli uffici postali ma anche via web in autonomia per coloro che sono titolari di un conto in Posta o di un libretto postale Smart .

Basta accedere alla propria area personale o tramite app.

Ecco una simulazione di investimento

Prima di sottoscrivere i Buoni Fruttiferi postali e dunque anche il Buono Rinnova 4 anni, Poste Italiane da la possibilità di simulare i rendimenti a scadenza grazie al simulatore predisposto dalla Cassa depositi e prestiti o tramite quello presente direttamente sul sito del gruppo italiano.

Se si decide di sottoscrivere un Buono Rinnova, con un investimento di 5.000 euro, utilizzando il simulatore di Poste italiane, alla scadenza sia avrà un valore di rimborso pari a € 5.454,18 euro.